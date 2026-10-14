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एकल विद्यालय दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, गीत और पहाड़ा सुनाकर विद्यार्थियों ने बढ़ाया उत्साह

कार्यक्रम में मौजूद राज्यपाल ( Etv Bharat )

रामगढ़: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार बुधवार को रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड अंतर्गत हरिहरपुर के राजाबेड़ा गांव पहुंचे. यहां आयोजित एकल विद्यालय दर्शन कार्यक्रम में उन्होंने एकल विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों से मुलाकात की और उनका उत्साहवर्धन किया. इस दौरान एकल अभियान से जुड़े बच्चों ने सांस्कृतिक गीत प्रस्तुत किए. वहीं बच्चों ने उल्टी गिनती और पहाड़ा सुनाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया.

राज्यपाल ने बच्चों की प्रस्तुतियों को ध्यानपूर्वक सुना और उनका हौसला बढ़ाया. राज्यपाल के कार्यक्रम को लेकर जिला पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. क्षेत्र में जगह-जगह पुलिस बल की तैनाती की गई थी. इस दौरान उन्होंने एकल विद्यालय के बच्चों से संवाद किया और उनकी शैक्षणिक गतिविधियों को करीब से जाना.