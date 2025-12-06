ETV Bharat / state

सीएम के बयान पर डोटासरा का पलटवार, बोले- मैं तो तैयारी करके बैठा हूं, मुझे भी जेल भेजो

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के एक और पूर्व मंत्री को जेल भेजने के बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तीखा पलटवार किया है. डोटासरा ने चुनौती भरे लहजे में कहा, “मैं भी मंत्री था, मैं तो तैयारी करके बैठा हूं, मुझे भी जेल भेजो.” शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने कहा कि भाजपा वालों ने बड़े-बड़े मगरमच्छ पकड़ने के वादे किए थे, लेकिन दो साल में एक मच्छर भी नहीं पकड़ पाए, अब जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं.

गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ये लोग पहले पूर्व मुख्यमंत्री को भी जेल भेजने की बात कर रहे थे. "मैं भी मंत्री था, मैं तैयारी करके बैठा हूं, मुझे भी जेल कब भेजोगे? डोटासरा ने आगे कहा कि भाजपा की सरकार ने महेश जोशी को जेल में डाला था, लेकिन वे भी जमानत पर बाहर आ गए. ये झूठे और बेईमान लोग सिर्फ लोगों को भ्रमित करके वोट लेना जानते हैं.

एक्सपोज करने की सजा में ईडी की रेड: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आज देश की हालत ठीक वैसे ही है जैसे इंडिगो फ्लाइट की हो रही है. देश त्राहि-त्राहि कर रहा है, हर व्यक्ति दुखी है. लोगों का वोट का अधिकार छीना जा रहा है. अगर कोई आम व्यक्ति बोलता है तो उस पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड पड़ जाती है, लेकिन भाजपा के बड़े-बड़े नेता प्राइवेट बैंक खरीद रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती. डोटसरा ने कहा, "मेरे ऊपर ईडी की रेड इसलिए हुई क्योंकि मैं भाजपा और आरएसएस को पूरी तरह एक्सपोज करता हूं."

400 पार आती तो संविधान बदल देते: डोटासरा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 400 पार का नारा दिया था, अगर सचमुच 400 सीटें आ जातीं तो ये लोग संविधान बदल देते, आरक्षण खत्म कर देते. जैसा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए और इसे समाप्त भी करना चाहिए. डोटासरा बोले, अगर 400 सीटें आ जातीं तो देश में फिर कभी चुनाव नहीं होते. वोटर लिस्ट मनमानी से बनती, सिर्फ भाजपा को वोट देने वालों के नाम आते, प्रत्याशी भी मनमानी से चुनते, बोलने-वोट देने की आजादी खत्म हो जाती.