सिणधरी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में मारपीट का मामला, डोटासरा ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग

डोटासरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो साझा करते हुए इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने लिखा कि बालोतरा जिले के सिणधरी स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में मासूम बालिकाओं के साथ लंबे समय से अमानवीय अत्याचार की घटना सामने आई हैं. जिस स्थान पर बेटियों को सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान मिलना चाहिए, वहां बालिकाओं के साथ किया गया दुर्व्यवहार बेहद अमानवीय है. डोटासरा ने लिखा कि इस तरह की शिकायतें पहले भी प्रशासन तक पहुंची थीं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. उन्होंने कहा कि प्रशासन ने मामले को दबाने की कोशिश की और पीड़ितों और उनके परिवारों को डराने-धमकाने का प्रयास किया.

बालोतरा: जिले के सिणधरी स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में मासूम बालिकाओं के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने गुरुवार को राजस्थान सरकार से इस मामले का तुरंत संज्ञान लेने और उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है.

दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग: डोटासरा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि न्याय देने के बजाय, प्रशासन द्वारा बालिकाओं और उनके परिजनों को मुकदमे दर्ज कर डराने-धमकाने की कोशिशें की जा रही है. उन्होंने राजस्थान सरकार से मांग की कि वह इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करे. पीड़ित बालिकाओं द्वारा लगाए गए आरोपों की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे.

प्रिंसिपल पर लगाए गंभीर आरोप: इधर बालोतरा में गुरुवार को आयोजित जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में सिणधरी स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय छात्रावास में हुई मारपीट का मामला उठाया गया. इस दौरान पायलाकलां प्रधान चुन्नीलाल माचरा ने प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने शिक्षा विभाग और प्रशासन पर इस मामले में लीपापोती करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने जिला कलेक्टर को साल 1997 में जारी प्रधानाचार्य के ओबीसी जाति वर्ग के प्रमाण पत्र सहित अन्य प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किए. जिला शिक्षा अधिकारी देवाराम प्रजापत ने मामले पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया. सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने भी इस घटना की कड़ी निदा करते चिंता व्यक्त की. साथ ही उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि 7 दिन के भीतर कमेटी गठित करके उक्त मामले की जांच करवाए.

वीडियो वायरल: सोशल मीडिया पर जिले की सिणधरी कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल का एक वीडियो दी दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें बालिकाएं रोते हुए बिल्डिंग से बाहर निकल रही हैं. इनमें तबीयत बिगड़ने पर 2 बच्चियों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. सूचना पर शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे. बच्चियों को समझाइश कर वापस हॉस्टल भेजा गया. बच्चियों का आरोप है कि महिला वार्डन और गार्ड ने उनको पीटा, फिर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी.