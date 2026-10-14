एकल विद्यालय दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, गीत और पहाड़ा सुनाकर विद्यार्थियों ने बढ़ाया उत्साह
रामगढ़ में एकल विद्यालय दर्शन कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए.
Published : October 14, 2026 at 7:55 PM IST
रामगढ़: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार बुधवार को रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड अंतर्गत हरिहरपुर के राजाबेड़ा गांव पहुंचे. यहां आयोजित एकल विद्यालय दर्शन कार्यक्रम में उन्होंने एकल विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों से मुलाकात की और उनका उत्साहवर्धन किया. इस दौरान एकल अभियान से जुड़े बच्चों ने सांस्कृतिक गीत प्रस्तुत किए. वहीं बच्चों ने उल्टी गिनती और पहाड़ा सुनाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया.
राज्यपाल ने बच्चों की प्रस्तुतियों को ध्यानपूर्वक सुना और उनका हौसला बढ़ाया. राज्यपाल के कार्यक्रम को लेकर जिला पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. क्षेत्र में जगह-जगह पुलिस बल की तैनाती की गई थी. इस दौरान उन्होंने एकल विद्यालय के बच्चों से संवाद किया और उनकी शैक्षणिक गतिविधियों को करीब से जाना.
कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक गीतों की प्रस्तुति दी. बच्चों की प्रस्तुतियों को राज्यपाल ने ध्यानपूर्वक सुना और उनका उत्साह बढ़ाया. इस दौरान राज्यपाल ने राजाबेड़ा के अलावा ईचापुरी और बरतुआ स्थित एकल विद्यालयों का भी भ्रमण किया. उन्होंने बच्चों, अभिभावकों और ग्रामीणों से संवाद कर शिक्षा व्यवस्था तथा स्थानीय समस्याओं की जानकारी ली.
शिक्षा बढ़ाने का काम कर रहे हैं एकल विद्यालय
राज्यपाल ने कहा कि देश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, इस दिशा में एकल अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. विशेषकर दूरस्थ और कम आबादी वाले क्षेत्रों में, जहां सरकारी विद्यालयों की उपलब्धता चुनौतीपूर्ण है, वहां एकल विद्यालय शिक्षा की पहुंच बढ़ाने का काम कर रहे हैं. उन्होंने बच्चों को मन लगाकर पढ़ने, मेहनत करने, जिज्ञासु बने रहने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया. साथ ही उन्होंने अभिभावकों से बच्चों की शिक्षा और पोषण पर ध्यान देने तथा उन्हें बाल मजदूरी से दूर रखने की अपील की.
एकल विद्यालय का विचार 'एक शिक्षक, एक विद्यालय, एक गांव' पर टिका है. इस मॉडल की पहली शाला झारखंड के गुमला में शुरू हुई थी. 1989 में धनबाद में एक साथ 60 विद्यालय खोले गए थे. गांव का ही प्रशिक्षित युवा बच्चों को पढ़ाता है और आमतौर पर एक विद्यालय में 30 से 40 बच्चे होते हैं. देशभर में एकल विद्यालयों की संख्या एक लाख से ऊपर पहुंच चुकी है और संगठन को 2017 में गांधी शांति पुरस्कार भी मिला.
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