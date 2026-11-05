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डोटासरा का पलटवार, 'भाजपा की रैली में व्यापारी तरसते रहे ग्राहकों को, फिर कांग्रेस की रैली पर क्यों उठाए सवाल?'

जयपुर : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर तीखा हमला बोलते हुए भाजपा सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने जयपुर के परकोटे में गुरुवार को भाजपा की ओर से आयोजित कार्यक्रम को लेकर कहा कि भाजपा एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस की रैली को व्यापारियों के नुकसान से जोड़कर सवाल उठाती है. वहीं दूसरी तरफ जयपुर में अपने कार्यक्रम के जरिए परकोटे के व्यापारियों और आम जनता को परेशान करती है. भाजपा की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है.

'आम जनता नहीं आई नजर' : डोटासरा ने गुरुवार को कांग्रेस वॉर रूम में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जयपुर के रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के कार्यक्रम में दो से ढाई हजार कुर्सियां लगाई गई थीं. इनमें करीब 500 भाजपा कार्यकर्ता और 500 पुलिसकर्मी थे. इसके अलावा मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के प्रोटोकॉल से जुड़े लोग मौजूद थे. उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यक्रम में आम जनता की भागीदारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं थी.

भाजपा पर किया पलटवार : उन्होंने राहुल गांधी पर भाजपा की ओर से लगाए जा रहे आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी केवल इतना कह रहे हैं कि विपक्ष की बात सुनी जाए और उसकी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं छीनी जाए. लोकसभा में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता और सवाल उठाने पर ईडी, सीबीआई तथा इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है. भाजपा का कोई व्यक्ति पकड़ा जाए, तो उसे ईमानदार बताया जाता है, जबकि कांग्रेस के किसी नेता पर आरोप लगते ही उसे भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया जाता है.

'पेपर लीक रुकने का नाम नहीं ले रहे' : डोटासरा ने पेपर लीक के मुद्दे पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस पिछले तीन साल से पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रही है, लेकिन ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. उन्होंने नीट-2026 पेपर लीक का उल्लेख करते हुए करीब 200 लोगों की गिरफ्तारी और एफआईआर दर्ज होने को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में भाजपा से जुड़े लोगों के नाम सामने आने के बावजूद सरकार कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रही है.

'SIR में 13 करोड़ नाम काटने के आरोपों पर सरकार चुप क्यों?' : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने एसआईआर को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के दौरान भाजपा के विधायकों, विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों और नेताओं ने कलेक्टर एवं एसडीएम को नाम काटने के लिए दबाव डाला. उन्होंने दावा किया कि 20 से 25 हजार तक फॉर्म दिए गए और देशभर में 13 करोड़ नाम काटे जाने का मुद्दा सामने आया. डोटासरा ने सवाल किया कि मतदाताओं के अधिकारों से जुड़े इतने गंभीर आरोपों पर भाजपा जवाब क्यों नहीं देती? विपक्ष संविधान, लोकतंत्र और वोट के अधिकार की रक्षा की बात करता है, तो उसे अराजकता कैसे कहा जा सकता है?

'भाजपा खुद अराजकता फैला रही है' : डोटासरा ने भाजपा के अराजकता संबंधी आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश में वास्तविक अराजकता भाजपा सरकार के कुशासन के कारण पैदा हो रही है. उन्होंने भरतपुर में भाजपा के पूर्व विधायक की पीट-पीटकर हत्या, जयपुर में चार्टर्ड अकाउंटेंट के अपहरण और बजरी माफिया की ओर से पुलिसकर्मियों पर गाड़ियां चढ़ाने की घटनाओं का उल्लेख करते हुए सवाल किया कि क्या ये अराजकता नहीं है? उन्होंने कहा कि सरकार का एक मंत्री रोजाना 8 करोड़ रुपए की बजरी चोरी होने की बात कहता है. जब पुलिस बजरी माफिया को रोकने जाती है, तो पुलिसकर्मियों पर गाड़ियां चढ़ाई जाती हैं और उनके साथ मारपीट होती है. इसके बावजूद सरकार विपक्ष के सवालों को अराजकता बताती है. डोटासरा ने कहा कि भाजपा को पहले अपने शासन में कानून-व्यवस्था की स्थिति का जवाब देना चाहिए.

