SIR को लेकर डोटासरा का आरोप, बोले- ASD के जरिए गड़बड़ी करवा रही भाजपा

SIR को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि इसमें कांग्रेस की विचारधारा वाले वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं.

Govind Singh Dotasara on SIR
गोविंद सिंह डोटासरा (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 24, 2025 at 2:51 PM IST

जयपुर: राजस्थान में चल रहे विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इसके जरिए कांग्रेस की विचारधारा वाले वोटरों के नाम बड़े पैमाने पर काटे जा रहे हैं. सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने कहा कि SIR में ASD (Absent, Shifted, Dead) के नाम पर हर विधानसभा क्षेत्र में 20 से 25 हजार वोट काटने की साजिश रची जा रही है. ये वोट खास तौर पर कांग्रेस के हैं.

गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि A (Absent) में तो 100% गड़बड़ी हो रही है, S (Shifted) में 50% और D (Dead) में भी 50% गड़बड़ी की जा रही है. लोगों को मनमाने तरीके से Absent, Shifted या मृत बता कर नाम काटा जा रहा है. बाद में जब वो व्यक्ति खुद कागजात लेकर पहुंचता है तो कह दिया जाता है कि देखेंगे, जोड़ेंगे या नहीं, इस तरह पूरी तरह घालमेल किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि ये कहां-कहां पर लागू हुई है, समय आने पर हम इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, लेकिन जहां-जहां कांग्रेस पार्टी का वोट हैं, उसी इलाकों में यह हो रहा है. लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में कितने मतदाता थे और अब कितने बचेंगे दिसंबर में यह पूरी प्रक्रिया का पता चल जाएगा.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा (ETV Bharat Jaipur)

29 नवंबर को बड़ी बैठक: पीसीसी अध्यक्ष ने बताया कि SIR की समीक्षा के लिए 29 नवंबर को प्रदेश कार्यकारिणी और सभी जिलाध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है. इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे. बैठक में आगे की रणनीति और जिलाध्यक्षों को नए टास्क दिए जाएंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) मनमानी कर रहे हैं. कांग्रेस ने 52,000 बूथों पर अपने बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त किए हैं, लेकिन BLO उन्हें पूछते तक नहीं, बल्कि टरका देते हैं. साथ ही BLO की लॉगिन ID से दूसरे लोग नाम जोड़-काट रहे हैं, जो पूरी तरह गलत है. कांग्रेस इस मुद्दे पर बड़ा आंदोलन करेगी.

डोटासरा ने कहा कि उदयपुर नव संकल्प शिविर के फैसलों के मुताबिक ही संगठन को नया स्वरूप दिया गया है. 50% जिलाध्यक्ष 50 साल से कम उम्र के हैं. SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों को 50% हिस्सेदारी दी गई है. सात महिलाओं को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा जैसी नहीं है जो महिला आरक्षण बिल पास करने के बाद भी कहे कि 2034-35 में लागू करेंगे. उन्होंने कहा कि ब्लॉक, मंडल और नगर कांग्रेस कमेटियों का गठन भी इसी आधार पर हुआ है. जयपुर सहित कुछ जिलों की सूची अभी रोकी गई है, लेकिन बारां-झालावाड़ समेत बाकी जिलों में प्रक्रिया चल रही है. दिसंबर अंत तक बचे हुए 5 जिलों के अध्यक्षों की घोषणा कर पूरी 50 जिलों की टीम तैयार हो जाएगी.

धर्मांतरण पर भाजपा की बौखलाहट: धर्मांतरण बिल को लेकर डोटासरा ने कहा कि भाजपा के नेता फिजूल की बातें कर रहे हैं, "अगर मैंने कोई बयान दिया है तो सामने लाएं. यह सिर्फ हिंदू-मुस्लिम करके बांटने और तुष्टिकरण का आरोप लगाकर अपनी खाल बचाने की कोशिश है." अंत में उन्होंने बताया कि 14 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस की महारैली होने जा रही है, जिसमें राजस्थान सहित देश भर के कार्यकर्ता शामिल होंगे और भाजपा सरकार को हटाने का संकल्प लिया जाएगा. वहीं, अंता उपचुनाव का जिक्र करते हुए डोटासरा ने कहा कि जनता ने दो साल में भाजपा सरकार के काम पर मुहर नहीं लगाई, बल्कि साबित कर दिया कि कोई काम ही नहीं हुआ. डोटासरा बोले, “मैं RSS-भाजपा का प्रिय सब्जेक्ट हूं, इसलिए आए दिन मुझ पर टिप्पणी होती रहती है.”

