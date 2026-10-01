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EXPO उत्सव का आगाज: राज्यपाल ने किया उद्घाटन, देश-विदेश की नामचीन कंपनियों की प्रदर्शनी से सजा मोरहाबादी मैदान

रांची में आज से 'एक्सपो उत्सव' शुरू हो गया है. एक्सपो उत्सव का उद्घाटन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.

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एक्सपो उत्सव का उद्घाटन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 1, 2026 at 5:10 PM IST

3 Min Read
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रांची: युवा सामाजिक एवं व्यापारिक संगठन जेसीआई के द्वारा गुरुवार से राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में 'एक्सपो उत्सव 2026' शुरू हो गया है. 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चलने वाले इस एक्सपो उत्सव का उदघाटन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया.

स्थानीय उत्पादों को आगे बढ़ाने पर जोर

इस मौके पर राज्यपाल ने संबोधित करते हुए कहा कि इसके माध्यम से झारखंड के स्थानीय उत्पादों में व्यापक संभावनाएं हैं. गुणवत्ता, बेहतर डिजाइन, आधुनिक तकनीक और प्रभावी ब्रांडिंग के माध्यम से इन्हें देश-दुनिया में नई पहचान दिलाई जा सकती है.उन्होंने तसर सिल्क की विशेष पहचान का उल्लेख करते हुए अन्य स्थानीय उत्पादों की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने पर जोर दिया.

राज्यपाल ने किया Expo उत्सव का उद्घाटन (ETV BHARAT)

उन्होंने ने कहा कि उद्यमिता आत्मनिर्भरता, रोजगार और आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण आधार है. झारखंड के युवाओं में प्रतिभा और नए विचारों की कमी नहीं है. उन्होंने कहा कि सही मार्गदर्शन, अवसर और तकनीकी सहयोग देकर नए उद्यमों के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.

राज्यपाल का युवाओं से आग्रह

राज्यपाल ने कहा कि डिजिटल तकनीक, ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया ने व्यापार के तौर-तरीकों को तेजी से बदला है. छोटे उद्यम भी तकनीक के माध्यम से व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंच सकते हैं. इसके लिए गुणवत्ता, विश्वसनीयता और ग्राहक सेवा पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है.

Governor Santosh Kumar gangwar inaugurated EXPO Utsav in ranchi
एक्सपो उत्सव का उद्घाटन करते राज्यपाल (ETV BHARAT)

राज्यपाल ने युवाओं से आग्रह करते हुए कहा कि वे अपने विचारों को प्रयोग और उद्यम का रूप दें, नई तकनीक सीखें तथा समस्याओं के व्यावहारिक समाधान खोजें. उन्होंने कहा कि उद्यमिता के साथ ईमानदारी, गुणवत्ता और सामाजिक जिम्मेदारी को भी कार्यशैली का हिस्सा बनाना चाहिए. ग्राहक का विश्वास किसी भी व्यवसाय की सबसे बड़ी पूंजी है. उद्यमी अपने व्यवसाय के साथ शिक्षा और सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों में भी योगदान दें.

देश-विदेश के करीब लगे 400 स्टॉल

इस मेले में देश-विदेश के करीब 400 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें विदेशी ड्राय फ्रुट्स से लेकर बच्चों के खिलौने और गाड़ियां प्रदर्शित की गई हैं. एक्सपो उत्सव 2026 में शामिल होने के लिए 30 रुपए प्रवेश शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसे ऑनलाइन बुक किया जा सकता है.

Governor Santosh Kumar gangwar inaugurated EXPO Utsav in ranchi
दीप प्रज्वलित करते राज्यपाल (ETV BHARAT)

एक्सपो के चीफ कोऑर्डिनेटर जेसी एचजीएफ सीए प्रशांत पाटोदिया ने बताया कि सात दिनों के इस उत्सव में कुल 400 स्टॉल्स देश के विभिन्न शहरों से लगेंगे, जिसमे बड़े ब्रांड्स, स्टार्ट अप्स, ऑटोमोबाइल्स, इत्यादि स्टॉल्स लगेंगे. एक्सपो के दौरान प्रेमिसेस में प्रतिदिन प्रतियोगिताएं होंगे जैसे जूनियर मास्टरशेफ, चित्रकला, ट्रेसर हंट, तम्बोला, डॉग शो, वॉइस ऑफ एक्सपो, एक्सपो टैंक, डांस, योगा प्रतियोगिता आयोजित होगी. शनिवार को शाम 9 बजे से 12 बजे तक मेला आम नागरिकों के लिए खुला रहेगा.

Governor Santosh Kumar gangwar inaugurated EXPO Utsav in ranchi
एक्सपो उत्सव में शामिल राज्यपाल (ETV BHARAT)

एक्सपो के मिडिया प्रभारी जेसी वरुण जालान ने कहा कि 'एक्सपो उत्सव 2026' के इस संस्करण के देश की नामचीन कंपनियों ने सहभागिता निभाई है, जिसमें पंचरत्न स्काईलाइन, टैंगो (Tango), अल्पाइन (Alpine) और गृहस्थी (Grihasthi) आदि शामिल हैं.

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