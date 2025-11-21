ETV Bharat / state

झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह, राज्यपाल ने 21 विद्यार्थियों को दिया गोल्ड मेडल

झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के पहला दीक्षांत समारोह में छात्रा को डिग्री प्रदान करते राज्यपाल और रक्षा राज्य मंत्री. ( फोटो-ईटीवी भारत )