गोविंद डोटासरा और जूली का भाजपा पर वोट चोरी का आरोप, बोले- राजस्थान में SIR से 29 लाख वोट काटे

कांग्रेस की 'वोट चोर गद्दी छोड़' रैली में राजस्थान से 50 हजार कार्यकर्ता 14 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेंगे.

बैठक में मौजूद कांग्रेस के नेता (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 5, 2025 at 7:23 PM IST

3 Min Read
जयपुर: कांग्रेस की 'वोट चोर गद्दी छोड़' मुहिम के तहत 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली महारैली में राजस्थान से करीब 50 हजार कार्यकर्ताओं के पहुंचने का अनुमान है. रैली की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई जिलों के विधायक और विधायक प्रत्याशी शामिल हुए.

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में 28-29 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार वोट चोरी कर सत्ता में बने रहना चाहती है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला. बैठक में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी, विधायक हरेन्द्र मिर्धा, उप नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.

गोविंद डोटासरा और टीकाराम जूली (ETV Bharat Jaipur)

रैली की तैयारियों पर जोर: डोटासरा ने बताया कि 14 दिसंबर की महारैली के लिए पहले भी वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक हो चुकी है. शुक्रवार को अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग के जिलों के विधायकों व प्रत्याशियों के साथ रणनीति बनाई गई, जबकि शनिवार को शेष जिलों के नेताओं से चर्चा होगी. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और तय संख्या से ज्यादा लोग भी दिल्ली पहुंच सकते हैं.

वोट चोरी का मॉडल चला रही भाजपा: डोटासरा ने कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार की तरह राजस्थान में भी SIR के नाम पर 28-29 लाख वोटरों के नाम काटे गए हैं. राहुल गांधी ने इसे एक्सपोज किया, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया. भाजपा एजेंसियों का दुरुपयोग कर लोकतंत्र और संविधान को कमजोर कर रही है. डोटासरा बोले कि जनता अब सब समझ चुकी है. एक दिन भाजपा को सत्ता से भागना पड़ेगा.

खाद के लिए कतारें: प्रदेश अध्यक्ष ने किसान संकट पर भी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि यूरिया-डीएपी की भयानक किल्लत है. खाद मांगने पर किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं. आधार कार्ड दिखाकर खाद लेने की कतारें लग रही हैं. पहले हमने राशन-पानी की कतारें देखी थीं, अब आधार कार्ड की कतारें लगवा दीं. मंत्री किरोड़ीलाल मीणा कहते हैं खाद की कमी नहीं है, फिर कालाबाजारी क्यों हो रही है? खाद भाजपा नेताओं के गोदामों में पड़ा है, जो दोगुने-तीन गुने दाम में बेच रहे हैं. उन्होंने तंज कसा, “मुख्यमंत्री को दिल्ली हाजिरी देने के सिवा फुरसत नहीं. रोज प्रधानमंत्री से मिलकर राजस्थान के लिए क्या ला रहे हैं, यह समझ से परे है.”

कार्यकर्ता पूरी ताकत से पहुंचेंगे: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि आज अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग के विधायक-प्रत्याशियों के साथ बैठक हुई. अब तक जितनी भी रैलियां हुईं, उनमें राजस्थान के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी भागीदारी रही है. 14 दिसंबर की रैली को लेकर भी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है.

संपादक की पसंद

