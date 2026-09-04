बोड़ेया के मदनमोहन मंदिर में गूंजा कृष्ण का संदेश, राज्यपाल बोले- नई पीढ़ी को विरासत से जोड़ना हम सबकी जिम्मेदारी
जन्माष्टमी के अवसर पर रांची में बोड़ेया के मदनमोहन मंदिर में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने पूजा की. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : September 4, 2026 at 10:42 PM IST
रांचीः राजधानी रांची के बोड़ेया स्थित श्री मदनमोहन मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया. कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए और श्रद्धालुओं को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने मंदिर को धार्मिक आस्था के साथ-साथ झारखंड की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र बताया.
1665 में हुआ था मंदिर का निर्माण
राज्यपाल ने कहा कि बोड़ेया का श्री मदनमोहन मंदिर झारखंड की समृद्ध विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है. वर्ष 1665 ई. में निर्मित इस मंदिर से जुड़े शिलालेख और ताम्रपत्र इसकी ऐतिहासिकता के महत्वपूर्ण प्रमाण हैं. उन्होंने कहा कि ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें लोगों को अपनी जड़ों, परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान से जोड़ती हैं.
कृष्ण के जीवन से सत्य और कर्तव्य की सीख
जन्माष्टमी महोत्सव को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने भगवान श्रीकृष्ण के जीवन और उनके संदेशों का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि श्रीकृष्ण का जीवन कठिन परिस्थितियों में भी सत्य, धर्म और विवेक के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है. उनका व्यक्तित्व प्रेम, करुणा, मित्रता, ज्ञान और कर्तव्य का सुंदर समन्वय है. राज्यपाल ने कहा कि श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण का कर्म और आत्मविश्वास का संदेश आज भी प्रासंगिक है. निष्काम कर्म और कर्तव्य के प्रति निष्ठा का यह संदेश हर व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है.
श्री मदनमोहन स्वामी स्तुति का लोकार्पण
इस अवसर पर राज्यपाल ने श्री मदनमोहन स्वामी स्तुति का लोकार्पण भी किया. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक स्तुति का प्रकाशन नहीं है, बल्कि भक्ति, आस्था और परंपरा को शब्दों के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का सार्थक प्रयास है. राज्यपाल ने इस पहल के लिए मंदिर समिति को बधाई और शुभकामनाएं दीं.
नई पीढ़ी को विरासत से जोड़ने पर जोर
राज्यपाल ने कहा कि सांस्कृतिक विरासत तभी जीवंत और समृद्ध रह सकती है, जब नई पीढ़ी उससे जुड़े. युवाओं को अपने इतिहास, प्राचीन मंदिरों, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी देने और उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना सभी की जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि झारखंड प्राकृतिक संपदा के साथ-साथ समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की भूमि भी है. इस विरासत का संरक्षण और संवर्धन सामूहिक दायित्व है.
सत्य, प्रेम और सद्भाव के मार्ग पर चलने का आह्वान
राज्यपाल ने लोगों से भगवान श्रीकृष्ण के जीवन और उनके संदेशों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि सभी को सत्य, धर्म, प्रेम, सद्भाव और कर्तव्य के मार्ग पर चलते हुए समाज और राष्ट्र की प्रगति में योगदान देना चाहिए.
इससे पहले राज्यपाल ने श्री मदनमोहन मंदिर में पूजा-अर्चना की और भगवान श्री मदनमोहन से सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद की कामना की। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे एवं सुदर्शन भगत, पूर्व सांसद रबीन्द्र कुमार पांडेय एवं समीर उरांव सहित कई गणमान्य अतिथि और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे.
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