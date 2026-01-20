ETV Bharat / state

पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल का आरोप, 'धर्म के नाम पर आई सरकार, आज उन्हीं लोगों को परेशान कर रही'

बीकानेर: पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल ने कहा कि गाय, धर्म, सनातन और शंकराचार्य के नाम पर बनने वाली सरकार आज उन्हीं लोगों को परेशान कर रही है. यूपी में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का जिक्र करते हुए मेघवाल ने कहा कि उन्होंने सरकार की नाकामियों को लेकर जब बात करनी शुरू की, तो आज उन्हीं को परेशान कर किया जा रहा है. यूपी में उनके साथ किस तरह का बर्ताव हुआ है, यह पूरा देश देख रहा है. उन्होंने कहा कि बीकानेर में भी गोचर की भूमि को जिस तरह से अधिग्रहण किया गया और लंबे समय से संत समाज और गोचर प्रेमी आंदोलन कर रहे हैं और वह अपने आप में एक उदाहरण है कि यह सरकार गाय और गोचर के नाम पर आती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनकी सुनवाई नहीं होती है.

'जेल जाने से नहीं डरता': केंद्रीय कानून मंत्री और बीकानेर से सांसद अर्जुन मेघवाल के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ चुके गोविंद मेघवाल ने आरोप लगाया कि देशभर में कई सांसद गड़बड़ी कर चुनाव जीते, उसमें बीकानेर के सांसद भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि मैं जीत और उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन वह बीकानेर के विकास के लिए काम करें. वे अपने आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नजदीकी लोगों में बताते हैं, लेकिन बीकानेर में सरकारी योजना के सिवाय अपने स्तर पर भी कोई ऐसा काम नहीं करवा पाए, जो बीकानेर को विकास की गति दे सकें. उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ चर्चाएं चालू हैं कि मुझे किसी भी तरह से जेल भेज दिया जाए, लेकिन मैं जेल जाने से नहीं डरता और बीकानेर के विकास के लिए लगातार बोलता रहूंगा.