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NEET UG पेपर लीक: कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना, NTA को आरएसएस-भाजपा का NGO बताया

जयपुर: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में हुए पेपर लीक को लेकर कांग्रेस ने केंद्र और राजस्थान की भाजपा सरकार हमलावर है. जयपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी पर जमकर आरोप लगाए.

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने कहा कि मोदी सरकार के समय में अब तक 79 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं. यह बात राहुल गांधी ने लोकसभा में ऑन रिकॉर्ड कही है. डोटासरा ने सीबीआई जांच पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सीबीआई केंद्र सरकार का तोता है, ऐसे में निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे की जा सकती है. डोटासरा ने मांग की कि जिस कोचिंग के पास गेस पेपर पहुंचा, उसकी भी जांच हो और उचित कार्रवाई की जाए. डोटासरा ने कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा पर निशाना साधते हुए कहा कि इतने बड़े पेपर लीक के बावजूद वे चुप क्यों हैं.

सुनिए क्या बोले गोविंद डोटासरा और टीकाराम जूली (ETV Bharat Jaipur)

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उन्होंने पूछा कि भाजपा कार्यकर्ता ने अपने पूरे परिवार को डॉक्टर कैसे बना दिया. डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर पूरी ताकत लगा देगी और युवाओं को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरेगी. उन्होंने बताया कि सीबीआई द्वारा गिरफ्तार दिनेश मांगीलाल और विकास बिंवाल से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि साल 2025 में भी इन्होंने पेपर लीक के जरिए अपने परिवार के पांच बच्चों को सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दाखिला दिलवाया था.

एजेंसी आरएसएस और भाजपा से संचालित: गोविंद डोटासरा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहते हैं कि राजस्थान में पिछले दो साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन आंकड़ों के साथ साबित है कि पेपर लीक हुए और सरकार ने उन्हें दबाया. उन्होंने कहा कि एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद भी उसी एजेंसी को दोबारा जिम्मेदारी दे दी गई.