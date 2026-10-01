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EXPO उत्सव का आगाज: राज्यपाल ने किया उद्घाटन, देश-विदेश की नामचीन कंपनियों की प्रदर्शनी से सजा मोरहाबादी मैदान

एक्सपो उत्सव का उद्घाटन ( ETV BHARAT )

रांची: युवा सामाजिक एवं व्यापारिक संगठन जेसीआई के द्वारा गुरुवार से राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में 'एक्सपो उत्सव 2026' शुरू हो गया है. 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चलने वाले इस एक्सपो उत्सव का उदघाटन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया.