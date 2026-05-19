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पेट्रोल–डीजल बचाने की अपील: कांग्रेस–भाजपा ने एक–दूसरे लगाए 'राजनीतिक नौटंकी' के आरोप

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पेट्रोल–डीजल कीमतों को लेकर एक–दूसरे पर आरोप लगाए हैं.

Govind Singh Dotasra and Madan Rathod
गोविंद सिंह डोटासरा और मदन राठौड़ (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 19, 2026 at 4:22 PM IST

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Updated : May 19, 2026 at 5:15 PM IST

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जयपुर: पीएम मोदी के पेट्रोल–डीजल और खाद्य तेल की बचत की अपील पर भाजपा और कांग्रेस आमने–सामने हैं. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पीएम मोदी की अपील पर भाजपा विधायक और मंत्री बचत करने की नौटंकी कर रहे हैं. वहीं उन्होंने पेट्रोल–डीजल का भंडारण नहीं करने का आरोप लगाते हुए भाजपा सरकार पर हमला बोला. कांग्रेस के इन आरोपों और विरोध–प्रदर्शन पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के आंदोलन को राजनीतिक नाटकबाजी बताते हुए कहा कि विपक्ष जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, जबकि राज्य और केंद्र सरकार हालात को संभालने के लिए लगातार काम कर रही हैं.

डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में प्रधानमंत्री की अपील पर नौटंकी चल रही है. मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और विधायक तक इवेंट करने में जुटे हुए हैं. डोटासरा ने मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले 5-7 दिनों में पेट्रोल 4 रुपए और डीजल 3 रुपए महंगा हो गया है. पेट्रोल गैस और डीजल आधारित जितने भी उद्योग है वो सब बंद हो गए हैं, कई विभाग ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल–डीजल से ही काम चलता है वहां पर उन्हें देने की लिमिट तय कर दी गई है. डोटासरा ने कहा कि आज देश के हालात यह है कि देश में 9- 10 दिन का यह पेट्रोल डीजल का भंडार है जबकि अन्य देशों में भंडारण की क्षमता पूरी है. उन्होंने कहा कि पहले हम रूस से तेल ले रहे थे, रुपए में तेल मिल रहा था लेकिन अब डॉलर खर्च करना पड़ रहा है. अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री को धमकाया- डराया की रूस से तेल नहीं लेंगे.

डोटासरा ने लगाए ये आरोप (ETV Bharat Jaipur)

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'देश में लॉकडाउन जैसे हालात': डोटासरा ने कहा कि महंगाई चरम पर है और देश में 10 -15 दिनों में लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो सकते हैं. उद्योग–धंधे, मोटर गाड़ियां चलना बंद हो जाएंगे. लेकिन राजस्थान में भाजपा और उसके नेता नौटंकी कर रहे हैं. परिवहन मंत्री बस में सफर कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल में जा रहा है, अगर परिवहन मंत्री स्वयं की गाड़ी से जाते तो 13-14 का एवरेज आता. लेकिन बस का तो तीन का ही एवरेज आता है. मुख्यमंत्री ने एक दिन इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल किया. दूसरे दिन से छोड़ दिया, यह इस तरह की नौटंकी करके क्या संदेश देना चाहते हैं. देश के हालात बहुत खराब हैं. कई विभाग ऐसे हैं जहां पर कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है.

मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर किया पलटवार (ETV Bharat Jaipur)

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'बजट घोषणाएं पूरी नहीं हो रही है': उन्होंने कहा कि 3000 करोड़ की लागत से सड़कों के मरम्मत की घोषणा बजट में हुई थी. लेकिन एक रुपया भी उस पर खर्च नहीं हुआ. जब सरकार के पास पैसा ही नहीं था, तो फिर बजट घोषणाएं क्यों कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जब देश और प्रदेश में हालात ठीक नहीं हैं, तो मुख्यमंत्री अलग-अलग जिलों में जाकर जनसुनवाई क्यों कर रहे हैं. जहां मुख्यमंत्री जाते हैं, वहां पर प्रशासन पहुंचता है, गाड़ियों का पेट्रोल–डीजल खर्च होता है. मुख्यमंत्री को चाहिए कि वे वर्चुअल जनसुनवाई करें और वर्चुअल ही कार्यक्रम करें.

