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डोटासरा ने उठाए मुख्यमंत्री के किसान होने पर सवाल, बोले, 'उनके पास एक बीघा जमीन भी नहीं'

जयपुर: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा लगातार भाजपा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं. डोटासरा ने अब मुख्यमंत्री के किसान होने पर सवाल खड़े किए हैं. डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास एक बीघा जमीन भी नहीं है, तो फिर वो किसान कैसे हुए.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री का एक वीडियो और उनके नाम दर्ज जमीन का फोटो पोस्ट करते हुए सवाल खड़े किए. डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल जी, आपका एफिडेविट बता रहा है कि आपके नाम कृषि भूमि का केवल 350 वर्ग मीटर का प्लाट है, यानी 1 बीघा जमीन भी नहीं, फिर आप कहां के किसान हो? और किसानों का मजाक बनाकर उनका अपमान कर रहे हों. पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री मेहरबानी करके खुद को किसान बताना और AC कमरों में बैठकर खेती-किसानी का हिसाब लगाना छोड़ दीजिए.