'भाजपा की रैली से व्यापारियों को हुई परेशानी' : दीपावली से ठीक पहले परकोटे के व्यापारी ग्राहकों का इंतजार करते रहे. व्यापारी बार-बार कह रहे थे कि दो-तीन दिन बाद दीपावली है, लेकिन बाजार में खरीदारी करने वाले ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं. व्यापारियों की चिंता थी कि यदि इस दीपावली पर कारोबार नहीं हुआ तो त्योहार कैसे मनाएंगे. डोटासरा ने कहा कि 1 नवंबर को दिल्ली में कांग्रेस की रैली हुई, तो भाजपा नेताओं को व्यापारियों के नुकसान की चिंता सताने लगी, लेकिन 5 नवंबर को जयपुर में भाजपा की रैली से व्यापारियों को हुई परेशानी उन्हें नजर नहीं आई.

राइजिंग राजस्थान के निवेश संबंधी दावों पर उठाए सवाल : डोटासरा ने राइजिंग राजस्थान के निवेश संबंधी दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 12 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात करते हैं, लेकिन धरातल पर कितना निवेश आया और कितने युवाओं को रोजगार मिला, इसका हिसाब जनता को नहीं दिया जा रहा. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने अपने चहेते उद्योगपतियों और प्रिय नेताओं को कौड़ियों के भाव जमीनें देने के अलावा कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया. डोटासरा ने चुनौती देते हुए कहा कि सरकार राइजिंग राजस्थान से जुड़े निवेश, विदेश यात्राओं पर हुए खर्च, रोजगार सृजन और जमीन आवंटन का पूरा ब्योरा सार्वजनिक करे, यदि इसका कच्चा चिट्ठा सामने आ गया तो सरकार को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों को जेल भेजने की बात सरकार कर रही है, उसका हिसाब खुला तो जेलों में जगह कम पड़ जाएगी.

'सीएम बनने से किसी में सारा ज्ञान समाहित नहीं हो जाता' : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भाषा पर आपत्ति जताते हुए डोटासरा ने कहा कि कुर्सी स्थायी नहीं होती, बहुत से लोग सत्ता में आए और चले गए. मुख्यमंत्री बनने से किसी व्यक्ति में सारा ज्ञान, ईमानदारी और समझ समाहित नहीं हो जाती. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को यह गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि सत्ता में आने के बाद केवल वही सही हैं और विपक्ष के सभी सवाल गलत हैं. डोटासरा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा को निंदनीय बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पद की अपनी गरिमा होती है.

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'शालीनता और तथ्यों के आधार पर जवाब देना चाहिए' : अशोक गहलोत तीन बार मुख्यमंत्री, तीन बार केंद्रीय मंत्री और छह बार विधायक रहे हैं. उनके सार्वजनिक जीवन पर इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी करना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि गहलोत के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, उससे मुख्यमंत्री का अपराधबोध सामने आता है. मुख्यमंत्री को वरिष्ठ नेताओं के सवालों का जवाब शालीनता और तथ्यों के आधार पर देना चाहिए. डोटासरा ने कांग्रेस की विचारधारा को महात्मा गांधी के आदर्शों से जोड़ते हुए भाजपा पर नाथूराम गोडसे की विचारधारा का अनुसरण करने का आरोप लगाया.

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'आरपीएससी नियुक्तियों में क्या लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया?' : आरपीएससी में सदस्यों की नियुक्तियों को लेकर मुख्यमंत्री के आरोपों पर पलटवार करते हुए डोटासरा ने कहा कि वसुंधरा राजे के समय जिस प्रक्रिया से नियुक्तियां होती थीं, उसी प्रक्रिया का पालन अशोक गहलोत सरकार ने किया और वर्तमान भजनलाल सरकार भी उसी प्रक्रिया से नियुक्तियां कर रही है. भाजपा सरकार ने अब तक कोई नई पारदर्शी प्रक्रिया नहीं बनाई है. उन्होंने सवाल किया कि क्या मुख्यमंत्री ने आरपीएससी सदस्यों का चयन करने से पहले उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उन्होंने जीवन में कभी बेईमानी नहीं की? डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय नियुक्त किसी सदस्य पर भ्रष्टाचार साबित हुआ तो उसे जेल भेजा गया. कानून अपना काम करता है, लेकिन केवल आरोप लगने से किसी को अपराधी नहीं कहा जा सकता.

