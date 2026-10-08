BAU के 09 वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, 11 विद्यार्थियों को प्रदान किया स्वर्ण पदक
बीएयू के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए. समारोह में 11 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किया गया. रिपोर्ट-उपेंद्र कुमार
Published : October 8, 2026 at 8:03 PM IST
रांची: बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के 09वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय के 11 मेधावी छात्र-छात्राओं को गोल्ड मेडल प्रदान किया.
इस मौके पर राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि देश की समृद्धि किसानों की प्रगति से सीधे जुड़ी हुई है, इसलिए कृषि विश्वविद्यालयों से स्नातक व स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त कर यहां से पढ़ाई पूरी करने वाले विद्यार्थियों को अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग किसानों व कृषि क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं के समाधान में करना चाहिए. उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल नौकरी प्राप्त करने का माध्यम नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे समाज में सकारात्मक बदलाव का भी माध्यम बनना चाहिए.
अनुसंधान का लाभ किसानों के खेत में दिखना चाहिए-राज्यपाल
उन्होंने कहा कि अनुसंधान के सकारात्मक परिणाम केवल प्रयोगशालाओं और अनुसंधान फार्म तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि उनका प्रभाव किसानों के खेतों में भी दिखाई देना चाहिए. अपने संबोधन में राज्यपाल ने आगे कहा कि राज्य के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में यह उत्साहजनक प्रवृत्ति देखने को मिली है कि छात्राएं उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं. उन्होंने कहा कि समाज और देश की प्रगति में छात्राओं की महत्वपूर्ण भूमिका है.
राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष गंगवार ने डिग्रीधारक युवाओं से किसानों तक तकनीक पहुंचाने तथा उन्हें सशक्त बनाने के लिए ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का आह्वान किया, ताकि किसान वर्ष में 2-3 फसलें ले सकें. उन्होंने कहा कि युवाओं को कृषि पेशा की ओर आकर्षित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है. राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मंच से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माता के निधन पर भी शोक व्यक्त किया. उन्होंने बुधवार रात लंबी बीमारी के बाद उनके निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की व झारखंड के निर्माण और विकास में सोरेन परिवार के योगदान को याद किया.
कृषि देश की खाद्य सुरक्षा की आधारशिला-कुलपति
अतिथियों का स्वागत करते हुए बीएयू के कुलपति डॉ. एससी दुबे ने कहा कि कृषि केवल एक व्यवसाय नहीं है, बल्कि यह खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण आजीविका और राष्ट्रीय विकास की आधारशिला है. उन्होंने डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने जीवन का मूल्यांकन केवल प्राप्त पद, अर्जित वेतन या मिली प्रतिष्ठा से न करें, बल्कि इस आधार पर करें कि उन्होंने कितने लोगों के जीवन में सुधार किया, कितने लोगों की सहायता की, कितना ज्ञान साझा किया और किन मूल्यों को अपनाया. कुलपति ने बताया कि बीएयू के वैज्ञानिकों ने पिछले वर्ष 1.11 लाख से अधिक किसानों तक आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी पहुंचाई व 10 उन्नत फसल किस्में विकसित कर जारी की.
335 छात्रों को प्रदान की गई डिग्रियां
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आज आयोजित 09 वें दीक्षांत समारोह में कुल मिलाकर 335 स्नातक विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गई. इनमें कृषि संकाय के 231, वानिकी संकाय के 24 व पशु चिकित्सा एवं पशुपालन संकाय के 80 विद्यार्थी शामिल रहे. इसके अलावा 48 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर व 04 विद्यार्थियों को पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई.
ओवरऑल टॉपर दरखशां तैय्यब को चांसलर गोल्ड मेडल
एमएससी (एग्रोनॉमी) सत्र 2022-23 की छात्रा दरखशां तैय्यब को सभी पाठ्यक्रमों में सर्वाधिक ओजीपीए 8.953 प्राप्त करने पर कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया गया. स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्राप्त करने वालों में अर्जुन कुमार अग्रवाल (पीएचडी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग), उदीशा भानु (एमएससी, वानिकी), प्रिंसी (एमबीए, एग्रीबिजनेस) व दरखशां तैय्यब (एमएससी, एग्रोनॉमी) शामिल रहे.
स्नातक कार्यक्रमों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में विशाल कुमार (बीएससी, कृषि), आयुष कुमार सिंह (बीटेक, कृषि अभियांत्रिकी), अर्पित राज (बीएससी, उद्यानिकी), निहाल प्रत्यूष (बीवीएससी एवं एएच), अनन्या (बीएससी, मात्स्यिकी विज्ञान) व मधु प्रिया (बीएससी, वानिकी) शामिल रहे.
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