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'मिलीभगत से हो रहे हैं नीट के पेपर लीक': डोटासरा ने आरोप लगाया कि 2019 से ही नीट के पेपर एनटीए के अधिकारियों की मिली भगत से आउट हो रहे हैं और पेपर कोचिंग माफिया को देते हैं.उसके बदले में पैसा लिया जाता है, उन्होंने कहा कि फरवरी 2024 में संसद में राहुल गांधी ने नीट पर चर्चा करने की मांग सरकार से की थी लेकिन सरकार ने उनकी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया और आज 23 लाख से ज्यादा बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया है.

'हमने आरोपियों को सलाखों के पीछे डाला': पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा के लोग हम पर पेपर चोरी के आरोप लगाते थे. लेकिन अब भाजपा के लोग ही नीट पेपर चोरी में पकड़े गए हैं. हमारे समय में केवल रीट का पेपर लीक हुआ था. जिसके आरोपियों को हमने तुरंत सलाखों के पीछे पहुंचाया था और हमने तब 30 हजार शिक्षकों के बजाय 60 हजार शिक्षकों की भर्ती परीक्षा कराकर नियुक्ति दी थी. डोटासरा ने कहा कि यह प्रमाणित हो गया है कि एनटीए के लोग पेपर लीक कर रहे थे और उनकी नियुक्ति धर्मेंद्र प्रधान ने की थी. इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले रहे हैं.

'बीजेपी कार्यालय का करेंगे घेराव': पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग को लेकर 21 मई को प्रदेश कांग्रेस की ओर से भाजपा कार्यालय का घेराव किया जाएगा. पार्टी के प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं नेता इस प्रदर्शन में शामिल होंगे. यह हमारा प्रदेश स्तरीय आंदोलन होगा. उसके बाद हम जिलों में और ब्लॉक लेवल पर भी आंदोलन करेंगे. जब तक पीएम मोदी उनका इस्तीफा नहीं लेंगे, तब तक हमारा आंदोलन नहीं रुकेगा.

'कांग्रेस नाटकबाजी कर रही है': मदन राठौड़ ने गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं को भाजपा कार्यालय का घेराव करने से पहले आत्ममंथन करना चाहिए. जिन घटनाओं को लेकर वे आरोप लगा रहे हैं, उनका भाजपा से कोई संबंध नहीं है. यह सब कांग्रेस से जुड़े लोगों का ही किया हुआ कारनामा है. इसमें भाजपा का कोई दोष नहीं है. गैस-तेल संकट पर राठौड़ ने कहा कि विपक्ष केवल राजनीति करने की कोशिश कर रहा है. इस प्रकार की हल्के स्तर की राजनीति करना उचित नहीं है.

उन्होंने कहा कि विपक्ष अच्छी तरह जानता है कि वर्तमान में गल्फ देशों में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और वहां युद्ध जैसे हालात हैं. उत्पादन केंद्रों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. इसके बावजूद पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देशहित में प्रभावी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रही है. हार्मुज मार्ग से आज भी भारतीय पोत सुरक्षित आ-जा रहे हैं और आवश्यक आपूर्ति बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार लगातार सक्रिय है. विपक्ष को बेवजह भ्रम फैलाने के बजाय सरकार के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए. राठौड़ ने कहा कि विपक्ष गैस और पेट्रोल को लेकर अनावश्यक भ्रम फैलाकर केवल नाटकबाजी कर रहा है. प्रधानमंत्री ने केवल मितव्ययिता अपनाने और अनावश्यक खर्च से बचने की सलाह दी है. वाहन शेयर करने जैसी अपील समाजहित और राष्ट्रहित में है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है.

तीन बार मुख्यमंत्री रहे क्या किया?: राठौड़ ने विपक्ष के बेबुनियादी आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि अशोक गहलोत तीन बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वे जोधपुर सहित प्रदेश में स्थायी जल व्यवस्था तक सुनिश्चित नहीं कर पाए. यह सोचने का विषय है कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद उन्होंने समुचित व्यवस्थाएं विकसित नहीं कीं. वर्तमान भाजपा सरकार जल संकट के समाधान के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है. राठौड़ ने कहा कि जोधपुर में पानी की आपूर्ति सुचारु रूप से जारी है. हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ समस्याएं सामने आई हैं. राज्य सरकार घर-घर जल पहुंचाने के लिए लगातार कार्य कर रही है. भाखड़ा बांध से क्लोजर आने के कारण कुछ समय के लिए परेशानी उत्पन्न हुई थी, लेकिन अब धीरे-धीरे व्यवस्थाएं सामान्य हो रही हैं.

Last Updated : May 19, 2026 at 5:15 PM IST

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