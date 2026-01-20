ETV Bharat / state

कोटा में 2 दिन रहेंगे राज्यपाल: VMOU व कोटा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत में लेंगे भाग, गोल्ड मेडल में छात्राओं ने मारी बाजी

दीक्षांत समारोह को लेकर प्रेस वार्ता ( ETV Bharat Kota )

कोटा: प्रदेश के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे 22 और 23 जनवरी को कोटा दौरे पर रहेंगे और दो विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे. जिसके तहत वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह 22 जनवरी को आयोजित होगा. वहीं, 23 जनवरी को कोटा यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह आयोजित होगा. दोनों ही विश्वविद्यालय में उपाधियों और गोल्ड मेडल में छात्राओं ने बाजी मारी है. वीएमओयू में 75925 डिग्री दी जाएगी : कुलगुरु प्रोफेसर बीएल वर्मा ने बताया कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय का 18वां दीक्षांत समारोह गुरूवार 22 जनवरी 2026 को यूनिवर्सिटी कैंपस में ही स्थित संत सुधासागर सभागार में होगा. इसमें उपमुख्यमंत्री व उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, पीडब्लूडी व महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री डॉ. मंजू बाघमार व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विवि नई दिल्ली की कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल दीक्षांत भाषण देंगी. समारोह में दिसंबर 2023 और जून 2024 व दिसंबर 2024 की परीक्षाओं की उपाधियों के अलावा तीन पीएचडी की उपाधियां भी प्रदान की जाएंगी. इनमें दिसंबर 2023 की 24619, जून 2024 की 26932 व दिसंबर 2024 की 24371 उपाधियां शामिल हैं. तीनों परीक्षाओं को मिलाकर कुल 75925 उपाधियों का वितरण किया जाएगा. चार छात्राओं को मिलेगा चांसलर मेडल : परीक्षा नियंत्रक प्रो. बी. अरूण कुमार ने बताया कि 90 टॉपर कैंडिडेट को गोल्डमेडल दिए जाएंगे. पीएचडी की उपाधि में सलोनी जैन को वाणिज्य, फूलचंद मेघवाल को शिक्षाशास्त्र व रूपम कुमारी को अर्थशास्त्र विषय में पीएचडी की उपाधि प्रदान की जाएगी. दिसंबर 2023 में एमबीए की मारग्रेट सूसन, जून 2024 की एमए शिक्षाशास्त्र की मीनाक्षी जायसवाल व दिसंबर 2024 की एमए हिंदी की परीक्षा में टॉपर निधि यादव व अनुसूइया चारण को कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जाएगा. पढ़ें : जोधपुर माहेश्वरी महाधिवेशन: राज्यपाल बागड़े ने समाज की घटती जनसंख्या पर जताई चिंता इन दोनों के एक समान अंक आएं थे. इसी तरह दिसंबर 2023 में बैचलर ऑफ जर्नलिस्म (बीजे) परीक्षा की टॉपर अनीशा सहारन व दिसंबर 2024 की बीजे परीक्षा के टॉपर गुरूत्व मालव को करूणा शंकर त्रिपाठी मेमोरियल स्वर्ण पदक प्रदान किया जाएगा.