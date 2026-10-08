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BAU के 09 वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, 11 विद्यार्थियों को प्रदान किया स्वर्ण पदक

छात्र को डिग्री प्रदान करते राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के 09वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय के 11 मेधावी छात्र-छात्राओं को गोल्ड मेडल प्रदान किया.

इस मौके पर राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि देश की समृद्धि किसानों की प्रगति से सीधे जुड़ी हुई है, इसलिए कृषि विश्वविद्यालयों से स्नातक व स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त कर यहां से पढ़ाई पूरी करने वाले विद्यार्थियों को अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग किसानों व कृषि क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं के समाधान में करना चाहिए. उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल नौकरी प्राप्त करने का माध्यम नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे समाज में सकारात्मक बदलाव का भी माध्यम बनना चाहिए.