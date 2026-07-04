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हनुमान मंदिर पहुंचे राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, श्री राम वाटिका का किया उद्घाटन

रांची : राजधानी रांची के मेन रोड स्थित श्री हनुमान मंदिर में नवनिर्मित वातानुकूलित सामुदायिक हॉल श्रीराम वाटिका का राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उद्घाटन किया. श्री हनुमान मंदिर पहुंचे राज्यपाल ने सबसे पहले पूजा-अर्चना कर श्री बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त किया.

इस मौके पर उन्होंने समस्त राज्यवासियों के सुख, समृद्धि एवं कल्याण की कामना की. तत्पश्चात मंदिर परिसर में नवनिर्मित वातानुकूलित सामुदायिक हॉल 'श्री राम वाटिका' का उद्घाटन किया. इस अवसर पर रांची विधायक सीपी सिंह, चैम्बर अध्यक्ष आदित्य मलहोत्रा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे.

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने श्री राम वाटिका का किया उद्घाटन (Etv Bharat)

समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि मंदिर पूजा-अर्चना के स्थल के साथ-साथ आध्यात्मिक चेतना, सेवा-भाव, सामाजिक समरसता और संस्कारों के संवर्धन के महत्वपूर्ण केंद्र भी होते हैं. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह श्री राम वाटिका धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों के साथ-साथ जनसेवा के विविध कार्यों का एक प्रेरणादायी केंद्र बनेगी.

राज्यपाल ने कहा कि महात्मा गांधी मार्ग स्थित श्री हनुमान मंदिर वर्षों से जन-आस्था, सेवा और सामाजिक समरसता का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है. यहां धार्मिक आयोजनों के साथ-साथ समाजहित के अनेक कार्य निरंतर संचालित होते रहे हैं. उन्होंने इस जनोपयोगी सामुदायिक हॉल के निर्माण के लिए श्री हनुमान मंदिर समिति, पंजाबी हिंदू बिरादरी तथा सहयोग प्रदान करने वाले सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं.

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि भगवान श्रीराम और प्रभु हनुमान का जीवन हमें सेवा, समर्पण, विनम्रता और कर्तव्य निष्ठा का संदेश देता है. उन्होंने कहा कि शक्ति तभी सार्थक है, जब उसमें विनम्रता हो, ज्ञान तभी श्रेष्ठ है, जब उसमें सेवा का भाव हो और जीवन तभी सफल है, जब वह लोकमंगल के लिए समर्पित हो.