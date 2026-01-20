ETV Bharat / state

पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल का आरोप, 'धर्म के नाम पर आई सरकार, आज उन्हीं लोगों को परेशान कर रही'

पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल पर जुबानी हमला बोला है.

Former Minister Govind Ram Meghwal
पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल (ETV Bharat Bikaner)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 20, 2026 at 7:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बीकानेर: पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल ने कहा कि गाय, धर्म, सनातन और शंकराचार्य के नाम पर बनने वाली सरकार आज उन्हीं लोगों को परेशान कर रही है. यूपी में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का जिक्र करते हुए मेघवाल ने कहा कि उन्होंने सरकार की नाकामियों को लेकर जब बात करनी शुरू की, तो आज उन्हीं को परेशान कर किया जा रहा है. यूपी में उनके साथ किस तरह का बर्ताव हुआ है, यह पूरा देश देख रहा है. उन्होंने कहा कि बीकानेर में भी गोचर की भूमि को जिस तरह से अधिग्रहण किया गया और लंबे समय से संत समाज और गोचर प्रेमी आंदोलन कर रहे हैं और वह अपने आप में एक उदाहरण है कि यह सरकार गाय और गोचर के नाम पर आती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनकी सुनवाई नहीं होती है.

'जेल जाने से नहीं डरता': केंद्रीय कानून मंत्री और बीकानेर से सांसद अर्जुन मेघवाल के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ चुके गोविंद मेघवाल ने आरोप लगाया कि देशभर में कई सांसद गड़बड़ी कर चुनाव जीते, उसमें बीकानेर के सांसद भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि मैं जीत और उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन वह बीकानेर के विकास के लिए काम करें. वे अपने आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नजदीकी लोगों में बताते हैं, लेकिन बीकानेर में सरकारी योजना के सिवाय अपने स्तर पर भी कोई ऐसा काम नहीं करवा पाए, जो बीकानेर को विकास की गति दे सकें. उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ चर्चाएं चालू हैं कि मुझे किसी भी तरह से जेल भेज दिया जाए, लेकिन मैं जेल जाने से नहीं डरता और बीकानेर के विकास के लिए लगातार बोलता रहूंगा.

पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना (ETV Bharat Bikaner)

पढ़ें: पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल बोले- अमित शाह के साथ अर्जुन राम मेघवाल भी दें इस्तीफा, अब नहीं थमेगी हमारी लड़ाई

'राम जी के नाम से नई योजना लाएं': इस दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना का नाम बदलने पर उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला है. क्योंकि जिस तरह से सरकार योजना का नाम बदल रही है, वो इस योजना को बंद करने का एक तरीका है. उन्होंने कहा महात्मा गांधी के नाम से जो योजना चल रही है, उसे उसी नाम से चलते रहना चाहिए. अगर उन्हें राम जी के नाम से कोई योजना लानी है, तो उससे भी बड़ी योजना लेकर आएं. लेकिन इस योजना में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी के फार्मूले में बदलाव से यह पूरी तरह से बंद होने वाली है.

पढ़ें: पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल पर हमले का प्रयास, कांग्रेस नेताओं ने की निंदा

करेंगे आंदोलन: गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि मनरेगा योजना के बदलाव को लेकर कांग्रेस पूरे देश में आंदोलन कर रही है. बीकानेर में भी आंदोलन के तहत हम लगातार सक्रिय हैं. गोचर के मामले पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर नैतिक समर्थन है. कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार इस धरने में शामिल हो रहे हैं. लेकिन मुद्दा राजनीतिक नहीं बने, इसलिए हम लोग उनके निमंत्रण पर ही इस धरने में शामिल होंगे.

TAGGED:

GOVIND RAM MEGHWAL ON ARJUN MEGHWAL
GOVIND RAM MEGHWAL ON MGNREGA
पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल का आरोप
GOVIND RAM MEGHWAL TARGETS BJP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.