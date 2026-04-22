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डोटासरा बोले, 'रिफाइनरी हादसे के जिम्मेदारों पर हो कार्रवाई, चूक की करें निष्पक्ष जांच'

गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि महिला आरक्षण बिल पर से भाजपा राजनीतिक लाभ लेना चाहती है.

Dotasra addressing the media
मीडिया को संबोधित करते डोटासरा (ETV Bharat Udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 22, 2026 at 3:56 PM IST

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उदयपुर: राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बुधवार को उदयपुर दौरे पर रहे. जहां उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को घेरते हुए तीखे बयान दिए. इस दौरान मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए. उन्होंने रिफाइनरी परियोजना का श्रेय कांग्रेस को देते हुए केंद्र सरकार पर देरी का आरोप लगाया. पीएम के दौरे से पहले हुए हादसे को गंभीर चूक बताते हुए उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की.

'अधिकार देना नहीं, राजनीतिक लाभ लेना ध्येय': उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में बिल पारित होने के बावजूद इसे समय पर लागू नहीं किया गया. अगर सरकार वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देना चाहती, तो इसे पहले ही लागू किया जा सकता था. उन्होंने आरोप लगाया कि अब जनगणना और परिसीमन (डीलिमिटेशन) की प्रक्रिया के जरिए इसे राजनीतिक तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, जिससे महिलाओं को भ्रमित किया जा सके. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता महिलाओं को अधिकार देना नहीं, बल्कि राजनीतिक लाभ लेना है.

डोटासरा ने बीजेपी पर साधा निशाना, देखें वीडियो (ETV Bharat Udaipur)

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'रिफाइनरी हादसे के जिम्मेदारों पर हो कार्रवाई': वहीं, हाल ही में रिफाइनरी में लगी आग की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए डोटासरा ने राज्य की भजनलाल सरकार को भी आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं में राजनीति नहीं, बल्कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने इसे गंभीर लापरवाही का परिणाम बताते हुए कहा कि उद्घाटन से एक दिन पहले ऐसी घटना होना चिंताजनक है. डोटासरा ने देश में होने वाली घटनाओं को लेकर भी केंद्र सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि हर घटना में राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप करना सही नहीं है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कई बार बिना तथ्य के विपक्ष को घसीटा जाता है, जबकि असल मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता है.

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'पोस्ट तैयार करने और शेयर करने वालों पर हो कार्रवाई': मध्यप्रदेश के तीन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के मामले में भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए डोटासरा ने कहा कि भाजपा को आम जनता या विपक्ष पर कार्रवाई करने के बजाय अपने अंदरूनी विवादों को सुलझाना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि मामला सच्चाई है या कोई साजिश. उन्होंने वसुंधरा राजे से जुड़े प्रकरण का जिक्र करते हुए कहा कि जांच इस बात की होनी चाहिए कि पोस्ट किसने तैयार की और सबसे पहले किसने साझा की. केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निशाना बनाना उचित नहीं है. डोटासरा ने कहा कि यदि कई लोगों ने पोस्ट साझा की है, तो कार्रवाई भी सभी के खिलाफ समान रूप से होनी चाहिए.

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'बंगाल में भाजपा की होगी हार': पश्चिम बंगाल के चुनावी परिदृश्य पर बोलते हुए उन्होंने दावा किया कि वहां भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा और तृणमूल कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी. साथ ही मतदाता सूची से नाम हटाने के मुद्दे को लोकतंत्र के लिए चिंताजनक बताया. गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रयोग पहले ही किए जा चुके हैं. वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर पूछे गए सवाल पर डोटासरा ने सीधी प्रतिक्रिया देने से बचते हुए कहा कि उन्हें इस संबंध में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि पार्टी नेतृत्व हमेशा जिम्मेदारी के साथ बात करता है.

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