'मुख्यमंत्री को तथ्यों के साथ जवाब देना चाहिए' : आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल से जुड़े प्रकरण का उल्लेख करते हुए डोटासरा ने कहा कि यदि किसी अधिकारी या उससे जुड़ी कंपनी को सरकार की किसी कमेटी अथवा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में लाभ मिला है और इस संबंध में मीडिया में सवाल उठे हैं तो मुख्यमंत्री को तथ्यों के साथ जवाब देना चाहिए. उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत ने किसी रिश्तेदार का नाम लिया, तो मुख्यमंत्री को तकलीफ हो गई, जबकि पिछले तीन वर्षों से भाजपा के नेता उनके बेटे, बहू और रिश्तेदारों को लेकर लगातार आरोप लगाते रहे हैं. डोटासरा ने कहा कि वह खुद सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि उनकी निष्पक्ष जांच कराई जाए. यदि कोई बेईमान है, तो उसे जेल भेजा जाए.

'आरोप लगना और अदालत से दोषी साबित होना अलग-अलग बातें' : डोटासरा ने महेश जोशी का नाम बार-बार लिए जाने पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि क्या महेश जोशी को अदालत ने दोषी साबित कर दिया है? उन्होंने भाजपा नेताओं राजेंद्र राठौड़, भवानी सिंह राजावत और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुराने मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि राजनीति में आरोप लगना और अदालत से दोषी साबित होना दो अलग-अलग बातें हैं. उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस सरकार के समय कोई अधिकारी गलत काम करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. इसमें कांग्रेस पार्टी का क्या दोष है? इसी तरह मौजूदा सरकार के कार्यकाल में किसी अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, तो क्या मुख्यमंत्री को भी उसका जिम्मेदार मान लिया जाएगा?

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'पुलिस के जरिए दबाव क्यों बनाया जा रहा?' : डोटासरा ने आरोप लगाया कि जब भी कांग्रेस कोई आंदोलन करती है, तो मुख्यमंत्री डीजीपी और पुलिस अधिकारियों को बुलाकर उनके खिलाफ मुकदमे तलाशने के निर्देश देते हैं. उन्होंने सवाल किया कि यदि उनके खिलाफ कोई अपराध बनता है, तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए, लेकिन राजनीतिक विरोध और सरकार की नीतियों की आलोचना करने पर पुलिस के जरिए दबाव क्यों बनाया जा रहा है? उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को तीन साल हो गए हैं. अब उसे अपनी नीतियों, विकास कार्यों, योजनाओं और जनता को दिए गए वादों का हिसाब देना चाहिए. विपक्ष को डराने-धमकाने और उसके नेताओं के खिलाफ मुकदमे तलाशने से सरकार की जिम्मेदारियां पूरी नहीं होंगी.

'विपक्ष को रोजाना डराना और धमकाना स्वीकार नहीं' : डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जांच और कार्रवाई से नहीं डरती, यदि किसी ने गड़बड़ी की है, तो सरकार को जांच कराकर उसके खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है, लेकिन विपक्ष को रोजाना डराना और धमकाना स्वीकार नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि भाजपा ने बेईमानी से सरकार बनाने, परिसीमन में गड़बड़ी, भ्रष्टाचार और पुलिस के दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर विपक्ष के सवालों का जवाब देने के बजाय आवाज दबाने की कोशिश की है. उन्होंने चेताया कि यदि सरकार इसी तरह डराने-धमकाने की राजनीति करती रही तो उसे इसका राजनीतिक परिणाम भी भुगतना पड़ेगा.