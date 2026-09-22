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जलझूलनी एकादशी पर गोविंददेवजी ने धारण किया नटवर वेश, तुलसी मंच पर शालिग्रामजी का पंचामृत अभिषेक, डोल में निकले ठाकुरजी

गोविंददेवजी ने धारण किया नटवर वेश ( ETV Bharat Jaipur )