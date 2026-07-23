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मदन राठौड़ के 'भाड़े के टट्टू' बयान पर भड़के डोटासरा, बोले, 'यही युवा करेंगे मोदी सरकार का अंत'

पीसीसी मुख्यालय में मीडिया से बात करते डोटासरा ( ETV Bharat Jaipur )