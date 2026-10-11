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डोटासरा बोले, BJP के 'बुरे कर्मों' में साथ देने वालों की दिल्ली में राहुल गांधी, राजस्थान में हम बना रहे लिस्ट

मीडिया से बातचीत करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा के साथ-साथ अधिकारियों-कर्मचारियों को भी चेतावनी दी है कि भाजपा के 'बुरे कर्मों' में साथ देने वालों की लिस्ट तैयार हो रही है. सरकार आने पर एक-एक का हिसाब किया जाएगा. डोटासरा ने रविवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा के 'बुरे कर्मों' में साथ देने वालों की लिस्ट दिल्ली में राहुल गांधी और राजस्थान में हम तैयार कर रहे हैं. 2028 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 2029 में दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और उसके बाद एक-एक का हिसाब होगा.