डोटासरा बोले, BJP के 'बुरे कर्मों' में साथ देने वालों की दिल्ली में राहुल गांधी, राजस्थान में हम बना रहे लिस्ट
डोटासरा ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ पर आरोप लगाया कि उन्होंने पाली में वोटों की चोरी की है.
Published : October 11, 2026 at 3:56 PM IST
जयपुर: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा के साथ-साथ अधिकारियों-कर्मचारियों को भी चेतावनी दी है कि भाजपा के 'बुरे कर्मों' में साथ देने वालों की लिस्ट तैयार हो रही है. सरकार आने पर एक-एक का हिसाब किया जाएगा. डोटासरा ने रविवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा के 'बुरे कर्मों' में साथ देने वालों की लिस्ट दिल्ली में राहुल गांधी और राजस्थान में हम तैयार कर रहे हैं. 2028 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 2029 में दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और उसके बाद एक-एक का हिसाब होगा.
राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनाने का दावा : डोटासरा ने कहा कि कि भूलो और माफ करो की नीति अब कांग्रेस में नहीं चलेगी, जिन-जिन लोगों ने गड़बड़ी की है, लोगों पर ज़ुल्म किया है, उनमें से एक को भी नहीं बख्शा जाएगा. उन्होंने कहा कि राजस्थान में तो 2 साल भी नहीं बचे हैं. 2 साल से पहले ही चुनाव आचार संहिता लग जाएगी. जिन लोगों ने जुल्म किया है, उनकी लिस्ट हमारे कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि कुछ आईएएस-आईपीएस तो हमें फोन करके कह रहे हैं कि हमने भाजपा की बेईमानी में साथ नहीं दिया है. इसलिए हमारा तो ध्यान रखना. 2 साल बाद राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी और एक-एक का हिसाब किया जाएगा.
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डीजीपी के आदेश का स्वागत : डोटासरा ने कहा कि निकाय चुनाव में अधिकारियों–कर्मचारियों की भूमिका की जांच करने के लिए हमने पुलिस महानिदेशक को ज्ञापन दिया था. हमें जानकारी मिली है कि वो इस मामले की जांच विजिलेंस से करवा रहे हैं. हम इसका स्वागत करते हैं, जांच तो अपनी जगह है. जनतंत्र का गला घोंट ने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं. उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा. जिन लोगों ने ज्ञानेश कुमार के जरिए वोटों की चोरी की है, उन्हें भी सलाखों के पीछे जाना होगा.
दावा–'दिल्ली प्रदर्शन में राजस्थान से हजारों लोग जाएंगे' : वहीं कल दिल्ली में इंडिया गठबंधन की होने वाले विरोध–प्रदर्शन में राजस्थान से भी हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दिल्ली पहुंचने का दावा डोटासरा ने किया है. उन्होंने कहा कि राजस्थान के हर कोने से कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगे और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विरोध–प्रदर्शन करेंगे. उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है. यह लड़ाई केवल कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन की नहीं है, यह लड़ाई हर देशवासी की है क्योंकि लोगों के वोट के अधिकार खत्म किए जा रहे हैं.
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'पंचायत चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ होगा' : डोटासरा ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर हमारी तैयारियां पूरी है. हमने जिलों के प्रभारी, विधानसभा कोऑर्डिनेटर तैनात किए हैं. इसके अलावा सभी जिलों में पॉलिटिकल अफेयर कमेटी और प्रदेश के प्रमुख नेताओं की कैंपेन कमेंटी बनाई है. जिस नेता को जैसी सहूलियत होगी, उस हिसाब से जाकर जिलों में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे. इसके अलावा प्रत्याशियों का चयन भी सबकी सहमति से किया जाएगा. इस बार बीजेपी कुछ भी कर ले, लेकिन जनता सबक सिखाने को तैयार बैठी है. उन्होंने दावा किया कि पंचायत चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ होगा.
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भाजपा के घोषणा पत्र पर उठाए सवाल : डोटासरा ने भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2 साल तक चुनाव नहीं कराए. 1900 करोड़ रुपए लैप्स कर दिए, जनप्रतिनिधियों का हक मार दिया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चल रहा है. 2 साल से भरतपुर में जिला प्रमुख का चुनाव नहीं कर पाए हैं. हजारों की संख्या में योग्य जनप्रतिनिधियों को अयोग्य करार दे दिया गया है. पहले 5–10 जनप्रतिनिधियों को अयोग्य करार दिया जाता रहा है, लेकिन इस बार 700 लोगों की लिस्ट निकाली गई है. जानबूझकर उन्हें परेशान किया जा रहा है.
डोटासरा ने कहा कि खाटू श्याम में इनका बोर्ड नहीं बन पाया, तो एसपी–डीएसपी, ईओ और सीआई का तबादला कर दिया. पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि जो अधिकारी ईमानदारी से काम कर रहे थे, उनके मोबाइल फोन चेक किया जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव की तरह पंचायत में भी मनमानी से परिसीमन किए गए हैं. एक पंचायत समिति के वार्ड में चार पंचायत के एक एक गांव डाल दिए हैं. जिला परिषद के वार्ड 5000 से 7000 तक बढ़ा दिए हैं. जबकि नियमों के मुताबिक 10% से ज्यादा बदलाव नहीं होना चाहिए.
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पाली में बोर्ड बनाने के लिए 25 करोड खर्च का आरोप : डोटासरा ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ पर आरोप लगाया कि उन्होंने पाली में वोटों की चोरी की है. वहां पर कांग्रेस के 32 पार्षद चुनकर आए थे और केवल तीन ही कांग्रेस के पास रह गए. बाकी मदन राठौड़ के पास चले गए. तब मदन राठौड़ प्रेस कांफ्रेंस करने को राजी नहीं थे, लेकिन अब बड़ी-बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ बेईमानी से किया है. पुलिस के डंडे के जोर पर किया है. डोटासरा ने आरोप लगाया कि पाली में बोर्ड बनाने के लिए भाजपा ने 25 करोड़ रुपए खर्च किए हैं. इतने पैसे में तो पूरे राजस्थान के विधानसभा चुनाव हो जाता. डोटासरा ने आरोप दोहराते हुए कहा कि मदन राठौड़ ने अपनी नाक बचाने के लिए पाली में वोट चोरी किया है.
100 से ज्यादा ने थामा कांग्रेस का हाथ : इससे पहले प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कोटपूतली बहरोड जिले से करीब 100 से ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा, कोटपूतली बहरोड़ जिला अध्यक्ष इंद्राज गुर्जर ने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई. कांग्रेस ज्वाइन करने वालों में भाजपा ओबीसी मोर्चा के साथ कई पार्षद और पूर्व पार्षद भी कांग्रेस में शामिल हुए.