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राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दी शुभकामनाएं, कहा - बहुत कुछ हुआ है, बहुत होना है बाकी

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार दुमका पहुंचे हैं. स्वतंत्रता दिवस के अवस पर वो ध्वजारोहण करेंगे. उन्होंने सभी शुभकामनाएं दी हैं.

Governor Santosh Kumar Gangwar
राज्यपाल का स्वागत (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 14, 2026 at 6:53 PM IST

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दुमकाः झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर झारखंडवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. दुमका में राज्यपाल ने कहा कि प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं. देश की आजादी के इतने समय हो गए पर अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है पर मैं अभी इसकी विस्तृत व्याख्या में नहीं जाना चाहता.गवर्नर दुमका के मूक बधिर विद्यालय पहुंचे थे और यहां आवासीय शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों के साथ मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में यह बातें कहीं.

दो दिवसीय कार्यक्रम में पहुंचे राज्यपाल

झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार आज अपने दो दिवसीय दौरे पर दुमका पहुंचे. उनका मुख्य कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दुमका के पुलिस लाइन मैदान में झंडोत्तोलन का है. आज राज्यपाल दुमका के हिजला क्षेत्र स्थित मूक बधिर विद्यालय पहुंचे. यहां आवासीय शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों के साथ मुलाकात कर उनका हाल-चाल जाना. राज्यपाल ने उनकी समस्या पूछी और वे अपने लिए क्या चाहते हैं, यह भी जानने का प्रयास किया. बच्चों ने अपने हाव-भाव के माध्यम से बताया कि यहां बेहतर तरीके से उनकी पढ़ाई चल रही है और सब कुछ ठीक-ठाक है.

मीडिया से बात करते राज्यपाल (ईटीवी भारत)

राज्यपाल ने की अपील - इन बच्चों को बराबरी का दर्जा देते हुए करें विकास

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने इन बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री का वितरण किया. उन्होंने केहा कि भले ही ईश्वर ने इनमें कुछ कमी रख दी पर ये बच्चे बिल्कुल हमारी बराबरी के हैं और हम सब इन्हें बराबरी का मान कर ही इन्हें विकास के पथ पर आगे ले जाएं. उन्होंने समाज से भी अपील की कि आप अपना समय निकालकर इनके पास आएं और ये बच्चे कैसे आगे बढ़े इसका प्रयास करें.

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