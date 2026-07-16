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'कमांड में ठहराव दें, एक सांस में खट-खट बोलकर खत्म न करें', बिहार में 'गार्ड ऑफ ऑनर' में राज्यपाल की जवानों को नसीहत

राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने नालंदा पुलिस के जवानों और एसपी को गार्ड ऑफ ऑनर में कमांड के बीच ठहराव न देने पर टोका. पढ़ें-

GOVERNOR SYED ATA HASNAIN
राज्यपाल सैयद अता हसनैन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 16, 2026 at 2:34 PM IST

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नालंदा: बिहार के राज्यपाल और नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन बुधवार को नालंदा में एक कार्यक्रम के बाद फौजी स्टाइल में नजर आए. गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान उन्होंने जवानों की कमांड में कमी पकड़ ली.

जल्दबाजी पर टोका, सही तरीका समझाया: नालंदा पुलिस द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के समय राज्यपाल ने कमांड देने में जल्दबाजी पर जवान को टोका. उन्होंने कहा कि कमांड बोलते समय बीच-बीच में ठहराव (वकफा) देना चाहिए. राज्यपाल ने जवान को दोबारा कमांड देने को कहा.

राज्यपाल की जवानों को नसीहत (ETV Bharat)

राज्यपाल का सख्त निर्देश: सलामी के बाद राज्यपाल ने जवान से कहा, "प्रैक्टिस करिए. आप एक बार रफ्तार पकड़ लेते हैं और बस उसी में चले जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए." इसके बाद जवान ने सही ठहराव के साथ 'सम्मान गार्ड बगल शस्त्र... सलामी शस्त्र' का कमांड दोहराया.

"जैसे ही मैं यहां आता हूं, ये शुरू हो जाते हैं और रुकते ही नहीं हैं. कमांड के शब्दों के बीच उचित ठहराव होना चाहिए. कमांड ऐसे होना चाहिए 'सम्मान... गार्ड... रुको. राष्ट्रीय... सलूट... सलामी... शस्त्र' इसे एक सांस में खट-खट करके खत्म नहीं करना है."-सैयद अता हसनैन, राज्यपाल

GOVERNOR SYED ATA HASNAIN
जवानों और एसपी को सलाह (ETV Bharat)

एसपी को भी पढ़ाया ड्रिल का पाठ: राज्यपाल ने नालंदा के पुलिस अधीक्षक भारत सोनी को भी इसकी कमी बताई. उन्होंने कहा कि कमांड एक सांस में खट-खट करके नहीं देना चाहिए. कमांड के शब्दों के बीच उचित ठहराव जरूरी है.

एसपी ने मानी कमी: एसपी भारत सोनी ने राज्यपाल की बात स्वीकार करते हुए कहा कि जवानों की टाइमिंग सुधारने की जरूरत है. राज्यपाल ने एसपी को निर्देश दिया कि वे जवानों को सही तरीके से अभ्यास करवाएं.

GOVERNOR SYED ATA HASNAIN
राज्यपाल सैयद अता हसनैन (ETV Bharat)

राज्यपाल का अनुशासन प्रेम: कार्यक्रम के बाद राज्यपाल के इस सैन्य अंदाज ने सभी को प्रभावित किया. उन्होंने अपनी फौजी अनुशासन की मिसाल पेश करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को सही प्रोटोकॉल का पाठ पढ़ाया.

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