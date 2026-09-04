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बोड़ेया के मदनमोहन मंदिर में गूंजा कृष्ण का संदेश, राज्यपाल बोले- नई पीढ़ी को विरासत से जोड़ना हम सबकी जिम्मेदारी

रांची के बोड़ेया स्थित श्री मदनमोहन मंदिर में राज्यपाल समेत अन्य ( ETV Bharat )