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'कमांड में ठहराव दें, एक सांस में खट-खट बोलकर खत्म न करें', बिहार में 'गार्ड ऑफ ऑनर' में राज्यपाल की जवानों को नसीहत

नालंदा: बिहार के राज्यपाल और नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन बुधवार को नालंदा में एक कार्यक्रम के बाद फौजी स्टाइल में नजर आए. गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान उन्होंने जवानों की कमांड में कमी पकड़ ली.

जल्दबाजी पर टोका, सही तरीका समझाया: नालंदा पुलिस द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के समय राज्यपाल ने कमांड देने में जल्दबाजी पर जवान को टोका. उन्होंने कहा कि कमांड बोलते समय बीच-बीच में ठहराव (वकफा) देना चाहिए. राज्यपाल ने जवान को दोबारा कमांड देने को कहा.

राज्यपाल की जवानों को नसीहत (ETV Bharat)

राज्यपाल का सख्त निर्देश: सलामी के बाद राज्यपाल ने जवान से कहा, "प्रैक्टिस करिए. आप एक बार रफ्तार पकड़ लेते हैं और बस उसी में चले जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए." इसके बाद जवान ने सही ठहराव के साथ 'सम्मान गार्ड बगल शस्त्र... सलामी शस्त्र' का कमांड दोहराया.

"जैसे ही मैं यहां आता हूं, ये शुरू हो जाते हैं और रुकते ही नहीं हैं. कमांड के शब्दों के बीच उचित ठहराव होना चाहिए. कमांड ऐसे होना चाहिए 'सम्मान... गार्ड... रुको. राष्ट्रीय... सलूट... सलामी... शस्त्र' इसे एक सांस में खट-खट करके खत्म नहीं करना है."-सैयद अता हसनैन, राज्यपाल