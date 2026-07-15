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पायलट के बाद ऐसा करने वाले दूसरे नेता बने डोटासरा, जानें कैसे बने पावर सेंटर

6 साल में 15 लाख पदाधिकारियों की फौज खड़ी की : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि उन्होंने अपने 6 साल के कार्यकाल में प्रदेश लेवल से लेकर ग्रासरूट तक 15 लाख पदाधिकारियों की फौज खड़ी कर दी है. ग्रासरूट पर 2200 मंडल, 52 हजार बूथ कार्यकारणी, 400 ब्लॉक, 14000 से ज्यादा ग्राम इकाइयों का गठन करके संगठन को ग्रासरूट पर मजबूत किया. यही वजह है कि डोटासरा के फॉर्मूले को पार्टी हाईकमान के अन्य राज्यों में भी लागू कर रहा है. वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहते हुए डोटासरा के कार्यकाल में साल 2020 से लेकर 2022 तक 9 विधानसभा उपचुनाव हुए थे, जिनमें से 7 पर पार्टी ने जीत दर्ज की थी. सुजानगढ़, सरदारशहर, सहाड़ा, वल्लभनगर जैसी सीटों पर पार्टी ने उपचुनाव जीते थे.

सियासी संकट ने बनाया डोटासरा को नेता : राजनीतिक विश्लेषकों कहना है कि जुलाई 2020 में सचिन पायलट कैंप के बगावत करने के बाद गहलोत सरकार पर आए सियासी संकट ने ही गोविंद सिंह डोटासरा को नेता बनाया. पार्टी हाईकमान ने बगावत करने पर सचिन पायलट को अध्यक्ष पद से बर्खास्त करके बाड़ेबंदी के दौरान ही गोविंद सिंह डोटासरा को अध्यक्ष पद की कमान सौंप दी थी. तब राजस्थान की रियासत के जानकारों ने भी पार्टी हाईकमान के फैसले पर हैरानी जताई थी. हालांकि, डाटासरा ने अपने राजनीतिक कौशल से सभी को हैरान कर दिया था. डोटासरा जब अध्यक्ष बने थे तब पार्टी हाईकमान ने प्रदेश भर के तमाम संगठन को भंग कर दिया था. डोटासरा के सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठन को फिर से खड़ा करने की थी. उन्होंने प्रदेश लेवल से लेकर ग्रासरूट तक संगठन को खड़ा किया. डोटासरा पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन अध्यक्ष पद पर रहने के दौरान डोटासरा ने स्वयं का खेमा तैयार कर लिया है.

आम कार्यकर्ता से कैसे बने पावर सेंटर : साल 2005 में पहली बार प्रधान और 2008 में पहली बार लक्ष्मणगढ़ से विधायक बने गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर किसी ने भी नहीं सोचा था कि डोटासरा राजस्थान की सियासत में अपना एक अलग मुकाम तय करेंगे. साल 2008, 2013, 2018 और 2023 में लगातार चौथी बार लक्ष्मणगढ़ से विधायक चुने गए. सीकर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे और उसके बाद प्रदेश कांग्रेस में उपाध्यक्ष भी रहे. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि प्रचंड मोदी लहर में भी 2013 जब पार्टी 21 सीटों पर सिमट गई थी, तब भी डोटासरा लक्ष्मणगढ़ से चुनाव जीतकर आए थे और उन्हें विधानसभा में पार्टी का मुख्य सचेतक बनाया था. तब उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरने का काम किया था. यही वजह है कि जब साल 2018 में सरकार बनी और डोटासरा तीसरी बार लक्ष्मणगढ़ से विधायक चुने गए, तब उन्हें अशोक गहलोत ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था.

जयपुर : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर गोविंद सिंह डोटासरा ने आज अध्यक्ष पद पर 6 साल का सफर पूरा कर लिया है. सचिन पायलट के बाद डोटासरा अध्यक्ष पद पर 6 साल बने रहने वाले दूसरे नेता हैं. पार्टी हाईकमान ने तत्कालीन गहलोत सरकार पर आए सियासी संकट के दौरान 15 जुलाई 2020 को सचिन पायलट को अध्यक्ष पद से बर्खास्त करके गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया था. डोटासरा तब गहलोत सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री थे. हालांकि, अपने 6 साल के कार्यकाल के दौरान गोविंद सिंह डोटासरा कई बार विवादों में भी रहे तो कई बार संगठनात्मक कामकाज के लिए पार्टी हाईकमान की वाहवाही भी ली. पिछले माह पुष्कर दौरे पर आए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कामकाज को लेकर डोटासरा की पीठ भी थपथपाई थी.

