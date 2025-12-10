ETV Bharat / state

प्रवासी राजस्थान दिवस कार्यक्रम को डोटासरा ने बताया फ्लॉप शो, कहा- पीएम मोदी ने भी आना उचित नहीं समझा

'पीएम थे आमंत्रित, नहीं आए': डोटासरा ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 'भाजपा सरकार आज प्रवासी राजस्थान दिवस के नाम पर निवेश का शोर मचा रही है, लेकिन 2 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था, उसमें मोदी ने आने की जरूरत तक नहीं समझी. क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को भी पता है कि भजनलाल सरकार ने 2 साल में 2 धेले का काम नहीं किया, उनके पास सिवाय झूठ के गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है, प्रधानमंत्री जानते हैं कि उनकी पर्ची कच्ची और असक्षम निकली है.'

जयपुर: राजधानी में बुधवार से शुरू हुए प्रवासी राजस्थान दिवस कार्यक्रम को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने फ्लॉप शो करार दिया है. उन्होंने बुधवार को अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के नहीं आने को लेकर भी तंज कसा है.

'खाली कुर्सियां, झूठी आंकड़ेबाजी: उन्होंने लिखा कि राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के MoU का ढोल पीटने वाली भाजपा सरकार जमीन पर 3 लाख करोड़ का काम भी शुरू नहीं करा सकी. जो सरकार 2 साल में एक भी जनकल्याण नीति नहीं बना पाई, वो 1 दिन में 10 नई नीतियां और ग्लोबल इकॉनोमी हब का फरेबी सपना बेच रही है. 150 करोड़ के खेलो इंडिया गेम्स के बाद करोड़ों की इवेंटबाजी में डूबा प्रवासी राजस्थान समारोह भी फ्लॉप शो साबित हुआ, जहां निवेशकों के नाम पर केवल मंत्री, सांसद, अफसर और कर्मचारियों की भीड़ दिखाकर भी खाली कुर्सियां नहीं भर पाईं. झूठी आंकड़ेबाजी में माहिर इस सरकार ने आज फिर मुख्यमंत्री के भाषण में 8 लाख करोड़ निवेश से लेकर यमुना जल समझौते की DPR बनने, ERCP के 26 हजार करोड़ के काम, मंगला पशु बीमा जैसे हवा-हवाई अनेक दावे दोहराए, जिनका धरातल से कोई लेना-देना नहीं.

'एमओयू नहीं उतरे धरातल पर': डोटासरा ने अपनी पोस्ट में लिखा, निवेश के नाम पर भाजपा ने सिर्फ मोदी मित्रों और अपने करीबियों को राजस्थान की जमीनें और संसाधन लुटवाने का काम किया है. क्योंकि वास्तविक उद्योग लगाने वाले निवेशक इस सरकार की अकर्मण्यता, 15 विभागों की मंजूरियों, रियायतें न मिलने, NOC के झंझट और सिंगल विंडो सिस्टम के झूठ से तंग आकर पीछे हट चुके हैं. जोधपुर व फलोदी में 15 हजार करोड़ के MoU में 300 से ज्यादा उद्योग लगने थे, पर 15 भी नहीं लगे. अजमेर के 1473 MoU में 10% भी पूरे नहीं हुए. कोटा के 404 MoU और सीकर में 390 MoU में से 25 पर भी काम शुरू नहीं हो पाया. हाड़ौती में तो 1 साल बाद भी 1 भी प्रोजेक्ट जमीन पर नहीं आया.

'इवेंटबाजी में पैसे की बर्बादी': उन्होंने आगे लिखा, 'भाजपा सरकार केवल 2 साल की विफलताओं को छिपाने के लिए इवेंटबाजी में पैसे की बर्बादी कर रही है. अगर सरकार के पास इतना ही पैसा, बजट और निवेश आ रहा है, तो फिर अन्नदाता से किया 12 हजार किसान सम्मान निधि का वादा क्यों नहीं पूरा किया जा रहा? क्यों सरकार ने 2 साल बीतने के बाद भी सिर्फ 8 हजार रुपए ही किए हैं. क्यों किसानों को फसल का MSP नहीं दिया जा रहा? भाजपा सरकार का असली चेहरा यही है, खाली दावे, खाली मंच, खाली कुर्सियां और खाली खोखली उपलब्धियां हैं.'