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बीकानेर, चूरू, डीग में क्रॉस वोटिंग पर डोटासरा सख्त, बोले, 'गद्दारी करने वालों को पार्टी से बाहर करेंगे'

मीडिया से बात करते डोटासरा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : प्रदेश में पंचायत और जिला परिषद चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग और पार्टी से बगावत के मामलों को लेकर कांग्रेस ने सख्त रुख अपना लिया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार शाम पीसीसी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए बीकानेर में कांग्रेस से बगावत कर जिला प्रमुख का चुनाव लड़ने वाली पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल की बेटी सरिता चौहान को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने की घोषणा की. डोटासरा ने कहा कि बीकानेर, चूरू और डीग में पार्टी के खिलाफ काम करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है. अनुशासनहीनता और क्रॉस वोटिंग में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.