कोटा आए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के स्वागत के दौरान की तस्वीर (Social Media : Govind Singh Dotasra)

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विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी पार्टी की बेहतर परफॉर्मेंस : वहीं, साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा था. पार्टी भले ही सत्ता से बाहर हो गई थी, लेकिन 70 सीटें जीतकर मजबूत विपक्ष की भूमिका में आई. इससे पहले 2003 में पार्टी की 56 सीटें आई थी, जबकि 2013 में 21 सीटों पर पार्टी सिमट गई थी. डोटासरा के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा था. पार्टी ने 10 साल का सूखा खत्म करते हुए 11 सीटे जीतने में कामयाब रही थी. साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान में पार्टी का खाता भी नहीं खुला था, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी और तीन सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती थी. डोटासरा के गृह जिले सीकर में भी इंडिया गठबंधन ने जीत दर्ज की थी.

आरएसएस के मुखर विरोधी : प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के भी मुखर विरोधी माने जाते हैं. आरएसएस पर हमला बोलने का डोटासरा कोई मौका नहीं छोड़ते हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद राजस्थान कांग्रेस में डोटासरा ही एकमात्र ऐसे नेता हैं, जो आरएसएस के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख रखते हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आरएसएस के खिलाफ मुखर होना भी कहीं न कहीं उन्हें पार्टी हाईकमान की पसंद बनाया हुआ है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते डोटासरा कई बार विवादों में भी घिरे. विधानसभा चुनाव के दौरान ही उन पर ईडी के छापे पड़े थे. वहीं भाजपा नेताओं की ओर से कई बार उन पर अपने बेटों और सगे संबंधियों को आरपीएससी के जरिए फायदा पहुंचाने के आरोप भी लगते आए हैं. पिछले साल विधानसभा में आसन के खिलाफ टिप्पणी के चलते उन्हें विधानसभा से निलंबित भी होना पड़ा था.

जयपुर में "लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह" के दौरान की तस्वीर (Social Media : Govind Singh Dotasra)

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डोटासरा ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में अध्यक्ष रहते हुए अपने राजनीतिक कौशल से न केवल राजस्थान बल्कि देश भर के नेताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है. उन्होंने संगठन में काम करने वाले लोगों को तवज्जो दी. यही वजह है कि आज नए और युवा चेहरे प्रदेश से लेकर जिला लेवल पर देखने को मिल जाएंगे. उन्होंने बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, पानी-बिजली जैसे मुद्दों पर धरने प्रदर्शन करके भजनलाल सरकार पर खूब निशाना साधा है.

कांग्रेस के सामने एक मॉडल प्रस्तुत किया : कांग्रेस ओबीसी विभाग के अध्यक्ष हरसहाय यादव का कहना है कि गोविंद सिंह डोटासरा ने जो 6 साल में संगठन के स्तर पर काम किया है, उसे देश भर के कांग्रेस के सामने एक मॉडल के तौर पर पार्टी हाईकमान अब प्रस्तुत कर रही है. मंडल, ब्लॉक, वार्ड स्तर पर संगठन को खड़ा किया है. लोकसभा चुनाव में 11 सीटें जीतने में कामयाब रहे. विधानसभा चुनाव में पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी रही. जिस तरह से उन्होंने संगठन को ग्रासरूट पर खड़ा किया है, उससे भाजपा भी भयभीत है. उन्होंने दावा किया कि यही वजह है कि भाजपा निकाय पंचायत चुनाव नहीं करा रही है, क्योंकि वो जानती है कि उसे हार का सामना करना पड़ेगा.

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अध्यक्ष पद पर 6 साल बने रहना बड़ी उपलब्धि : वहीं, राजनीतिक विश्लेषक योगेश शर्मा कहना है कि किसी भी नेता के लिए प्रदेशाध्यक्ष पद पर 6 साल बने रहने ही अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, लेकिन डोटासरा ने अपने कार्यकाल में पार्टी को काफी मजबूत किया है. 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए 70 सीटों पर जीत दर्ज की. लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की 11 सीटें आई, जबकि इससे पहले 2014- 2019 के चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था.

संगठन सृजन अभियान के जरिए 50 जिलाध्यक्षों का चयन हुआ, जिला अध्यक्षों के चयन में कहीं कोई गुटबाजी देखने को नहीं मिली. SIR के दौरान 52000 बूथों पर बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए और SIR के काम पर पैनी नजर रखी, जिसके चलते मतदाता सूची से बहुत कम नाम कट पाए. डोटासरा की सबसे बड़ी उपलब्धि यह भी है कि उन्होंने संगठन में नए लोगों को जोड़ा और उन्हें काम करने का मौका दिया. प्रदेश लेवल से लेकर ग्रासरूट तक मजबूत संगठन खड़ा कर दिया. यही वजह है कि पार्टी हाईकमान ने कई बार उन्हें शाबाशी भी दी. राहुल गांधी जब पुष्कर आए थे तब उन्होंने डोटासरा की पीठ थपथपाते हुए कहा था कि वो संगठन के लिहाज से अच्छा काम कर रहे हैं.