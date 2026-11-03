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हाईकोर्ट की फटकार के बाद कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, डोटासरा और जूली बोले-पर्ची सरकार से फैसले नहीं हो रहे

दिल्ली रैली गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: गैर-आरएएस से आईएएस में पदोन्नति में देरी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है. हाईकोर्ट ने सरकार को 15 दिन में इस मामले में फैसला लेने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट की फटकार के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर तंज कसा है. दोनों नेताओं ने कहा- राजस्थान की सरकार बगैर दिल्ली की पर्ची के कोई फैसला नहीं लेती है.

राजस्थान को फैसला लेने वाली सरकार कब मिलेगी?: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा-आखिर राजस्थान को फैसला लेने वाली सरकार कब मिलेगी? क्या पर्ची से बनी भाजपा सरकार बिना दिल्ली की पर्ची और हाईकोर्ट की फटकार के कोई निर्णय नहीं ले सकती है. डोटासरा ने कहा-राजस्थान का दुर्भाग्य है कि भाजपा की पर्ची से प्रदेश को ऐसा नेतृत्व मिला है, जो अपने स्तर पर निर्णय लेने में पूरी तरह असमर्थ और अक्षम नजर आता है. कमजोर नेतृत्व और लगातार अनिर्णय की स्थिति के कारण भाजपा सरकार का कामकाज बार-बार न्यायिक हस्तक्षेप और हाईकोर्ट की फटकार के दायरे में आ रहा है.