डोटासरा बोले - भाजपा ने राजस्थान को बना दिया केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली की अनुमति के बिना कुछ नहीं हो रहा

कांग्रेस मुख्यालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा गांधी को दी गई श्रद्धांजलि.

Govind Singh Dotasara, State President of Congress
गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 31, 2025 at 2:30 PM IST

5 Min Read
जयपुर: सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर आज जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा रखी गई. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की. डोटासरा ने प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा. मीडिया से उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस ने राजस्थान को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया. केंद्र की अनुमति के बिना यहां कुछ भी नहीं हो सकता है. ब्यूरोक्रेसी हावी है. अधिकारियों को कोई भय नहीं है. डोटासरा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और मंत्री कोई जायज बात भी कहते हैं तो अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता. ऐसे में आम जनता का क्या हाल होगा.

जीवन में लाएं अनुशासन: डोटासरा ने कहा कि ऐसे हालत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सरदार पटेल और इंदिरा गांधी के जीवन मूल्यों को अपनाने की दरकार है. हमें इंदिरा जैसा साहस, अनुशासन और दूरदृष्टि रखनी होगी. इंदिरा ने देश-दुनिया में लोहा बनवाया. कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस तरह के साहस की जरूरत है. सरदार पटेल और इंदिरा गांधी के संदेशों को आज आत्मसात करने की जरूरत है.

डोटासरा बोले... (ETV Bharat Jaipur)

आज देश में अघोषित आपातकाल: डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में और केंद्र में आज कांग्रेस विपक्ष में है. हमारे नेता राहुल गांधी जिस निडरता के साथ सरकार के सामने चुनौतियां पेश कर रहे हैं. भाजपा वोट चोरी कर सत्ता पर काबिज हो रही है. एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है. डोटासरा ने कहा कि आज भाजपा और आरएसएस के लोग इंदिरा गांधी के समय के आपातकाल की बात करते हैं. तब समय की मांग को देखते हुए संविधान की प्रक्रिया के अनुसार वह फैसला लिया गया था. लेकिन आज तो अघोषित आपातकाल है.

जो दिल्ली से पर्ची आती है, वही करते हैं सीएम: मीडिया से जुड़ा कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर किसी भाजपा नेता की आलोचना में पोस्ट करता है या सरकार की आलोचना करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है. कोई नेता सरकार को आईना दिखाता है तो इनकम टैक्स, ईडी की छापेमारी हो जाती है. डोटासरा ने कहा कि राजस्थान का भट्टा बैठने में भजनलाल शर्मा का नाम पहले नंबर पर आएगा. वे खुद कुछ करते नहीं है. ऊपर से जो पर्ची आती है, वही काम होते हैं.

मंत्रियों के कलेक्टर-एसपी फोन नहीं उठाते: पीसीसी चीफ ने कहा कि हमारी सरकार में पुलिस मुख्यालय का और डीजीपी का एक इकबाल था, लेकिन आज जो स्थिति बनी है उसे सब समझ सकते हैं. जयपुर में कमिश्नर लगाया गया है और स्पेशल कमिश्नर भी लगा दिया गया. ऐसा करके क्या मैसेज दिया जा रहा है. इस सरकार में जो हालात बने हुए हैं, वह दयनीय और चिंताजनक हैं. मंत्रियों के फोन कलेक्टर और एसपी नहीं उठा रहे हैं. जब मंत्री जिलों में जाते हैं तो पांच लोग भी उनसे मिलने नहीं आते. लगता है जैसे भाजपा कार्यकर्ता को भी सरकार से कोई उम्मीद नहीं रह गई है. राजस्थान में जितने भी टेंडर जारी हो रहे हैं. वह सब गुजरात लॉबी को मिल रहे हैं और दिल्ली की सिफारिश पर यह टेंडर दिए जा रहे हैं.

अंता में नहीं होने देंगे वोट चोरी: डोटासरा ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति झूठ परोस रहा है. उनके पास अपने 11 साल के कार्यकाल के बारे में बताने को कुछ नहीं है. इसलिए इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है. अंता उपचुनाव में वोट चोरी के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारे नेता, कार्यकर्ता और वोटर मजबूत है. अंता में वोट चोरी नहीं होने देंगे.

51 हजार बीएलए को देंगे ट्रेनिंग: उन्होंने कहा कि राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया में भी वोट चोरी नहीं होने देंगे. वे बोले, SIR में बीएलए को प्रशिक्षण देने की बात कही गई है, लेकिन आज तक किसी भी बीएलए को इसकी सूचना नहीं दी गई. कांग्रेस ने राजस्थान में 51 हजार बीएलए बनाए हैं. जिनकी सूची हमने चुनाव आयोग को दी है. ताकि उन्हें प्रशिक्षण दिलवाया जा सके. वे बोले, चुनाव आयोग ट्रैनिंग नहीं दे रहा है. इसलिए हमने हर विधानसभा में 200 ऑब्जर्वर लगाने का फैसला लिया है. जो अपने-अपने क्षेत्र में बीएलए को ट्रेनिंग देंगे. ताकि एक भी पात्र व्यक्ति का वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटे.

PCC CHIEF GOVIND SINGH DOTASARA
DEATH ANNIVERSARY OF INDIRA GANDHI
SARDAR PATEL BIRTH ANNIVERSARY
TRIBUTE MEETING AT CONGRESS OFFICE
DOTASARA ATACK ON BJP

