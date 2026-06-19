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डोटासरा का तंज, बोले, 'सरकार में बैठा मंत्री, सीएम को पत्र लिखकर वायरल कर रहा, लगता है सरकार लीक हो रही'

शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता ( ETV Bharat Jaipur )