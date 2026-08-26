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डोटासरा का बड़ा आरोप: भाजपा को कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं, ब्यूरोक्रेसी के फीडबैक पर टिकट देने की तैयारी

बुधवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात अधिकारी एसडीएम को फोन कर भाजपा के दावेदारों के बारे में फीडबैक जुटाने को कह रहे हैं. सीएमओ में तैनात एक अधिकारी एसडीएम से कह रहा है कि भाजपा को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन कौन दावेदार जीत सकता है, इसका फीडबैक दो, ताकि टिकट के लिए चयन किया जा सके. अधिकारियों से यह पता करने की कोशिश हो रही है कि कौन दावेदार जीतने की स्थिति में है. अधिकारियों के जरिए फीडबैक लेना दुर्भाग्यपूर्ण है.

जयपुर: निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है. डोटासरा ने कहा कि भाजपा अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भरोसा करने की बजाय ब्यूरोक्रेसी के जरिए दावेदारों का फीडबैक ले रही है, अगर भाजपा अधिकारियों के फीडबैक के आधार पर प्रत्याशी तय करेगी तो कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी.

भरोसा नहीं तो संगठन की कमजोरी: डोटासरा ने कहा कि टिकट का चयन संगठन और कार्यकर्ताओं के फीडबैक से होना चाहिए. ब्यूरोक्रेसी का काम प्रशासन चलाना है, राजनीतिक दल के उम्मीदवार तय करना नहीं, अगर भाजपा अपने ही नेताओं और कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं कर रही और अधिकारियों से पूछ रही है कि कौन जीतने वाला दावेदार है, तो यह संगठन की स्थिति पर सवाल खड़े करता है. यदि अधिकारियों के फीडबैक को शामिल किया गया तो कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी.

डोटासरा ने कहा कि भाजपा को टिकट पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय संगठन के फीडबैक से तय करने चाहिए. कांग्रेस में हमेशा कार्यकर्ताओं और नेताओं के फीडबैक से टिकट तय होते हैं. हम 5 साल सरकार में रहे, लेकिन एक भी दिन मुख्यमंत्री ने यह नहीं कहा कि अधिकारियों से फीडबैक लेकर टिकट तय करो. जिला और प्रदेश कांग्रेस मिलकर फीडबैक लेते हैं. टिकट वितरण संगठन का विषय है और पार्टी ने हमेशा कार्यकर्ताओं तथा स्थानीय नेताओं की राय को प्राथमिकता दी है.

कांग्रेस ने 6 महीने पहले शुरू की तैयारी: डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस भाजपा से पहले ही तैयारी में जुट चुकी थी. करीब 6 महीने पहले ही चुनावी रणनीति पर काम शुरू कर दिया था. विधानसभा स्तर पर दो-ढाई साल पहले कोऑर्डिनेटर लगाए गए थे. पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनाई गई है. प्रदेश पदाधिकारी और जिला प्रभारी जिलों में जाकर बैठकें ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं और नेताओं से राय ली जा रही है. सभी पक्षों की सहमति और फीडबैक से मजबूत प्रत्याशी चुना जाएगा. 36 हजार से ज्यादा आवेदनों पर डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस ने निकाय और पंचायत चुनाव में युवाओं को ज्यादा टिकट देने का वादा किया है, इसलिए युवाओं में खासा उत्साह है. ऑनलाइन आवेदन बंपर हो रहे हैं. कांग्रेस ऐसे उम्मीदवारों को मौका देगी जो क्षेत्र में सक्रिय हैं. जनता में पकड़ रखते हैं और संगठन के साथ काम कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में माहौल लगातार कांग्रेस के पक्ष में मजबूत हो रहा है और निकाय चुनाव में बंपर जीत मिलेगी.

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जनता भाजपा सरकार से त्रस्त: डोटासरा ने कहा कि जनता भाजपा के ढाई साल के शासन से त्रस्त है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, महिलाओं की रसोई का बजट बिगड़ गया है, लेकिन सरकार को चिंता नहीं है. कई स्कूलों में भवन और मूलभूत सुविधाओं की कमी है. अस्पतालों में दवा नहीं है, इलाज नहीं हो रहा. ढाई साल में ही सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है. जनता सबक सिखाने को तैयार है और निकाय व पंचायत चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ करेगी. इससे पहले प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में डोटासरा ने जयपुर शहर और आसपास के जिलों से आए दावेदारों से मुलाकात की और उनके बायोडाटा लिए.