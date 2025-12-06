सीएम के बयान पर डोटासरा का पलटवार, बोले- मैं तो तैयारी करके बैठा हूं, मुझे भी जेल भेजो
डोटासरा ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अगर लोकसभा में 400 पार सीटें आ जाती तो ये संविधान बदल देते.
Published : December 6, 2025 at 3:22 PM IST
जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के एक और पूर्व मंत्री को जेल भेजने के बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तीखा पलटवार किया है. डोटासरा ने चुनौती भरे लहजे में कहा, “मैं भी मंत्री था, मैं तो तैयारी करके बैठा हूं, मुझे भी जेल भेजो.” शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने कहा कि भाजपा वालों ने बड़े-बड़े मगरमच्छ पकड़ने के वादे किए थे, लेकिन दो साल में एक मच्छर भी नहीं पकड़ पाए, अब जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं.
गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ये लोग पहले पूर्व मुख्यमंत्री को भी जेल भेजने की बात कर रहे थे. "मैं भी मंत्री था, मैं तैयारी करके बैठा हूं, मुझे भी जेल कब भेजोगे? डोटासरा ने आगे कहा कि भाजपा की सरकार ने महेश जोशी को जेल में डाला था, लेकिन वे भी जमानत पर बाहर आ गए. ये झूठे और बेईमान लोग सिर्फ लोगों को भ्रमित करके वोट लेना जानते हैं.
इसे भी पढ़ें- गोविंद डोटासरा और जूली का भाजपा पर वोट चोरी का आरोप, बोले- राजस्थान में SIR से 29 लाख वोट काटे
एक्सपोज करने की सजा में ईडी की रेड: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आज देश की हालत ठीक वैसे ही है जैसे इंडिगो फ्लाइट की हो रही है. देश त्राहि-त्राहि कर रहा है, हर व्यक्ति दुखी है. लोगों का वोट का अधिकार छीना जा रहा है. अगर कोई आम व्यक्ति बोलता है तो उस पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड पड़ जाती है, लेकिन भाजपा के बड़े-बड़े नेता प्राइवेट बैंक खरीद रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती. डोटसरा ने कहा, "मेरे ऊपर ईडी की रेड इसलिए हुई क्योंकि मैं भाजपा और आरएसएस को पूरी तरह एक्सपोज करता हूं."
400 पार आती तो संविधान बदल देते: डोटासरा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 400 पार का नारा दिया था, अगर सचमुच 400 सीटें आ जातीं तो ये लोग संविधान बदल देते, आरक्षण खत्म कर देते. जैसा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए और इसे समाप्त भी करना चाहिए. डोटासरा बोले, अगर 400 सीटें आ जातीं तो देश में फिर कभी चुनाव नहीं होते. वोटर लिस्ट मनमानी से बनती, सिर्फ भाजपा को वोट देने वालों के नाम आते, प्रत्याशी भी मनमानी से चुनते, बोलने-वोट देने की आजादी खत्म हो जाती.
इसे भी पढ़ें- भाजपा की जनसुनवाई पर डोटासरा ने उठाए सवाल, कहा, 'लोगों को धक्के मार बाहर निकाला जा रहा'
मुख्यमंत्री के यमुना जल बयान पर भी हमला: डोटासरा ने मुख्यमंत्री के यमुना जल समझौते वाले बयान पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जल्द शेखावाटी को यमुना का पानी मिलेगा, लेकिन जिस डीपीआर को 4 महीने में बनना था, वह 24 महीने बाद भी नहीं बनी. 20 महीने हो गए, जो भी काम करना है जल्दी कर लें क्योंकि पर्ची कभी भी बदल सकती है. इस समझौते के लिए एक रुपया का बजट तक नहीं ला पाए, अब निकाय-पंचायत चुनाव नजदीक देखकर दिखावे के बयान दे रहे हैं.
डोटासरा ने कहा कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने से केंद्र सरकार ने संसद में इंकार कर दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें जो टेंडर दिए गए हैं, वे सिर्फ अडानी को दिए गए हैं. यह सरकार निकाय-पंचायत चुनाव भी टालना चाहती है, क्योंकि दो साल में कोई काम नहीं किया, जनता इन्हें सबक सिखाएगी. पता नहीं मुख्यमंत्री की पर्ची कब बदल जाए.
इसे भी पढ़ें- डोटासरा का दावा: 'इस सरकार में नहीं आएगा शेखावाटी में यमुना का जल, मैं लिख कर देने को तैयार'
भाजपा को अंबेडकर सिर्फ चुनाव में याद आते हैं: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि आज डॉ. अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है, लेकिन जयपुर के अंबेडकर सर्किल पर समाज कल्याण विभाग ने न पुष्पांजलि कार्यक्रम किया, न ही मूर्ति की सफाई करवाई. भाजपा वालों को अंबेडकर सिर्फ चुनाव में याद आते हैं. जूली ने कहा कि भाजपा संविधान को चुनौती दे रही है, वोट चोरी से सरकारें बना रही है. पांच साल में होने वाले निकाय-पंचायत चुनाव भी नहीं करवा रहे. यह सीधे-सीधे संविधान को चैलेंज है. डॉ. अंबेडकर ने दलित, पिछड़े और महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने के लिए ऐतिहासिक संविधान बनाया था.
इससे पहले गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली ने कांग्रेस के विभिन्न विभागों-प्रकोष्ठों व अग्रिम संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक ली और 14 दिसंबर को दिल्ली रैली में अधिक से अधिक संख्या में लोगों को ले जाने के निर्देश दिए.
इसे भी पढ़ें- पीसीसी चीफ डोटासरा का आरोप-चुनाव आयोग का 30 लाख वोट काटने का मानस, लेकिन हमारी नजर है...