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विश्वेंद्र सिंह के बयान पर डोटासरा का पलटवार, ब्यूरोक्रेट्स को भी पीसीसी चीफ ने दी खुली चेतावनी

डोटासरा ने पार्टी में गुटबाजी से इनकार करते हुए सत्ता के दबाव में काम करने वाले अधिकारियों को जेल भेजने की चेतावनी दी.

गोविंद सिंह डोटासरा
गोविंद सिंह डोटासरा (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 1, 2026 at 2:02 PM IST

5 Min Read
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जयपुर: पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेन्द्र सिंह की ओर से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर किए गए आक्रामक जुबानी हमले पर अब डोटासरा ने भी पलटवार किया है. डोटासरा ने कहा कि हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, सब एकजुट हैं, लेकिन बीजेपी का टूलकिट दुष्प्रचार कर रहे हैं. डोटासरा ने गुरुवार को कांग्रेस वॉर रूम में मीडिया से बातचीत करते हुए विश्वेंद्र सिंह का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों ही इशारों में उन पर जमकर निशाना साधा.

डोटासरा ने कहा कि "125 साल पुरानी पार्टी में 6 साल से भी अधिक समय से आलाकमान ने मुझे अध्यक्ष बनाकर रखा है, तो कहीं न कहीं मुझमें कुछ बात तो होगी. सभी कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं का आशीर्वाद बना हुआ है, इसीलिए तो पार्टी ने अभी तक मुझे अध्यक्ष रखा हुआ है. मैं खुश हूँ, मेरे कार्यकर्ता खुश हैं और मेरे नेता खुश हैं. कांग्रेस मजबूत हो रही है और पंचायत चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ होगा."

गोविंद सिंह डोटासरा का बयान (ETV Bharat Jaipur)

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हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं: पीसीसी अध्यक्ष ने पार्टी में गुटबाजी से इनकार करते हुए कहा कि हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, हमारे सारे नेता एकजुट हैं और वरिष्ठ नेताओं का मुझे साथ मिला हुआ है. युवा कंधे से कंधे मिलाकर मेरे साथ चल रहे हैं, जो काम राजस्थान कांग्रेस ने किया है, वह पूरे देश में एक उदाहरण है. राहुल गांधी जब पुष्कर आए थे, तब उन्होंने भी राजस्थान कांग्रेस के संगठन के कामकाज की तारीफ की थी. उससे बड़ा सबूत कोई और हो नहीं सकता है. हमारे नेताओं में कोई मतभेद नहीं है, सब एकजुट हैं.

पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि "मेरा एक छोटी सी किसान ढाणी में जन्म हुआ है और आज मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष हूं. पार्टी ने मुझे बहुत मौके दिए हैं. उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में हम भाजपा का सूपड़ा साफ करेंगे क्योंकि देश की जनता 12 साल से नरेंद्र मोदी और ढाई साल से राज्य में भाजपा के कुशासन को झेल रही है. प्रदेश में भाजपा ने जनप्रतिनिधियों का हक मारा है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है.

लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी सब की: वहीं, SIR के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि देश में आज वोट चोरी हो रही है, सरकार गुंडागर्दी कर रही है. पुलिस और ब्यूरोक्रेट्स का दुरुपयोग हो रहा है, जब देश में वोट देने का अधिकार ही छिन जाएगा, तो फिर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा. लाखों वोट मनमर्जी से काट दिए गए हैं. पूरी दुनिया में भारत का लोकतंत्र सबसे मजबूत माना जाता है, जब हमारे ही देश में यह हाल हो रहा है तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम जनता के बीच जाकर लोगों को जागरूक करें, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी केवल कांग्रेस पार्टी की नहीं बल्कि हर देशवासी की है.

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भाजपा के लिए काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स को छोड़ेंगे नहीं: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि निकाय चुनाव में जिन ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अधिकारियों ने सत्ता के दबाव में आकर काम किया है, समय आने पर ऐसे अधिकारियों को हम छोड़ेंगे नहीं, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे. उन्होंने कहा कि सरकार अधिकारियों के जरिए कांग्रेस के संभावित पंचायत प्रत्याशियों की जानकारी ले रही है ताकि उनके घरों पर बुलडोजर भेजे जाएं और उनका बकाया निकाला जाए. जिस तरह से पुलिस ने निकाय चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों को उठाया था, वैसे ही पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस के प्रत्याशियों को उठाया जाए और उन्हें धमकाया जाए, जिस तरह का तांडव सरकार ने निकाय चुनाव में किया था, वह इतिहास को कलंकित करने वाला है, लेकिन पंचायत चुनाव में अगर सरकारी अधिकारी सरकार के दबाव में ऐसा काम करेंगे, तो गांव के किसान इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे.

डोटासरा ने कहा कि अधिकारी हमें फोन करके कह रहे हैं कि हम तो आपकी सरकार के समय भी थे, सरकार जो हमसे करवा रही है, वह हमें करना पड़ रहा है. पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि अधिकारियों की क्या मजबूरी है कि वे सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, जबकि उन्होंने संविधान की शपथ ली हुई है. पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि जो भी अधिकारी नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं, उन अधिकारियों को केवल चिह्नित ही नहीं किया जाएगा बल्कि उनको सजा भी मिलेगी. अधिकारियों को लगता है कि सरकार बदलने के बाद हम कुछ नहीं करेंगे, तो यह उनकी गलतफहमी है. ऐसे अधिकारियों को हम सलाखों के पीछे भेजेंगे. अगर उन्हें लगता है कि वे अपना तबादला कराकर दिल्ली चले जाएंगे, तो 2029 में भी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी. हम ऐसे बेईमान अफसरों को छोड़ेंगे नहीं, उनकी जवाबदेही तय की जाएगी.

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