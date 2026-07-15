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डोटासरा का आरोप, 'RCSAT में 3 पद खाली, सरकार जानबूझकर पूरा नहीं होने देती कोरम'

गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि आज RCSAT में हजारों सेवा एवं अवमानना के मामले लंबित पड़े हैं.

Govind Simgh Dotasra
गोविंद सिंह डोटासरा (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 15, 2026 at 8:14 PM IST

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जयपुर: ढाई साल बाद भी संवैधानिक संस्थाओं में पद रिक्त रहने को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार को निशाने पर लिया है. डोटासरा ने कहा कि एक तरफ तो सरकार कर्मचारियों के मनमर्जी से तबादले करती है. दूसरी तरफ कर्मचारियों की अपील के लिए गठित राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण (RCSAT) रेट में अध्यक्ष सहित कई पद खाली हैं. जिसके चलते कर्मचारी के मामले लंबित पड़े हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर रेट का कोरम भी पूरा नहीं होने देती है.

डोटासरा ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में प्रशासनिक पंगुता और तानाशाही चरम पर है. सुशासन का ढोल पीटने वाली सरकार ने प्रदेश की प्रमुख संवैधानिक और न्यायिक संस्थाओं को भगवान भरोसे छोड़ दिया है. पिछले 4 महीनों से RCSAT में अध्यक्ष सहित 3 पद खाली हैं. इसमें केवल दो सदस्य हैं, जिनमें से किसी के छुट्टी पर जाने पर कोरम पूरा नहीं होने से नियमित सुनवाई ठप है. इसका फायदा उठाकर भाजपा सरकार कर्मचारियों के मनमाने तबादले और दमनकारी आदेश थोप रही है. आज RCSAT में हजारों सेवा एवं अवमानना के मामले लंबित पड़े हैं.

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डोटासरा ने सवाल किया कि आखिर कर्मचारी कहां जाएं? उन्होंने आरोप लगाया कि पहले भाजपा सरकार दुर्भावना से ट्रांसफर करती है, फिर रेट में कोरम पूरा नहीं होने देती, जिससे कर्मचारियों का सुनवाई का अधिकार ही छीन लिया जाता है. मजबूर होकर कर्मचारी हाईकोर्ट जाता है, तो वहां भी पहले रेट जाने को कहा जाता है. आखिर न्याय मिलेगा कहां?

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लोकायुक्त और आरपीएससी में पद खाली: डोटासरा ने कहा कि हद तो यह है कि जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली इस सरकार के राज में पिछले 4 महीनों से लोकायुक्त का पद भी खाली है. दिसंबर 2025 तक लंबित करीब 3500 मामलों के साथ अब इस साल के भ्रष्टाचार के मामले भी ठंडे बस्ते में पड़े हैं. यही हाल राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) का है, जो नेतृत्वविहीन है. अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष से काम चल रहा है, जिसकी नियुक्ति भी हाईकोर्ट में विचाराधीन है. इसका असर लाखों युवाओं के भविष्य और भर्तियों पर पड़ रहा है.

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डोटासरा ने कहा कि राजस्थान महिला आयोग डेढ़ साल से और युवा बोर्ड ढाई साल से बिना अध्यक्ष के पड़े हैं. महिलाओं और युवाओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे सरकार की प्राथमिकता ही नहीं हैं. आखिर भाजपा सरकार इन महत्वपूर्ण संस्थाओं को खाली रखकर किसे संरक्षण दे रही है? डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार सभी संस्थाओं में नियुक्तियां करें, अन्यथा कर्मचारी, युवा और प्रदेश की जनता इस तानाशाही का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देने को मजबूर होगी.

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