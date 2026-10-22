स्वर्णिम भारत एक्सपो 2026 का आगाज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जुड़ी उपलब्धियों की प्रदर्शनी
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची में 'स्वर्णिम भारत एक्सपो-2026' का उद्घाटन किया. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : October 22, 2026 at 5:10 PM IST
रांचीः राज्य की राजधानी रांची में गुरुवार से स्वर्णिम भारत एक्सपो 2026 की शुरुआत हुई. तीन दिवसीय इस एक्सपो में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ी एक से बढ़कर एक प्रदर्शनी लगाई गई है. स्वर्णिम भारत एक्सपो का उदघाटन केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की मौजूदगी में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया.
22 से 24 अक्टूबर तक आयोजित इस एक्सपो में विकसित भारत 2047, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के नजरिये से प्रेरित स्टॉल लगाए गए हैं. इसके अलावा एक्सपो में सरकारी विभागों, पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों, वैज्ञानिक संस्थानों, विकास संगठनों और छोटे-बड़े कारोबारियों ने अपने स्टॉल लगाए हैं. यहां, देश की विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों, प्रौद्योगिकी में नवाचारों और विकास योजनाओं के बारे में जनता को जानकारी दी जा रही है.
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया संबोधित
इस मौके पर राज्यपाल ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, आधारभूत संरचना और डिजिटल सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है. उन्होंने युवाओं की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि उनका ज्ञान, कौशल और रचनात्मकता देश की प्रगति को नई दिशा दे सकता है.
उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने तथा शिक्षा, खेल, कौशल विकास एवं रचनात्मक गतिविधियों से जुड़ने का आह्वान किया. इस संदर्भ में उन्होंने प्रधानमंत्री के ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान’ का उल्लेख करते हुए कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखना और उन्हें सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है.
यह एक्सपो नागरिकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगाः राज्यपाल
उन्होंने कहा कि विकसित भारत का संकल्प प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी से ही साकार होगा. उन्होंने सभी से अपने-अपने कार्यक्षेत्र में ईमानदारी, परिश्रम और उत्कृष्टता के साथ योगदान देने का आग्रह किया. राज्यपाल ने राज्य के विभिन्न जिलों के सुदूरवर्ती गांवों के अपने भ्रमण का उल्लेख करते हुए कहा कि इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर उन्हें केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक होने तथा उनका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह एक्सपो नागरिकों को सरकारी योजनाओं, आधुनिक तकनीक तथा रोजगार एवं कौशल विकास से जुड़े अवसरों की जानकारी प्रदान करने में उपयोगी सिद्ध होगा.
रांची क्लब में आयोजित है स्वर्णिम भारत एक्सपो
रांची क्लब में आयोजित 'स्वर्णिम भारत एक्सपो' को संबोधित करते हुए, राज्यपाल ने झारखंड में विकास की संभावनाओं पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों, समृद्ध जनजातीय विरासत, कला-संस्कृति और प्रतिभाशाली युवाओं से संपन्न यह राज्य प्रगति की अपार संभावनाएं रखता है. आधुनिक ज्ञान, तकनीक, कौशल एवं उद्यमिता से इन क्षमताओं को जोड़कर राज्य के विकास को नई गति दी जा सकती है.
उन्होंने आशा व्यक्त की कि स्वर्णिम भारत एक्सपो 2026 नागरिकों को नए अवसरों से परिचित कराने तथा विकास प्रक्रिया में जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने में सार्थक भूमिका निभाएगा. इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया अब भारत की तरक्की को देख रही है. अब भारत सिर्फ इम्पोर्ट करने वाला देश नहीं, बल्कि एक्सपोर्ट करने वाला देश बन रहा है.
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