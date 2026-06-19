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डोटासरा का तंज, बोले, 'सरकार में बैठा मंत्री, सीएम को पत्र लिखकर वायरल कर रहा, लगता है सरकार लीक हो रही'

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र और प्रदेश की सरकार पर उठाए सवाल हैं.

Congress leaders staging a sit-in at Martyrs' Memorial
शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 19, 2026 at 4:14 PM IST

4 Min Read
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जयपुर: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शुक्रवार को प्रदेश की भाजपा सरकार और मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीना पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, राजस्थान में पर्ची से बनी हुई सरकार पर्ची के बिना कुछ नहीं करती है. इनके मंत्री मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, धरने दे रहे हैं. दो समाज के लोगों के बीच इतनी तनातनी है, जो आज तक नहीं हुई. पहले भी भाजपा के ही राज में राजस्थान में लोगों को जान गंवानी पड़ी. वे शुक्रवार को जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बात कर रहे थे. वहीं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ की बैठक हुई. जिसमें प्रदेशभर से लोग आए हैं. सरकार पंचायतीराज और नगरीय निकाय के चुनाव नहीं करवा रही है. जो लोकतंत्र का अपमान है.

'सरकार लड़वा रही है दो समाज को': डोटासरा बोले, सरकार को दोनों पक्षों से बात करनी चाहिए और समस्या का समाधान निकालना चाहिए. उन्होंने कहा, मंत्री किरोड़ीलाल मीना को चिट्ठी लिखना बंद करना चाहिए. पहले उन्हें सरकार से बाहर आकर अपने पर लगे दाग धोने होंगे. पांचना बांध के मुद्दे पर भी उन्हें अपना रुख साफ करना चाहिए. उन्होंने कहा, सरकार में बैठा मंत्री अगर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखे और खुद ही वायरल कर दे, तो यह सरकार ही लीक हो गई. उन्होंने कहा यह कमजोर पर्ची की सरकार एक-दूसरे को लड़ाने के अलावा और कर भी क्या सकती है.

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'कांग्रेस लड़ रही लोकतंत्र बचाने की लड़ाई': डोटासरा बोले, आज संविधान से छेड़छाड़ की जा रही है. अब वोट का अधिकार समाप्त कर रहे हैं. सीट चोरी कर रहे हैं. वोट चोरी कर रहे हैं. SIR के जरिए मनमानी की जा रही है. ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है. ऐसे माहौल में हम सबकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि बाबा साहेब के संविधान को बचाना है और लोकतंत्र को बचाना है. वोट के अधिकार को बचाना है और देश को भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्त करवाना है.

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'कांग्रेस आमजन को बताएगी सच्चाई': उन्होंने कहा कोटा में राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है. उसे जिला कांग्रेस कमेटियों तक ले जाया जाएगा. आमजन को सच्चाई बताई जाएगी कि भारत सरकार के पांच प्रमुख विभागों का जितना बजट है. उतना 3.50 लाख करोड़ रुपए बच्चों की जेब से जाता है. कुछ लोग अपनी जेब भरते हैं और पेपर लीक हो जाता है. अवसाद में आकर कई बच्चे खुदकुशी के लिए मजबूर हो जाते हैं. ऐसा नहीं हो, इसके लिए राहुल गांधी ने बीड़ा उठाया है. उसमें पूरी कांग्रेस साथ है.

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'चुने हुए प्रतिनिधि पार्टियां बदल रहे हैं, यह घातक': जूली ने कहा, चुने हुए सांसद और विधायक आज जिस प्रकार पार्टियां बदल रहे हैं. उन्हें धनबल से, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के जरिए डराकर उनकी पार्टियां चेंज करवाई जा रही है. यह ट्रेंड देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए बहुत घातक है. यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को कमजोर करने की साजिश कर रही है. ये वो ही लोग हैं जो संविधान की प्रतियां जलाते थे. संविधान को बदलने की बात करते थे. आज उनके इरादे सबके सामने आ गए हैं. आज पूरे देश की जनता देख रही है कि ये लोग कैसे लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहे हैं.

कांग्रेस कार्यालय में मनाया राहुल गांधी का जन्मदिन: इससे पहले कांग्रेस कार्यालय में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया गया. गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली ने केक काटा और कार्यकर्ताओं को केक खिलाया. वहीं, कार्यालय में कांग्रेस कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ की बैठक भी हुई. इसमें निकाय और पंचायत चुनाव नहीं होने से आमजन को हो रही परेशानी पर मंथन किया गया. वहीं, मध्यप्रदेश में कांग्रेस की राज्यसभा चुनाव प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज होने के मामले में शहीद स्मारक पर लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह के तहत धरना दिया गया.

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