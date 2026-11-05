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रज्जू भैया विवि में राज्यपाल ने नए भवनों का किया अनावरण, छात्रों के AI और एग्री-टेक मॉडल्स को सराहा

रज्जू भैया विवि में राज्यपाल ने नए भवनों का किया अनावरण ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: प्रोफेसर राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) राज्य विश्वविद्यालय में बुधवार को आयोजित ‘पूर्वांचल स्टार्टअप संवाद-2026’ के मंच से प्रदेश में उद्यमिता और आधुनिक अनुसंधान की नई रूपरेखा सामने आई. प्रोग्राम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुईं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने परिसर में नवविकसित शैक्षणिक परिसंपत्तियों का लोकार्पण किया.

इसके साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए 50 से अधिक नवाचारों की कार्यशैली समझी और युवा प्रतिभाओं की सामाजिक सोच की प्रशंसा की.