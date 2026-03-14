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डोटासरा बोले, ओबीसी आयोग को संसाधन और डाटा नहीं दे रही सरकार, बना दिया पंगु

डोटासरा ने शनिवार शाम सीकर में मीडिया से बातचीत करते हुए नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि खर्रा बार-बार बयान बदलते हैं. पहले कहते थे कि हम चुनाव को तैयार हैं. फिर कहा कि हम नवंबर में चुनाव कर देंगे और अब कह रहे हैं कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना कैसे चुनाव कराएं. उन्होंने कहा कि ओबीसी आयोग का गठन सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए था. सरकार ने देरी कर दी, लेकिन ओबीसी आयोग को 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी थी. लेकिन आज 9 महीने बाद भी ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाया, जबकि 31 मार्च को उसका कार्यकाल पूरा हो रहा है.

जयपुर: प्रदेश में एक ओर जहां हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 15 अप्रैल तक पंचायत चुनाव कराने के निर्देश दिए हुए हैं, वहीं दूसरी ओर पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर गठित ओबीसी आयोग ने अभी तक भी अपनी रिपोर्ट नहीं दी है. जबकि ओबीसी आयोग का कार्यकाल 31 मार्च को पूरा हो रहा है. ऐसे में अब राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. डोटासरा ने कहा कि अगर सरकार 15 अप्रैल तक पंचायत चुनाव की घोषणा नहीं करती है, तो सरकार के खिलाफ कंटेंप्ट टू कोर्ट जारी हो जाएगा. हमारे पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने कंटेंप्ट को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई है.

आयोग को संसाधन नहीं दे रही सरकार: डोटासरा ने आरोप लगाया कि ओबीसी आयोग को सरकार संसाधन और डाटा उपलब्ध नहीं कर रही है. आयोग भी कह रहा है कि सरकार से सहयोग नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव से कब तक बचती रहेगी. एक तरफ पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट भी पूरी हो गई है. 113 नगर निकायों को छोड़कर 22 अप्रैल को वोटर लिस्ट तैयार हो जाएगी.

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'पर्ची के मुख्यमंत्री से नुकसान हुआ': डोटासरा ने कहा कि राजस्थान को सबसे बड़ा नुकसान 'पर्ची' के मुख्यमंत्री से हुआ है, क्योंकि वो अपने विवेक से काम नहीं करते हैं. निर्णय लेने की क्षमता नहीं है. केवल दिल्ली की तरफ देखते रहते हैं और दिल्ली जाकर भी पूछने की हिम्मत नहीं है. दिल्ली वालों को क्या मतलब है कि किसी राज्य में पंचायत चुनाव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. उन्हें तो डोनाल्ड ट्रंप से ही निपटने की फुर्सत नहीं है.

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'नोटबंदी की तरह गैस के लिए लोगों को कतार में लगाया': डोटासरा ने कहा कि सरकार ने लोगों को नोटबंदी की तरह गैस के लिए भी कतारों में लगा दिया. उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य में भी साफ लिखा है कि वो सरकार की सलाह से काम करेगा. राज्य सरकार जब तक आयोग को एससी और ओबीसी का आरक्षण नहीं देगी, तब तक राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव नहीं करा सकता है. उसके हाथ बंधे हुए हैं. भाजपा सरकार ने जानबूझकर ओबीसी आयोग को कठपुतली और पंगु बना दिया है. उनको संसाधन और डाटा उपलब्ध नहीं दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि संविधान में भी साफ लिखा हुआ है कि पंचायत और निकाय के चुनाव हार 5 साल में होने चाहिए. डेढ़ साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन सरकार अभी भी चुनाव कराने से बच रही है.