हाईकोर्ट की फटकार के बाद कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, डोटासरा और जूली बोले-पर्ची सरकार से फैसले नहीं हो रहे
गैर-आरएएस से आईएएस में पदोन्नति में देरी पर हाईकोर्ट ने सरकार को 15 दिन में इस मामले में फैसला लेने के निर्देश दिए हैं.
Published : November 3, 2026 at 3:48 PM IST
जयपुर: गैर-आरएएस से आईएएस में पदोन्नति में देरी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है. हाईकोर्ट ने सरकार को 15 दिन में इस मामले में फैसला लेने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट की फटकार के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर तंज कसा है. दोनों नेताओं ने कहा- राजस्थान की सरकार बगैर दिल्ली की पर्ची के कोई फैसला नहीं लेती है.
राजस्थान को फैसला लेने वाली सरकार कब मिलेगी?: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा-आखिर राजस्थान को फैसला लेने वाली सरकार कब मिलेगी? क्या पर्ची से बनी भाजपा सरकार बिना दिल्ली की पर्ची और हाईकोर्ट की फटकार के कोई निर्णय नहीं ले सकती है. डोटासरा ने कहा-राजस्थान का दुर्भाग्य है कि भाजपा की पर्ची से प्रदेश को ऐसा नेतृत्व मिला है, जो अपने स्तर पर निर्णय लेने में पूरी तरह असमर्थ और अक्षम नजर आता है. कमजोर नेतृत्व और लगातार अनिर्णय की स्थिति के कारण भाजपा सरकार का कामकाज बार-बार न्यायिक हस्तक्षेप और हाईकोर्ट की फटकार के दायरे में आ रहा है.
10 महीने से किसके इशारे पर अटकी हुई है फाइल: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा-गैर-आरएएस अधिकारियों की आईएएस में पदोन्नति की फाइल दिसंबर 2025 से भाजपा सरकार के स्तर पर अटकी हुई है. नियमानुसार यूपीएससी को 45 दिनों में अपनी टिप्पणी भेजी जानी थी. अब हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार को 15 दिन में फैसला करने के निर्देश मिले हैं. सवाल यह है कि आखिर 10 महीने से चयनित अधिकारियों की फाइल किसके इशारे पर अटकी हुई है.
मुख्यमंत्री जी, आखिर आपकी सरकार को माननीय न्यायालय से कितनी बार फटकार खानी पड़ेगी? गैर-प्रशासनिक सेवाओं से आईएएस चयन की यूपीएससी सूची को जनवरी से लटकाए बैठी भाजपा सरकार को आज एक बार फिर माननीय उच्च न्यायालय ने फटकार लगाई है और 15 दिन में कानूनसम्मत निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी, मैंने जुलाई में भी कहा था कि आखिर सरकार निर्णय क्यों नहीं ले रही? क्या सरकार निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं या हर फैसले के लिए दिल्ली से पर्ची आने का इंतजार करना पड़ता है ? आज माननीय उच्च न्यायालय की फटकार के बाद प्रदेश की जनता फिर वही सवाल पूछ रही है, आखिर माजरा क्या है? एक प्रशासनिक निर्णय लेने में महीनों लग रहे हैं, तो प्रदेश की सरकार आखिर कैसे चल रही है? आज प्रदेश की जनता कह रही है कि राजस्थान में सरकार नहीं चल रही है, ये केवल दिल्ली से आने वाली पर्चियों के सहारे समय काट रहे है। @RajCMO— Tika Ram Jully (@TikaRamJullyINC) November 3, 2026
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हर मोर्चे पर भाजपा सरकार की देरी: डोटासरा ने कहा कि गैर-आरएएस अधिकारियों के आईएएस पदोन्नति का मामला हो, एसआई भर्ती का मामला हो, पंचायत और निकाय चुनाव कराने का सवाल हो, या सरकारी स्कूलों की मरम्मत का मामला हो, हर मोर्चे पर भाजपा सरकार की देरी, लापरवाही और निर्णयहीनता सामने आई है. हालत यह है कि जिन फैसलों की जिम्मेदारी सरकार की है, उनके लिए भी हाईकोर्ट को बार-बार निर्देश देने पड़ रहे हैं. सवाल यह है कि आखिर राजस्थान की सरकार चला कौन रहा है? क्या मुख्यमंत्री के पास फैसले लेने का कोई अधिकार नहीं है या उन्हें हर फैसले के लिए दिल्ली की पर्ची का इंतजार करना पड़ता है.
दिल्ली की पर्चियों पर समय काट रहे हैं: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सरकार को निशाने पर लिया है. जूली ने कहा-आखिर भजनलाल सरकार को हाईकोर्ट से कितनी बार फटकार खानी पड़ेगी? गैर-प्रशासनिक सेवाओं से आईएएस चयन की यूपीएससी सूची को जनवरी से लटकाए बैठी भाजपा सरकार को आज एक बार फिर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है. 15 दिन में कानूनसम्मत फैसला लेने के निर्देश दिए हैं.
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आखिर सरकार निर्णय क्यों नहीं ले रही: जूली ने कहा-मैंने जुलाई में ही कहा था कि आखिर सरकार निर्णय क्यों नहीं ले रही? क्या सरकार निर्णय लेने में अक्षम है या हर फैसले के लिए दिल्ली से पर्ची आने का इंतजार करना पड़ता है. आज हाईकोर्ट की फटकार के बाद प्रदेश की जनता फिर वही सवाल पूछ रही है कि आखिर माजरा क्या है? एक प्रशासनिक फैसला लेने में महीनों लग रहे हैं तो प्रदेश की सरकार आखिर कैसे चल रही है. जूली ने कहा कि आज प्रदेश की जनता कह रही है कि राजस्थान में सरकार नहीं चल रही है, यह केवल दिल्ली से आने वाली पर्चियों के सहारे समय काट रही है.
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