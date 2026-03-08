ETV Bharat / state

हिमाचल में वर्क कल्चर विकसित करने की ज़रूरत, विदाई से पहले राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की सलाह

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा, हिमाचल में काम करने की काफी संभावनाएं हैं. राजनीतिक दलों को इन्हें आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए.

Governor Shiv Pratap Shukla
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 8, 2026 at 5:29 PM IST

Updated : March 8, 2026 at 7:53 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल अब तेलंगाना के नए गवर्नर होंगे. राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल सोमवार (9 मार्च को) हिमाचल प्रदेश से प्रस्थान करेंगे. इससे पहले उन्होंने शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान हिमाचल प्रदेश में बतौर राज्यपाल के रूप अपने 3 साल के कार्यकाल पर चर्चा की साथ ही प्रदेश में नशा मुक्ति और टीवी मुक्त अभियान जारी रखने की अपील की. राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल प्रदेश में वर्क कल्चर विकसित करने की भी सलाह दी है.

प्रदेश में बेहतर वर्क कल्चर को विकसित करने की आवश्यकता

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में नई जिम्मेदारी के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि, "हिमाचल प्रदेश के बाद उन्हें दूसरे राज्य में सेवा करने का अवसर मिला है. दोनों राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियां एक-दूसरे से काफी विपरीत हैं. पिछले तीन वर्षों में उन्होंने प्रदेश के लोगों को समझने का प्रयास किया है. प्रदेश में काम करने की काफी संभावनाएं हैं. राजनीतिक दलों को इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए. हिमाचल प्रदेश के बाद बना उत्तराखंड विकास के मामले में आगे निकल गया है. प्रदेश में बेहतर वर्क कल्चर को विकसित करने की आवश्यकता है."

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल (ETV Bharat)

'नशा मुक्ति और टीबी मुक्त अभियान को मिले बल'

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि, लोकभवन ने प्रदेश में नशे के खिलाफ अभियान चलाया और उन्हें लोगों का भरपूर सहयोग मिला. रायपाल ने चिंता जताते हुए कहा कि देश के मुकाबले हिमाचल में टीबी के मरीजों की संख्या बढ़ी है. प्रधानमंत्री ने टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी. राज्य में लोकभवन की ओर से भी इस दिशा में अभियान चलाया गया, लेकिन इसके बावजूद टीबी के मरीजों की संख्या बढ़ी है. ऐस में टीबी मुक्त भारत अभियान पर और अधिक काम करने की जरूरत है. उन्होंने मीडिया से भी राजनीतिक खबरों के साथ-साथ सामाजिक विषयों को भी प्रमुखता से उठाए जाने की अपील की.

सरकार से टकराव पर बोले राज्यपाल शुक्ल

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्तावों पर लोकभवन ने यथासंभव समय पर काम किया है. राज्यपाल शुक्ल ने सुख आश्रय योजना का ज़िक्र करते हुए कहा कि लोक भवन ने इस कानून को बनाने के लिए समय पर मंजूरी दी. वहीं, नौ तोड़ के मामले पर उन्होंने कहा कि इस विषय पर जाते हुए टिप्पणी करना उचित नहीं है. उन्होंने मामले पर सरकार की ओर से आवश्यक जानकारी उपलब्ध न करवाए जाने की बात कही.

केंद्र से मदद को लेकर राज्यपाल ने दी प्रतिक्रिया

केंद्रीय मदद को लेकर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि जीएसटी लागू किए जाने को 'दूसरी आजादी' के नाम से धूमधाम के साथ मनाया गया था. जीएसटी काउंसिल की मांग पर केंद्र सरकार ने पांच वर्षों के लिए राज्यों को जीएसटी मुआवजा (कंपनसेशन) भी दिया था. यह सहायता प्रदेशों को अपने पैरों पर खड़े होने तक के लिए दी गई थी. राज्यपाल ने दोहराया कि प्रदेश को विकसित और मजबूत करने के लिए राज्य में वर्क कल्चर कल्चर विकसित करने की जरूरत है.

शुद्ध रूप से संवैधानिक हित की उपेक्षा: शिव प्रताप शुक्ल

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पश्चिम बंगाल यात्रा के दौरान हुए प्रोटोकॉल उल्लंघन मामले ने देश भर में तुल पकड़ लिया है. अब मामले की आंच सुदूर पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश तक भी आ पहुंची है. मामले पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने इस पूरी घटना को निंदनीय और संवैधानिक हित की अपेक्षा बताया है.

इससे और अधिक निंदनीय और कुछ नहीं हो सकता: राज्यपाल

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि, "मुझे लगता है की यह शुद्ध रूप से संवैधानिक हित की उपेक्षा की गई है. गवर्नर को राजनीति को नहीं करनी चाहिए और मुझे भी राजनीति नहीं करनी है. लेकिन राष्ट्रपति अगर कहीं जा रहे हैं, तो राष्ट्रपति के स्वागत और सत्कार के लिए अगर कोई राज्य सरकार नहीं जाति है. मैं समझता हूं की इससे और अधिक निंदनीय शब्द कुछ नहीं हो सकता."

