मदन राठौड़ के 'भाड़े के टट्टू' बयान पर भड़के डोटासरा, बोले, 'यही युवा करेंगे मोदी सरकार का अंत'
गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि पिछले 12 वर्षों में देशभर में करीब 152 पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं, लेकिन सरकार नहीं चेती.
Published : July 23, 2026 at 2:50 PM IST
जयपुर: दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की ओर से दिए गए बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है. मदन राठौड़ ने छात्रों के आंदोलन को भाड़े के टट्टू बताया था. इस पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार करते हुए कहा कि युवा 'भाड़े के टट्टू' नहीं बल्कि इस देश के भविष्य हैं. संविधान बचाने के लिए जान की आहुति देने और भगत सिंह बनने को तैयार हैं. यही युवा जिन्हें आप 'भाड़े के टट्टू' बता रहे हो, 2029 में मोदी सरकार को श्मशान भेज कर रहेंगे.
'राठौड़ हाल ही पीएम से मिले': डोटासरा ने गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मदन राठौड़ का यह बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. राठौड़ नरेंद्र मोदी के सजातीय हैं. हाल ही में दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलकर आए हैं. हो सकता है उन्हीं कि सलाह पर मदन राठौड़ ने यह बयान दिया हो. चूंकि राजस्थान बीजेपी में मुख्यमंत्री और भाजपा अध्यक्ष दिल्ली की पर्ची के बगैर कोई काम नहीं करते हैं. डोटासरा ने कहा कि इन्हीं युवाओं के कंधों पर सवार होकर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे और आज तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं. लेकिन अब यही युवा इस मोदी सरकार का अंत करेंगे.
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'प्रधानमंत्री का ट्वीट दुर्भाग्यपूर्ण': डोटासरा ने पीएम मोदी के शिक्षा व्यवस्था को लेकर किए गए ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका ट्वीट दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 12 वर्षों में देशभर में करीब 152 पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बजाय युवाओं को अब केवल आश्वासन दिए. आज प्रधानमंत्री फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं. जबकि वर्षों पहले ही ऐसे कड़े कानून बनाए जाने चाहिए थे. मोदी सरकार ने युवाओं के भविष्य की बजाय राजनीतिक लाभ, विपक्ष को कमजोर करने और केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग पर अधिक ध्यान दिया. पीएम ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, लेकिन नौकरियों की बजाय परीक्षाओं के पेपर लीक होते रहे. कई छात्रों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन केंद्र सरकार संवेदनशीलता दिखाने में असफल रही.
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'संसद में चर्चा नहीं करवाई': डोटासरा ने कहा कि जब 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ था, तब राहुल गांधी ने संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी. लेकिन सरकार ने आज तक उस पर चर्चा नहीं कराई. उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान में पेपर लीक मामले में हमारी सरकार ने 192 लोगों को गिरफ्तारी की थी, लेकिन जांच को सही दिशा में आगे नहीं बढ़ने दिया गया और मामले को रफा–दफा करके लोगों को छोड़ दिया गया है. डोटासरा ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को भी तत्काल भंग करना चाहिए. सभी दलों की सहमति से संसद में स्पष्ट कानून बनना चाहिए.
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'युवाओं से माफी मांगे प्रधानमंत्री': पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि देशभर के छात्र अपनी जायज मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे, लेकिन सरकार ने उनकी बात सुनने की बजाय लाठीचार्ज किया. उन पर दर्ज मुकदमे तुरंत वापस लिए जाएं और पीएम देश के युवाओं से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे. वहीं, डोटासरा ने कहा कि अकेले सीकर में 84 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सेकंड ग्रेड शिक्षक और व्याख्याता के पद खाली पड़े हैं. कई स्कूलों में विभिन्न विषयों के शिक्षक नहीं है. उन्होंने कहा टीचर से वाइस प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल बने शिक्षकों की डीपीसी को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है. अब उन शिक्षकों की पहले वाले पदों पर ही फिर पोस्टिंग कर दी है. रेट में ही तबादलों को लेकर 1500 याचिकाएं लंबित हैं, लेकिन वहां भी दो पद खाली होने से सुनवाई नहीं हो पा रही है, जिससे कर्मचारियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है.
'निकाय और पंचायत चुनाव के लिए हम तैयार': डोटासरा ने निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि इसके लिए हमारी पूरी तैयारी है. उन्होंने कहा की 309 नगर निकायों में चुनाव होने हैं, उनमें हमने तैयारी पूरी कर रखी है. अगस्त के पहले सप्ताह में सभी नगर कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी और जिन निकायों में चुनाव होने हैं वहां पर हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों की बैठक करवा रहे हैं. जिलों के प्रभारी जिलों में जाकर बैठकें लेंगे और लोगों की भावना का आकलन करके उसकी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस को देंगे. उसके बाद ही हम चुनाव में आगे बढ़ेंगे.