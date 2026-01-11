मालवीय की घर वापसी पर बोले डोटासरा, 'उन्होंने स्वीकार किया कि कांग्रेस छोड़ना मेरी ऐतिहासिक भूल थी'
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मालवीय के प्रार्थना पत्र को हाईकमान को भेजेंगे. उनके निर्णय के अनुसार आगे बढ़ेंगे.
जयपुर: दिग्गज आदिवासी नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय की रविवार को कांस्टीट्यूशन क्लब में पार्टी के शीर्ष नेताओं से हुई मुलाकात के बाद एक ओर जहां स्वयं मालवीय ने स्वीकार किया है कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं. वहीं इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का भी बयान सामने आया है. डोटासरा ने कहा कि मालवीय ने स्वीकार किया है कि कांग्रेस छोड़ना उनकी गलती थी और उनकी ऐतिहासिक भूल थी.
डोटासरा ने रविवार शाम को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है. जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस छोड़ना मेरी भूल थी, मुझसे गलती हो गई. मुझे जो समान सम्मान दिया, वो कांग्रेस पार्टी ने दिया है. मैं कांग्रेस पार्टी के रीति-नीति में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं. भारतीय जनता पार्टी में जाना मेरी सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल थी. मेरा भाजपा में दम घुट रहा है, मैं एक सेकंड भी भाजपा में नहीं रहना चाहता हूं.
हाईकमान को भेजेंगे रिपोर्ट: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय के प्रार्थना पत्र पर विचार करने के लिए हम उसे पहले अनुशासन समिति को भेजेंगे और उसके बाद पार्टी के शीर्ष नेताओं से चर्चा करके एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उस रिपोर्ट को प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के माध्यम से पार्टी हाईकमान को भेजेंगे. पार्टी हाईकमान के फैसले पर सब कुछ निर्भर होगा.
'भाजपा से दे दिया इस्तीफा': प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह बात सही है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने स्वीकार किया है कि मैं एक ऐसी पार्टी में चला गया जहां पर न केवल आदिवासी बल्कि किसी भी जाति का कोई सम्मान नहीं है. मैंने इतने दिन वहां पर जलालत की जिंदगी जी है. कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं और कांग्रेस में रहना चाहता हूं. हम उनका मामला पार्टी हाईकमान को भेजेंगे और निश्चित तौर पर जो हाईकमान फैसला लेंगे, उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे.