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स्वर्णिम भारत एक्सपो 2026 का आगाज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जुड़ी उपलब्धियों की प्रदर्शनी

कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, संजय सेठ और आदित्य साहू ( Etv Bharat )

रांचीः राज्य की राजधानी रांची में गुरुवार से स्वर्णिम भारत एक्सपो 2026 की शुरुआत हुई. तीन दिवसीय इस एक्सपो में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ी एक से बढ़कर एक प्रदर्शनी लगाई गई है. स्वर्णिम भारत एक्सपो का उदघाटन केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की मौजूदगी में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया.

22 से 24 अक्टूबर तक आयोजित इस एक्सपो में विकसित भारत 2047, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के नजरिये से प्रेरित स्टॉल लगाए गए हैं. इसके अलावा एक्सपो में सरकारी विभागों, पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों, वैज्ञानिक संस्थानों, विकास संगठनों और छोटे-बड़े कारोबारियों ने अपने स्टॉल लगाए हैं. यहां, देश की विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों, प्रौद्योगिकी में नवाचारों और विकास योजनाओं के बारे में जनता को जानकारी दी जा रही है.