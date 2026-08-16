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Durand Cup: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने देखा प्रतियोगिता का क्वार्टर फाइनल, खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह

रांची में चल रहे डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का मैच देखने के लिए रविवार को राज्यपाल स्टेडियम पहुंचे.

Governor Santosh Kumar Gangwar watched Durand Cup football tournament quarter final match in Ranchi
खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते राज्यपाल (रांची) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 16, 2026 at 8:55 PM IST

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रांचीः राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार रविवार को रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित 135वें इंडियनऑयल डूरंड कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले को देखने पहुंचे. उन्होंने एससी दिल्ली और एफसी रेंगदाई के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले का आनंद लिया और दोनों टीमों के खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया.

राज्यपाल ने खिलाड़ियों को खेल भावना, अनुशासन और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं. इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि खेल युवाओं के व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है. खेलों के माध्यम से युवाओं में अनुशासन, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास का विकास होता है.

Governor Santosh Kumar Gangwar watched Durand Cup football tournament quarter final match in Ranchi
खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते राज्यपाल (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले ऐसे प्रतिष्ठित खेल आयोजन युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करते हैं और उभरती हुई खेल प्रतिभाओं को अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करते हैं. उन्होंने दोनों टीमों के खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

Governor Santosh Kumar Gangwar watched Durand Cup football tournament quarter final match in Ranchi
डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का मैच देखने के लिए रविवार को राज्यपाल स्टेडियम पहुंचे. (ETV Bharat)

राज्यपाल की मौजूदगी में खेला गया यह क्वार्टर फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा. मैच की शुरुआत में एफसी रेंगदाई ने आक्रामक तेवर दिखाए और 9वें मिनट में चोंगथम किशन सिंह के शानदार गोल की बदौलत 1-0 की बढ़त बना ली. करीब 20 मीटर की दूरी से लगाए गए उनके शक्तिशाली शॉट ने एससी दिल्ली के गोलकीपर नोरा फर्नांडिस को कोई मौका नहीं दिया. पहले हाफ में रेंगदाई ने अपनी बढ़त कायम रखी और एससी दिल्ली को बराबरी से दूर रखा.

दूसरे हाफ में एससी दिल्ली ने पूरी तरह बदला हुआ खेल दिखाया. स्थानापन्न खिलाड़ी जोसेफ सनी मैदान पर उतरे और मुकाबले की दिशा बदल दी. 57वें मिनट में सनी ने गोल कर एससी दिल्ली को 1-1 की बराबरी दिलाई. इसके 10 मिनट बाद उन्होंने अपना दूसरा गोल करते हुए टीम को 2-1 की बढ़त दिला दी. दोनों गोलों में जुआन सेबेस्टियन पेना की महत्वपूर्ण भूमिका रही.

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फूटबॉल मैच का आनंद लेते राज्यपाल (ETV Bharat)

इसके बाद एससी दिल्ली ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली. 82वें मिनट में रोड्रिगुइन्हो ने शानदार व्यक्तिगत प्रयास के बाद गोल करते हुए स्कोर 3-1 कर दिया. रेंगदाई ने वापसी की कोशिश की लेकिन एससी दिल्ली की रक्षापंक्ति ने उसे सफल नहीं होने दिया. मध्य मैदान में भी दिल्ली के खिलाड़ियों ने गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा और लगातार रेंगदाई के गोल पर दबाव बनाया.

Governor Santosh Kumar Gangwar watched Durand Cup football tournament quarter final match in Ranchi
फूटबॉल मैच का आनंद लेते राज्यपाल समेत अन्य (ETV Bharat)

इस मुकाबले के अंतिम क्षणों में एससी दिल्ली ने दो और गोल कर अपनी जीत को शानदार बना दिया. स्टॉपेज टाइम के तीसरे मिनट में जुआन सेबेस्टियन पेना ने गोल कर स्कोर 4-1 किया. इसके बाद स्टॉपेज टाइम के आठवें मिनट में स्थानापन्न खिलाड़ी ऑगस्टीन लालरोचना ने गोल दागकर एससी दिल्ली की जीत का अंतर 5-1 कर दिया. इस तरह एससी दिल्ली ने एफसी रेंगदाई को 5-1 से हराकर 135वें इंडियनऑयल डूरंड कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया.

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डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट (ETV Bharat)

एफसी रेंगदाई के लिए यह टूर्नामेंट में शानदार पदार्पण रहा. टीम ने क्वार्टर फाइनल तक पहुंचकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया, हालांकि एससी दिल्ली के खिलाफ दूसरे हाफ में मिली हार के साथ उसका अभियान समाप्त हो गया. एससी दिल्ली अब सेमीफाइनल में इंडियन आर्मी फुटबॉल टीम और ईस्ट बंगाल एफसी के बीच होने वाले दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले के विजेता से भिड़ेगी.

सेमीफाइनल मुकाबला 19 अगस्त को कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में खेला जाएगा. डूरंड कप को एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट माना जाता है. इसकी शुरुआत वर्ष 1888 में शिमला से हुई थी. भारतीय फुटबॉल की लंबी परंपरा और विरासत से जुड़े इस टूर्नामेंट ने देश को कई प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ी दिए हैं. वर्ष 2019 में टूर्नामेंट कोलकाता स्थानांतरित हुआ और इसके बाद यह बहु-शहर एवं बहु-राज्यीय खेल आयोजन के रूप में विस्तार करता गया.

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एससी दिल्ली और एफसी रेंगदाई के बीच मुकाबला (ETV Bharat)

रांची में आयोजित क्वार्टर फाइनल में राज्यपाल की मौजूदगी ने आयोजन की गरिमा बढ़ाई और खिलाड़ियों के बीच भी उत्साह का माहौल देखने को मिला.

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