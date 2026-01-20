ETV Bharat / state

कोटा में 2 दिन रहेंगे राज्यपाल: VMOU व कोटा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत में लेंगे भाग, गोल्ड मेडल में छात्राओं ने मारी बाजी

राज्यपाल बागडे 22 और 23 जनवरी को कोटा दौरे पर रहेंगे. इस दौरान कोटा के दो विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे.

Convocation Ceremony in Kota
दीक्षांत समारोह को लेकर प्रेस वार्ता (ETV Bharat Kota)
कोटा: प्रदेश के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे 22 और 23 जनवरी को कोटा दौरे पर रहेंगे और दो विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे. जिसके तहत वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह 22 जनवरी को आयोजित होगा. वहीं, 23 जनवरी को कोटा यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह आयोजित होगा. दोनों ही विश्वविद्यालय में उपाधियों और गोल्ड मेडल में छात्राओं ने बाजी मारी है.

वीएमओयू में 75925 डिग्री दी जाएगी : कुलगुरु प्रोफेसर बीएल वर्मा ने बताया कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय का 18वां दीक्षांत समारोह गुरूवार 22 जनवरी 2026 को यूनिवर्सिटी कैंपस में ही स्थित संत सुधासागर सभागार में होगा. इसमें उपमुख्यमंत्री व उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, पीडब्लूडी व महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री डॉ. मंजू बाघमार व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विवि नई दिल्ली की कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल दीक्षांत भाषण देंगी.

समारोह में दिसंबर 2023 और जून 2024 व दिसंबर 2024 की परीक्षाओं की उपाधियों के अलावा तीन पीएचडी की उपाधियां भी प्रदान की जाएंगी. इनमें दिसंबर 2023 की 24619, जून 2024 की 26932 व दिसंबर 2024 की 24371 उपाधियां शामिल हैं. तीनों परीक्षाओं को मिलाकर कुल 75925 उपाधियों का वितरण किया जाएगा.

चार छात्राओं को मिलेगा चांसलर मेडल : परीक्षा नियंत्रक प्रो. बी. अरूण कुमार ने बताया कि 90 टॉपर कैंडिडेट को गोल्डमेडल दिए जाएंगे. पीएचडी की उपाधि में सलोनी जैन को वाणिज्य, फूलचंद मेघवाल को शिक्षाशास्त्र व रूपम कुमारी को अर्थशास्त्र विषय में पीएचडी की उपाधि प्रदान की जाएगी. दिसंबर 2023 में एमबीए की मारग्रेट सूसन, जून 2024 की एमए शिक्षाशास्त्र की मीनाक्षी जायसवाल व दिसंबर 2024 की एमए हिंदी की परीक्षा में टॉपर निधि यादव व अनुसूइया चारण को कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जाएगा.

इन दोनों के एक समान अंक आएं थे. इसी तरह दिसंबर 2023 में बैचलर ऑफ जर्नलिस्म (बीजे) परीक्षा की टॉपर अनीशा सहारन व दिसंबर 2024 की बीजे परीक्षा के टॉपर गुरूत्व मालव को करूणा शंकर त्रिपाठी मेमोरियल स्वर्ण पदक प्रदान किया जाएगा.

छात्र-छात्राओं की संख्या में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन गोल्ड मेडल अंतर : कोटा विश्वविद्यालय का 12वां दीक्षांत समारोह को नयापुरा स्थित सियाम ऑडिटोरियम में आयोजित होगा. दीक्षांत समारोह की जानकारी देते हुए कुलपति बीपी सरस्वती बताया कि इसमें साल 2023 में पास आउट 80117 विद्यार्थियों को यूजी, पीजी और पीएचडी की डिग्री दी जाएगी. डिग्री लेने वाले छात्रों में गरीब 48 फीसदी 38473 है, जबकि छात्राएं 52 फीसदी 41644 छात्राएं हैं.

उन्होंने बताया कि 61 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिए जाएंगे, जिसमें कुलाधिपति पदक कला संकाय में अधिकतम अंक अर्जित करने वाली पीजी की स्टूडेंट वैशाली अग्रवाल को दिया जाएगा. इसी तरह से वाइस चांसलर मेडल कॉमर्स के यूजी स्टूडेंट दीपांशु जैन को दिया जाएगा.

71 फीसदी गर्ल्स को गोल्ड मेडल : डॉ. घनश्याम शर्मा ने बताया कि 59 स्वर्ण पदक कला, सोशल साइंस, साइंस, कॉमर्स, लॉ व एजुकेशन के स्टूडेंट्स को दिया जाएगा. दिन में 71.18 फ़ीसदी 42 छात्राएं हैं, वहीं महज 28.81 फीसदी 17 छात्र हैं. इसी तरह से पीएचडी की डिग्रियों की बात की जाए तो 81 डिग्री वितरित की जाएगी. जिनमें छात्र 44 यानी 54.32 फीसदी हैं, वहीं छात्राएं 45.67 फीसदी हैं. परीक्षा नियंत्रक डॉ. प्रवीण भार्गव ने बताया कि दी जाने वाली डिग्रियों में कला संकाय से 51023, एजुकेशन से 11444 समाज विज्ञान से 7324, विज्ञान से 6906, वाणिज्य से 3313 व विधि संकाय से 107 विद्यार्थी शामिल हैं.

डॉ. अनुकृति शर्मा ने बताया कि कला 10, समाज विज्ञान 12, विज्ञान 17, वाणिज्य 9, विधि 2 व शिक्षा संकाय 9 स्वर्ण पदक प्रदान दिए जाएंगे. पीएचडी विज्ञान में 28, कला 24, समाज विज्ञान 21, वाणिज्य 6 विधि व शिक्षा 1-1 शामिल हैं.

