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दामोदर नदी के उद्गम स्थल पर पहुंचे राज्यपाल, गंगा दशहरा कार्यक्रम में हुए शामिल

लोहरदगा में दामोदर नदी के उद्गम स्थल पर गंगा दशहरा महोत्सव में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए.

Governor Santosh Kumar Gangwar participated in Ganga Dussehra festival in Lohardaga
गंगा दशहरा महोत्सव में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 25, 2026 at 9:30 PM IST

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लोहरदगा: जिला में कुड़ू प्रखंड अंतर्गत सलगी पंचायत के चूल्हापानी गांव स्थित दामोदर नदी के उद्गम स्थल पर गंगा दशहरा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया. इस अवसर पर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिली.

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार सड़क मार्ग से चूल्हापानी पहुंचे, जहां उपायुक्त संदीप कुमार मीना, पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी, प्रभारी उपविकास आयुक्त सह परियोजना निदेशक सुषमा नीलम सोरेंग सहित अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया. इस कार्यक्रम में विधायक सह देवनद दामोदर महोत्सव के संरक्षक सरयू राय भी उपस्थित रहे.

Governor Santosh Kumar Gangwar participated in Ganga Dussehra festival in Lohardaga
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का स्वागत (ETV Bharat)

नदियों के संरक्षण पर दिया बल

नदी के उद्गम स्थल पर राज्यपाल और विधायक सरयू राय ने विधिवत गंगा पूजन, गंगा आरती और हवन-पूजन कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की. इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण, सामाजिक कार्यकर्ता और दामोदर बचाओ अभियान से जुड़े लोग भी मौजूद रहे, जिससे पूरा क्षेत्र धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल में डूबा रहा.

दामोदर नदी के उद्गम स्थल पर गंगा दशहरा महोत्सव (ETV Bharat)

इस महोत्सव को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि भारत की नदियां केवल जलधारा नहीं हैं, बल्कि जीवनदायिनी हैं जो देश की संस्कृति और सभ्यता की पहचान हैं. उन्होंने कहा कि चूल्हापानी पहुंचकर ऐसा अनुभव हुआ मानो प्रकृति की गोद में आ गए हों, जहां प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है. उन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल संसाधनों और पर्यावरण संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं. बढ़ते जलवायु प्रदूषण और जल संकट को रोकने के लिए समाज के हर वर्ग को मिलकर प्रयास करना होगा.

उन्होंने कहा कि जब समाज एकजुट होकर किसी अभियान में जुड़ता है, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता. राज्यपाल ने यह भी कहा कि भारत की सांस्कृतिक पहचान नदियों से गहराई से जुड़ी हुई है और आने वाली पीढ़ियों के लिए इन नदियों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है.

विशिष्ट अतिथि विधायक सरयू राय ने कहा कि वर्ष 2004 में पंचेत से मैथन तक की यात्रा के दौरान यह जानकारी मिली थी कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल लोहरदगा जिले के कुडू प्रखंड स्थित चूल्हापानी गांव में है. तभी से दामोदर नदी को बचाने और प्रदूषण मुक्त करने का अभियान लगातार चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि आंदोलन के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और आज दामोदर नदी लगभग 75 प्रतिशत तक स्वच्छ हो चुकी है. कई स्थानों पर इसका पानी पीने योग्य भी हो गया है.

गंगा दशहरा महोत्सव के दौरान राज्यपाल का यह संदेश स्पष्ट रहा कि नदियों का संरक्षण केवल सरकार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है. दामोदर नदी के उद्गम स्थल पर आयोजित यह कार्यक्रम न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बना, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत को बचाने की सामूहिक चेतना को भी मजबूत करने वाला साबित हुआ.

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