बीकानेर, चूरू, डीग में क्रॉस वोटिंग पर डोटासरा सख्त, बोले, 'गद्दारी करने वालों को पार्टी से बाहर करेंगे'
पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल की बेटी सरिता चौहान को 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है.
Published : November 25, 2026 at 8:46 PM IST
जयपुर : प्रदेश में पंचायत और जिला परिषद चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग और पार्टी से बगावत के मामलों को लेकर कांग्रेस ने सख्त रुख अपना लिया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार शाम पीसीसी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए बीकानेर में कांग्रेस से बगावत कर जिला प्रमुख का चुनाव लड़ने वाली पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल की बेटी सरिता चौहान को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने की घोषणा की. डोटासरा ने कहा कि बीकानेर, चूरू और डीग में पार्टी के खिलाफ काम करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है. अनुशासनहीनता और क्रॉस वोटिंग में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.
डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस के कुछ लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की है. ऐसे लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने साफ किया कि सरिता चौहान के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है, जबकि अन्य मामलों में जिला कांग्रेस कमेटी और पंचायत चुनाव के ऑब्जर्वर से रिपोर्ट मांगी गई है. रिपोर्ट मिलने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
'सरिता चौहान ने भाजपा के समर्थन से भरा था नामांकन' : डोटासरा ने कहा कि पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल के विधानसभा क्षेत्र में जिला परिषद सदस्यों के टिकट उनकी राय से दिए गए थे. सरिता चौहान को भी कांग्रेस ने जिला परिषद का टिकट दिया था. उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव के दौरान कांग्रेस के जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों को एक जगह रोककर रखा गया और पार्टी संगठन के निर्देशों के अनुसार उन्हें नहीं सौंपा गया. डोटासरा ने कहा कि गोविंद राम मेघवाल लगातार यह कह रहे थे कि वे कांग्रेस के खिलाफ नहीं जाएंगे और अपनी बेटी को समझा रहे हैं. इसके बावजूद सरिता चौहान ने भाजपा के समर्थन से जिला प्रमुख पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार को 23 वोट मिले और पार्टी चुनाव जीत गई. इसके बाद सरिता चौहान को पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित करने का निर्णय लिया गया.
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गोविंद राम मेघवाल की भूमिका पर भी हाईकमान को भेजेंगे रिपोर्ट : डोटासरा ने कहा कि गोविंद राम मेघवाल की बेटी के चुनाव लड़ने के मामले में उनकी भूमिका की भी जांच होगी. बीकानेर जिला कांग्रेस कमेटी और पंचायत चुनाव के ऑब्जर्वर कुलदीप इंदौरा से तत्काल रिपोर्ट मांगी गई है. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि कांग्रेस के टिकट पर जीते जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों को किसने अपने पास रखा, कौन-कौन पार्टी के निर्देशों के खिलाफ गया और अनुशासनहीनता में किन लोगों की भूमिका रही. डोटासरा ने कहा कि गोविंद राम मेघवाल एआईसीसी के सदस्य हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला पार्टी हाईकमान ही करेगा.सभी तथ्यों और रिपोर्ट के आधार पर हाईकमान को जानकारी भेजी जाएगी.
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भरतपुर में कांग्रेस की जीत को बताया ईमानदारी की जीत : डोटासरा ने भरतपुर जिला परिषद चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने अपनी ईमानदारी का परिचय दिया है. उन्होंने भाजपा पर खरीद-फरोख्त और दबाव की राजनीति करने का आरोप लगाया. डोटासरा ने कहा कि भरतपुर में कांग्रेस के 18 सदस्य एकजुट रहे और भाजपा के दबाव के बावजूद पार्टी के साथ खड़े रहे. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ सदस्यों को खरीदने के लिए 60 से 70 लाख रुपए तक दिए जाने की चर्चा है. कुछ लोगों को मुकदमों में फंसाने की धमकी देकर अपने पक्ष में करने के आरोप भी लगाए.
मैं राजस्थान की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को इतना भारी जनसमर्थन और बहुमत देकर भाजपा का सूपड़ा साफ कर दिया। जनता ने अपने जनादेश से बता दिया है कि काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती। मोदी जी, अमित शाह जी और भाजपा के बड़े नेताओं के थोथे भाषणों और झूठे वादों के बहकावे में आकर राजस्थान की जनता ने भाजपा को मौका दिया था, लेकिन उस जनादेश का सम्मान करने के बजाय भाजपा हाईकमान ने गुजरात का #पर्ची मॉडल राजस्थान पर थोपने की कोशिश की। आज उसी का जवाब प्रदेश की जनता ने अपने वोट की ताकत से दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल जी इन चुनावों को सेमीफाइनल बता रहे थे। अब जब सेमीफाइनल में इतनी करारी शिकस्त मिली है, तो चार-पांच दिन से पुरानी तस्वीरों और वीडियो के सहारे राजनीति चल रही है, मुख्यमंत्री जी खुद जनता के सामने आने से बच रहे हैं। भाजपा के भीतर ही मुख्यमंत्री को हटाने और दूसरे को लाने की चर्चाएं चल रही हैं। इनके नेताओं और मंत्रियों के बयानों से साफ है कि भाजपा को जनता के मुद्दों और प्रदेश के विकास की नहीं, बल्कि कुर्सी बचाने और कुर्सी बदलने की चिंता है। राजस्थान की जनता ने साफ संदेश दे दिया है.. कि #पर्ची_मॉडल नहीं चलेगा, झूठे भाषण नहीं चलेंगे, सत्ता का अहंकार नहीं चलेगा। जनता को काम चाहिए, जवाबदेही चाहिए और लोकतंत्र का सम्मान चाहिए। कांग्रेस पार्टी जनता के इस विश्वास को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानकर और अधिक जिम्मेदारी के साथ संघर्ष करेगी।— Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) November 25, 2026
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चूरू में क्रॉस वोटिंग, ब्यावर में कांग्रेस को मिला एक वोट : डोटासरा ने कहा कि चूरू में कांग्रेस के कुछ लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की है. वहां क्रॉस वोटिंग के मामलों की भी जांच कराई जाएगी. उन्होंने ब्यावर का जिक्र करते हुए कहा कि वहां कांग्रेस को अंतरात्मा की आवाज पर एक वोट मिला है. डोटासरा ने पंचायत चुनाव के नतीजों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अब तक चुनावी हार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली है. भाजपा के मंत्रियों और नेताओं पर परिवार के सदस्यों को चुनाव मैदान में उतारने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने भाजपा को बता दिया है कि जनप्रतिनिधि जनता के ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं.
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उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपराध, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस के मोर्चे पर विफल रही है. डोटासरा ने आरोप लगाया कि सरकार के कई आयोग खाली पड़े हैं और युवाओं को रोजगार देने के दावों के बावजूद भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सवाल बने हुए हैं. आरपीएससी को लेकर भी डोटासरा ने भाजपा पर निशाना साधा.उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, उसके अलावा भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर ठोस कार्रवाई नहीं की. मुख्यमंत्री पर सीएमओ में भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को इन मामलों में जवाब देना चाहिए.
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बीएपी पार्टी पर गठबंधन का पालन नहीं करने आरोप : वहीं डोटासरा ने भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) पर गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि राजकुमार रोत इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते थे, लेकिन पंचायत चुनाव में उन्होंने डूंगरपुर-बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में कांग्रेस की मदद नहीं करके भाजपा की मदद की है.