ETV Bharat / state

भजनलाल सरकार पर कांग्रेस का पलटवार, डोटासरा ने दी अल्बर्ट हॉल पर आमने-सामने बहस की चुनौती

स्वास्थ्य, किसान और योजनाओं पर आरोप: डोटासरा ने स्वास्थ्य सेवाओं पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज मिलता था, अब केवल 5 लाख रुपये मिलता है. दवाइयां कम हो गईं, राजस्थान जन स्वास्थ्य सेवा (आरजेएचएस) दम तोड़ रही है, 400 निजी अस्पतालों को योजना से बाहर कर दिया गया और सांचोर मेडिकल कॉलेज बंद कर दिया.

पर्ची से हुआ था मुख्यमंत्री का जन्म: कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के चयन प्रक्रिया पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ठीक दो साल पहले दिल्ली से आई पर्ची पढ़कर एक 'ड्रामा' हुआ था और उसी पर्ची से मुख्यमंत्री का 'जन्म' हुआ. उन्होंने कहा कि पूरे राजस्थान ने देखा कैसे दिल्ली से निर्देश आया. डोटासरा ने मुख्यमंत्री से पूछा कि दो साल में क्या काम किए, प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्रियों ने जो वादे किए थे, उनका क्या हुआ?

डोटासरा ने शुक्रवार शाम कांग्रेस वॉर रूम में मीडिया से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री यदि दावा कर रहे हैं कि दो साल में पांच साल का काम कर लिया है, तो अल्बर्ट हॉल पर खुले मंच पर बहस कर लें. उन्होंने कहा, "हमारी सरकार के एक साल और भाजपा सरकार के दो साल के कामकाज की तुलना कर लें, जनता को पता चल जाएगा कि किसने कितना काम किया."

जयपुर: राजस्थान में भाजपा सरकार के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया और 70 प्रतिशत वादों को पूरा करने का दावा किया, वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तीखा पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री को जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर सार्वजनिक मंच से बहस की खुली चुनौती दी.

किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि किसान खाद के लिए लाठियां खा रहे हैं, किसान सम्मान निधि के 12 हजार रुपये नहीं मिल रहे. हनुमानगढ़ के टिब्बी में किसानों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं. फसल बीमा के पैसे नहीं मिले, पशु मौत पर मिलने वाले 40 हजार रुपये बंद, बिजली पहले 6 घंटे मिलती थी अब 4 घंटे. सफाई कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी भर्तियां रुकी हुई हैं.

इसे भी पढ़ें- भजनलाल सरकार के दो वर्ष: आमजन से सुझाव मांगे, विकास रथों से होगा योजनाओं का प्रचार

पूर्वी राजस्थान नहर और यमुना जल पर सवाल: डोटासरा ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) पर कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय परियोजना बनाने का वादा किया था, नाम बदला लेकिन केंद्र से एक पैसा नहीं आया. कांग्रेस सरकार ने 14 हजार करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे, अब ठेका अडानी कंपनी को दे दिया. यमुना जल शेखावाटी लाने की बात पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में 4 महीने में डीपीआर बनाने का वादा किया था, अब 24 महीने बीत गए, डीपीआर नहीं बनी. डोटासरा बोले, "मैं दावे से कहता हूं कि भाजपा के कार्यकाल में यमुना की एक बूंद भी शेखावाटी नहीं आएगी." उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने 40 दिल्ली दौरे किए लेकिन राजस्थान के लिए कुछ नहीं लाए. "जितने दुपट्टे और हवाई जहाज का किराया लेकर आएं, वही काफी."

जल जीवन मिशन और भ्रष्टाचार के आरोप: जल जीवन मिशन में घोटाले के पुराने आरोपों पर डोटासरा ने कहा कि भाजपा ने सत्ता से पहले सबको जेल भेजने की बात की थी, लेकिन केवल महेश जोशी को राजनीतिक बदले की कार्रवाई में जेल भेजा और अब सब 'ईमानदार' हो गए. उन्होंने कहा कि भाजपा ने वादा किया था कि कांग्रेस की कोई योजना बंद नहीं करेंगे, लेकिन खाद्य पैकेट, चिरंजीवी, स्मार्टफोन और गरीब बच्चों की विदेश पढ़ाई स्कॉलरशिप बंद कर दी.

इसे भी पढ़ें- भजनलाल सरकार की दूसरी वर्षगांठ: प्रचार रथ पर होगी सवारी, डोर-टू-डोर पहुंचेगी उपलब्धियों की बयार

डोटासरा ने कहा कि सरकारी स्कूलों में नामांकन एक करोड़ 98 लाख से आधा रह गया. राज्य भ्रष्टाचार में नंबर वन बन गया, रंगदारी के मामले बढ़े, गृह मंत्री के रूप में भी मुख्यमंत्री फेल हैं. कर्मचारियों को दिसंबर के बाद वेतन नहीं मिलेगा. इस बीच, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकार की उपलब्धियों की बुकलेट जारी की और दावा किया कि दो साल में 70 फीसदी वादे पूरे कर लिए. भाजपा 15 दिसंबर से डोर-टू-डोर अभियान चलाने की तैयारी कर रही है.