डोटासरा का बड़ा आरोप, 'अरावली में खनन के लिए कई कंपनियों से पैसे लिए', 19 जिलों में आंदोलन करेगी कांग्रेस

'साजिश के तहत भूपेंद्र यादव और संजय शर्मा को मंत्री बनाया': पीसीसी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि अलवर से सांसद भूपेंद्र यादव को केंद्र में वन और पर्यावरण मंत्री बनाया गया है. जबकि अलवर से विधायक संजय शर्मा को भी राज्य में वन और पर्यावरण मंत्री बनाया गया है. यह भी एक साजिश का हिस्सा है. अनुभवहीन लोगों को राजस्थान की जिम्मेदारी दे दी गई है जिससे कि वो बीच में कोई दखल नहीं दे सकें.

भाजपा पर लगाए ये आरोप: डोटासरा ने आरोप लगाया कि भाजपा के शासन में अधिकारियों और माफिया के बीच बड़ी डील और साझेदारी हो रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को क्लियर कट व्यापारी बताते हैं. यही मानसिकता आज सरकार की नीतियों में दिख रही है. उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद से ही संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना और माफियाओं से सांठगांठ करना भाजपा की नीति रही है. सरकार संगठित गिरोह की तरह देश की खनिज संपदा को लूट रही है. अरावली पर्वत मामला भी इसी साजिश का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की है, उससे साफ है कि खनन के नाम पर अरावली की लगभग 90% भूमि को तबाह करने की तैयारी की जा चुकी है.

जयपुर: 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को अरावली के दायरे से बाहर किए जाने को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच जबरदस्त बयानबाजी चल रही है. एक और जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोर्चा संभाल रखा है, तो वहीं मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस कर केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. डोटासरा ने आरोप लगाया कि अरावली में खनन करने के लिए कई कंपनियों से पैसे लिए गए हैं. वे बोले कि आरावली को बचाने के लिए 19 जिलों में आंदोलन किया जाएगा.

68000 एकड़ क्षेत्र खनन के हवाले: डोटासरा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जनता को यह कहकर गुमराह कर रही है कि केवल 0.91% वन क्षेत्र में खनन होगा. जबकि हकीकत यह है कि करीब 68000 एकड़ के विशाल क्षेत्र को खनन विभाग के हवाले करने की तैयारी है. डोटासरा ने राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि अरुण चतुर्वेदी एक संवैधानिक आयोग के अध्यक्ष हैं. क्या वे अब एक राजनीतिक प्रवक्ता की भूमिका निभाएंगे, तो फिर वो पारदर्शिता से न्याय कैसे करेंगे.

पढ़ें: केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का दावा: 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों के आधार क्षेत्र की भू-आकृतियां भी अरावली में शामिल रहेंगी

'भाजपा ने किया था अरावली में ग्रीन कॉरिडोर बनाने का वादा': डोटासरा ने कहा कि भाजपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था कि राजस्थान में सरकार बनते ही अरावली को बचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा, लेकिन आज खनन कॉरिडोर की बात हो रही है. जैसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड में हुआ, वैसे ही अब खनन माफियाओं से वसूली की जा रही है. भाजपा सनातन की तो बात करती है, लेकिन अरावली में मौजूद धार्मिक स्थलों और पूरा भूगोल बिगड़ने की चिंता किसी को नहीं है.

'19 जिलों में जनता के साथ करेंगे आंदोलन': डोटासरा ने कहा कि अरावली बचाओ अभियान को लेकर हम 19 जिलों में जन आंदोलन करेंगे. कांग्रेस पार्टी बूथ लेवल, मंडल और ब्लॉक लेवल पर धरने प्रदर्शन करेगी. इसके लिए जल्दी ही हम कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेंटी की बैठक बुलाएंगे. जिसमें इसका रोडमैप तैयार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी का आंदोलन नहीं है, बल्कि यह जन आंदोलन है. जनता को भी इसमें साथ लिया जाएगा और जब तक केंद्र सरकार इसे वापस नहीं लेगी, तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं हैं.

जूली ने सीएम पर कसा तंज: वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वे अरावली का कुछ भी नहीं बिगड़ने देंगे. लेकिन क्या उन्होंने इसके लिए 'ऊपर वालों' से पूछ लिया? पहली बार उन्होंने बिना पर्ची के कोई बात बोली है, लेकिन वे क्या करेंगे. इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं है, क्या मुख्यमंत्री कोर्ट जाएंगे, मुख्यमंत्री बताएं कि वो अरावली को कैसे बचाएंगे? जूली ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का में 50 से अधिक खानों को खोलने का रास्ता खोल दिया था. इससे कोर्ट की फटकार के बाद ही रोका गया है.

टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार के अपने ही लोगों ने करोड़ों रुपए के लेनदेन के आरोप लगाए हैं, जिनकी शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंची है. उन्होंने कहा कि 0.9% क्षेत्र भी 68000 एकड़ का बड़ा इलाका बनता है. दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए कारों तक को बंद किया जा रहा है, तो फिर प्रदूषण, रेगिस्तान विस्तार रोकने वाली अरावली के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? उन्होंने कहा कि अरावली राजस्थान के फेफड़े हैं और लाइफ लाइन है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इस पर जनता को स्पष्ट संदेश देना चाहिए.