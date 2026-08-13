दुमका में स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल फहराएंगे तिरंगा, परेड का हुआ फुल ड्रेस रिहर्सल
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार दुमका में झंडा फहराएंगे. इसे लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं.
Published : August 13, 2026 at 2:45 PM IST|
Updated : August 13, 2026 at 3:54 PM IST
दुमका/देवघर: झारखंड की उपराजधानी दुमका में इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ध्वजारोहण करेंगे. इसे लेकर गुरुवार को पुलिस लाइन मैदान में पूरी तैयारी के साथ रिहर्सल किया गया.
प्रशासन तैयारी में जुटा
प्रशासन द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह की व्यापक तैयारियां की गई हैं. इस अवसर पर आयोजित होने वाली परेड का पुलिस लाइन मैदान में रिहर्सल किया गया. 15 अगस्त को पुलिस लाइन मैदान में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार तिरंगा फहराएंंगे. इस अवसर पर वह राष्ट्रीय ध्वज की सलामी लेंगे और परेड का निरीक्षण करेंगे. इस अवसर पर आयोजित होने वाले परेड को आईपीएस अधिकारी वेदांत शंकर कमांड करेंगे. उनके साथ द्वितीय कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर दुमका एसडीपीओ दिलीप खलखो होंगे. परेड में 14 प्लाटून शामिल होंगे, जिसमें आईआरबी, एसआईआरबी, जिला पुलिस बल और गृह रक्षा वाहिनी शामिल हैं.
उपायुक्त और एसपी ने दी जानकारी
दुमका के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा और पुलिस अधीक्षक पीतांबर सिंह खेरवार ने अपनी टीम के साथ समारोह की व्यापक तैयारी की है. उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने कहा कि पुलिस लाइन मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह में बेहतर आयोजन के लिए सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं. सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं. इस संबंध में सभी अधिकारियों को उनकी संबंधित जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं.
सुरक्षा के व्यापक इंतजाम
उपायुक्त ने बताया कि राज्यपाल 14 अगस्त की शाम में ही दुमका जाएंगे और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेंगे. उन्होंने बताया कि इस अवसर पर काफी संख्या में स्थानीय लोग आते हैं, उनके लिए शेड भी बनाया गया है ताकि उन्हें धूप में कोई परेशानी न हो. इधर एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने कहा कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं.
देवघर:
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को देवघर के के.के.एन. स्टेडियम में आयोजित होने वाले भव्य समारोह को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं.
पुलिस बैंड दल ने भी किया रिहर्सल
रिहर्सल के दौरान पुलिस और विभिन्न टुकड़ियों ने परेड का अभ्यास किया. वहीं, पुलिस बैंड दल ने भी अपनी प्रस्तुति दी. राज्य के मंत्री द्वारा परेड का निरीक्षण और सलामी लेने की प्रक्रिया का भी रिहर्सल किया गया. रिहर्सल कार्यक्रम में मौजूद देवघर के उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने बताया कि 15 अगस्त को राज्य के मंत्री द्वारा के.के.एन. स्टेडियम में झंडोत्तोलन किया जाएगा. समारोह को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान अनुशासन बेहद महत्वपूर्ण है. इसे लेकर जिला प्रशासन और पुलिस पदाधिकारियों को विशेष दिशा-निर्देश दिए गए हैं, ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके.
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