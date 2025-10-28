ETV Bharat / state

डोटासरा बोले, 'निकाय-पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती थी सरकार, इसलिए SIR का प्रस्ताव भेजा'

'चुनाव टालने के लिए अलापा ये राग': डोटासरा ने मंगलवार शाम को प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि पिछले 1 साल से निकाय और पंचायत चुनाव पेंडिंग हैं. 59 नगर पालिकाओं का नवंबर 2024 में कार्यकाल समाप्त हुआ. पंचायत राज के 11310 ग्राम पंचायत का कार्यकाल समाप्त हो चुका है. सबमें प्रशासक लगाए जा चुके हैं. डोटासरा ने कहा कि इस सरकार ने पहले वन स्टेट वन इलेक्शन का राग छेड़ रखा था, लेकिन आज तक न कोई मीटिंग हुई न कोई सर्कुलर जारी हुआ. केवल नगर निकाय और पंचायत चुनाव टालने के लिए यह राग अपनाया गया था. जबकि परिसीमन का नियम है कि जब चुनाव बाकी होते हैं, तो 5 साल में चुनाव करवाए जाने जरूरी है.

जयपुर: राजस्थान में स्पेशल इनटेंसिव रिवीजन (SIR) लागू किए जाने को लेकर सियासत तेज होने लगी है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी भाजपा सरकार पर हमला बोला है. डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार पंचायत और निकाय चुनाव में हार से डर के चलते चुनाव नहीं करवाना चाहती थी. इसलिए सरकार ने राजस्थान में SIR कराए जाने का प्रस्ताव बनाकर भेजा था.

उन्होंने कहा कि वन स्टेट वन इलेक्शन नाम की कोई चीज नहीं थी. केवल चुनाव टालने के लिए हथकंडे अपनाए गए. ओबीसी आयोग में देरी चुनाव टालने के लिए थी. अब सरकार में प्रस्ताव बनाकर भेजा था कि पंचायत और निकाय चुनाव फरवरी से पहले नहीं हो रहे हैं. इसलिए आप SIR करवा दीजिए. जब चुनाव लंबित थे, तो फिर आपने भारत निर्वाचन आयोग को कैसे लिख दिया कि हमारे यहां चुनाव लंबित नहीं हैं.

पढ़ें: राजस्थान में SIR: मतदाता सूची रात 12 बजे फ्रीज , 7 फरवरी तक चलेगा अभियान

2 साल में भरतपुर जिला प्रमुख का चुनाव नहीं करा पाए: पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि इन लोगों ने हार के डर से 2 साल में भरतपुर का जिला प्रमुख का चुनाव नहीं कराया. गंगानगर जिला प्रमुख का चुनाव कराया. वहां पर उनके चार वोट आए हैं. उन्होंने कहा कि यह लोग केवल वोट चोरी करके सरकार बनना चाहते हैं. इन्होंने हरियाणा में वोट चोरी करके सरकार बनाई, लेकिन राजस्थान में हमने कमर कस रखी है. हमने 52000 बूथों पर अपने बीएलए नियुक्त कर दिए हैं और सभी 200 विधानसभा क्षेत्र में भी हम मॉनिटरिंग करेंगे.

पढ़ें: SIR को लेकर बोले गहलोत, लोगों के मन में वोट का अधिकार छीने जाने की आशंका

शिक्षा मंत्री शिक्षा पर साधा निशाना: डोटासरा ने शिक्षा मंत्री के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में समान ड्रेस कोड को लेकर आरोप लगाते हुए कहा कि आरएसएस का एक ही एजेंडा है कि धर्म की आड़ लेकर दुष्प्रचार करो. ऐसा शिक्षा मंत्री बनाओ जिसे शिक्षा की एबीसीडी नहीं पता हो. डोटासरा ने कहा कि आरएसएस के आदर्श विद्या मंदिर भी चलते हैं, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं. मदन दिलावर को वहां भी ड्रेस कोड लागू करना चाहिए और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम वहां पर भी लागू करवाना चाहिए. क्योंकि आरएसएस के स्कूलों में उनका अपना पाठ्यक्रम होता है और अपना ड्रेस कोड होता है. उन्होंने कहा कि यह कैसे दावा कर सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों में समान ड्रेस कोड होगा.