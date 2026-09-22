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जलझूलनी एकादशी पर गोविंददेवजी ने धारण किया नटवर वेश, तुलसी मंच पर शालिग्रामजी का पंचामृत अभिषेक, डोल में निकले ठाकुरजी

जयपुरवासियों की ओर से निज सेवा के ठाकुर जी को डोल और पालकी में विराजमान कर जलाशयों तक ले जाया गया.

Govinddevji assumed the Natvar attire
गोविंददेवजी ने धारण किया नटवर वेश (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 22, 2026 at 8:18 PM IST

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जयपुर: भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी जलझूलनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है. छोटी काशी जयपुर में मंगलवार को इस पर्व पर कृष्ण मंदिरों में विशेष आयोजन हुए. भगवान श्रीकृष्ण का नटवर वेश में शृंगार किया गया. शालिग्रामजी को तुलसी मंच तक ले जाकर पंचामृत अभिषेक किया गया. शहरवासियों की ओर से निज सेवा के ठाकुरजी को डोल और पालकी में विराजमान कर जलाशयों तक ले जाया गया.

गोविंददेवजी में नटवर वेश में ठाकुरजी: जलझूलनी एकादशी पर जयपुर के आराध्य देव ठाकुर श्रीजी को नटवर वेश धारण कराया गया. ग्वाल झांकी के बाद शाम 4.45 से 5.15 बजे तक जलझूलनी एकादशी पूजन हुआ. महंत अंजन कुमार गोस्वामी ने ठाकुर श्री शालिग्रामजी यानी नारायणजी को खाट पर विराजमान कराया और मंदिर के दक्षिण-पश्चिमी चौक स्थित तुलसी मंच पर ले जाया गया. तुलसी मंच पर शालिग्रामजी का पंचामृत अभिषेक किया गया. इसके बाद चंदन शृंगार और आरती हुई. पूजा-अर्चना के बाद तुलसी मंच की चार परिक्रमा की गई. इसके बाद शालिग्रामजी को दोबारा खाट पर विराजमान कर मंदिर की परिक्रमा कराई गई और वापस निज मंदिर में ठाकुर श्रीजी के समीप विराजमान किया गया. इसके बाद संध्या झांकी और आरती के दर्शन हुए.

जयपुर में जलझूलनी एकादशी पर श्रीकृष्ण मंदिरों में विभिन्न आयोजन (ETV Bharat Jaipur)

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गोपीनाथजी मंदिर में सजी विशेष झांकी: उधर, पुरानी बस्ती स्थित गोपीनाथ जी मंदिर में भी जलझूलनी एकादशी पर विशेष झांकी सजाई गई. मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा. मंदिर महंत सिद्धार्थ गोस्वामी के अनुसार, शाम को हरिनाम संकीर्तन हुए. उन्होंने बताया कि धार्मिक मान्यता के अनुसार चतुर्मास के दौरान क्षीरसागर में शयन कर रहे भगवान विष्णु इस दिन करवट बदलते हैं. इसी वजह से इसे परिवर्तिनी एकादशी भी कहा जाता है.

Carrying Shaligram Ji to the Tulsi platform
तुलसी मंच पर शालिग्राम जी को ले जाते हुए (ETV Bharat Jaipur)

डोल ग्यारस से जुड़ी जलवा पूजन परंपरा: जलझूलनी एकादशी को डोल ग्यारस भी कहा जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण के जन्म के 18वें दिन माता यशोदा ने नन्हे कान्हा को डोल में बैठाकर घाट तक ले जाकर जलवा पूजन किया था. इसी परंपरा की स्मृति में इस दिन भगवान कृष्ण की डोल यात्राएं निकाली जाती हैं. श्रद्धालुओं का मानना है कि इसी दिन माता यशोदा पहली बार बाल गोपाल को घर से बाहर लेकर आई थीं और गोकुल में उत्सव मनाया गया था.

Thakur Ji circumambulating the town in a palanquin
डोल में नगर परिक्रमा करते ठाकुर जी (ETV Bharat Jaipur)

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तालकटोरा तक पहुंची डोल यात्राएं: जयपुर में इसी परंपरा के तहत ठाकुरजी को फूलों से सजी पालकी और डोल में विराजमान कर जयकारों के बीच परकोटे में तालकटोरा तक ले जाया गया. यहां भगवान को जलस्नान और नौका विहार कराया गया. कई जगह डोल यात्राएं निकाली गईं. इनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए. वैष्णव संप्रदाय के अनुयायियों ने इस अवसर पर व्रत रखकर भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना की.

Panchamrit Abhisheka of Shaligramji
शालिग्रामजी का पंचामृत अभिषेक (ETV Bharat Jaipur)

वामन रूप की भी होती है पूजा : जलझूलनी एकादशी पर भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा-अर्चना की भी परंपरा है. धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत और पूजन करने से वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है. श्रद्धालु इसे भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की आराधना का विशेष पर्व मानते हैं. छोटी काशी में मंदिरों में हुए आयोजनों के दौरान पूरे दिन भक्ति और उत्सव का माहौल बना रहा.

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