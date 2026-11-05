रज्जू भैया विवि में राज्यपाल ने नए भवनों का किया अनावरण, छात्रों के AI और एग्री-टेक मॉडल्स को सराहा
विश्वविद्यालय के अकादमिक और सह-अकादमिक ढांचे को मजबूती देने के लिए राज्यपाल ने कई नई सुविधाओं का शुभारंभ किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 2:50 PM IST
प्रयागराज: प्रोफेसर राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) राज्य विश्वविद्यालय में बुधवार को आयोजित ‘पूर्वांचल स्टार्टअप संवाद-2026’ के मंच से प्रदेश में उद्यमिता और आधुनिक अनुसंधान की नई रूपरेखा सामने आई. प्रोग्राम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुईं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने परिसर में नवविकसित शैक्षणिक परिसंपत्तियों का लोकार्पण किया.
इसके साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए 50 से अधिक नवाचारों की कार्यशैली समझी और युवा प्रतिभाओं की सामाजिक सोच की प्रशंसा की.
विश्वविद्यालय के अकादमिक और सह-अकादमिक ढांचे को मजबूती देते हुए राज्यपाल ने कई नई सुविधाओं का शुभारंभ किया. इनमें उच्चस्तरीय विमर्श के लिए कॉन्फ्रेंस व सेमिनार हॉल, शारीरिक फिटनेस के लिए फिटनेस स्टूडियो और भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को समर्पित आयुर्वेद दीर्घा (संग्रहालय) शामिल हैं.
उद्घाटन सत्र के बाद राज्यपाल ने सीधे स्टार्टअप प्रदर्शनी का रुख किया, जहां छात्रों ने अपने कामकाजी मॉडल्स की उपयोगिता साझा की. उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर बल दिया कि तकनीक केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रहे, बल्कि जमीनी चुनौतियों का निवारण करे.
स्टार्टअप प्रदर्शनी में आपातकालीन स्थितियों में राहत पहुंचाने के उद्देश्य से विकसित ‘डिजास्टर रेस्क्यू इंटेलिजेंस सिस्टम’ और हादसों की तत्काल चेतावनी देने वाला ‘एक्सीडेंट अलर्ट सिस्टम’ ने राज्यपाल का विशेष ध्यान खींचने में सफल रहे, मुख्य सभागार में आयोजित सत्र के दौरान विश्वविद्यालय में नवाचार संस्कृति के विकास पर केंद्रित एक लघु वृत्तचित्र भी दिखाया गया. संवाद का मूल उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों को उद्योग और आधुनिक उद्यमों की जरूरतों से जोड़ना रहा.
इस वृहद आयोजन में पूर्वांचल के 17 विश्वविद्यालयों के कुलपति, करीब 100 उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि, प्राध्यापक और बड़ी संख्या में युवा शोधार्थी मौजूद रहे.
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