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बीआईटी मेसरा स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए राज्यपाल, कहा-नवाचार और अनुसंधान से विकसित भारत के निर्माण में निभाएं भूमिका

बीआईटी मेसरा के स्थापना दिवस समारोह में मौजूद राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार व अन्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः झारखंड के रांची स्थित अत्यंत प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थान बीआईटी मेसरा का स्थापना दिवस समारोह बुधवार को मनाया गया. इस अवसर पर झारखंड के राज्यपाल एवं संस्थान के के विजिटर संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. उन्होंने कहा कि किसी भी शिक्षण संस्थान का स्थापना दिवस केवल उसकी स्थापना का स्मरण नहीं, बल्कि उसकी गौरवशाली यात्रा, उपलब्धियों और भविष्य के संकल्पों का भी उत्सव होता है.

राज्यपाल ने कहा कि बीआईटी मेसरा ने सात दशकों से अधिक की अपनी यात्रा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी उत्कृष्टता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है. यहां से पढ़े छात्र-छात्राएं देश-विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों, उद्योगों और तकनीकी कंपनियों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाकर भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं.

बीआईटी मेसरा के स्थापना दिवस समारोह में राज्यपाल का संबोधन. (वीडियो-ईटीवी भारत)

झारखंड के राज्यपाल ने आगे कहा कि आज दुनिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमी कंडक्टर, साइबर सुरक्षा, हरित ऊर्जा और डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रह है. ऐसे समय में तकनीकी संस्थानों की भूमिका केवल शिक्षा देने तक सीमित नहीं रह सकती, बल्कि उन्हें नवाचार, अनुसंधान, स्टार्टअप और उद्यमिता के मजबूत केंद्र के रूप में कार्य करना होगा. उन्होंने विश्वास जताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की भावना के अनुरूप बीआईटी मेसरा उद्योग-अकादमिक सहयोग और अनुसंधान के नए आयाम स्थापित करेगा.