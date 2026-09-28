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आठ गोल्ड मेडल में पांच बीआईटी सिंदरी के नाम, जेयूटी के दीक्षांत समारोह में मेधावियों को मिली डिग्री

रांची में झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

Governor Santosh Kumar Gangwar attended convocation ceremony of Jharkhand University of Technology in Ranchi
झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 28, 2026 at 3:34 PM IST

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रांचीः झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (JUT) के द्वितीय दीक्षांत समारोह में सोमवार को तकनीकी और प्रबंधन पाठ्यक्रमों के मेधावी विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया.

इस समारोह में कुल आठ विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया. इनमें पांच गोल्ड मेडल बीआईटी सिंदरी के विद्यार्थियों के नाम रहे, जबकि जेयूटी के मुख्य परिसर, नामकुम के विद्यार्थियों ने दो गोल्ड मेडल हासिल किए.

Governor Santosh Kumar Gangwar attended convocation ceremony of Jharkhand University of Technology in Ranchi
झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह (ETV Bharat)

गोल्ड मेडल पाने वाले विद्यार्थियों में बीआईटी सिंदरी की प्रीति कुमारी, आलोक रंजन, आरती कुमारी, शालिनी भारद्वाज और अविनाश कुमार शामिल हैं. वहीं, जेयूटी मुख्य परिसर, नामकुम के एमटेक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी राहुल कुमार और चंद्रकांत कुमार को भी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया. आठवें गोल्ड मेडल प्राप्तकर्ता की जानकारी विश्वविद्यालय के संबंधित पाठ्यक्रम के आधार पर समारोह में दी गयी.

चार बीटेक, चार एमटेक-एमबीए स्तर के विद्यार्थी

विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में तकनीकी और प्रबंधन पाठ्यक्रमों के आठ टॉपरों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धि के लिए गोल्ड मेडल दिया गया. इनमें चार बीटेक और चार एमटेक व एमबीए स्तर के विद्यार्थी शामिल हैं. समारोह में विद्यार्थियों को उनकी संबंधित डिग्रियां भी प्रदान की गयीं.

Governor Santosh Kumar Gangwar attended convocation ceremony of Jharkhand University of Technology in Ranchi
झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल का संबोधन (ETV Bharat)

विश्वविद्यालय परिसर के सिरखा टोली, नामकुम स्थित सभागार में आयोजित समारोह की अध्यक्षता जेयूटी के कुलपति प्रो. डीके सिंह ने की. कार्यक्रम में राज्यपाल-सह-कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. सेल, बोकारो के निदेशक प्रिय रंजन और डीवाई पाटिल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. प्रभात रंजन विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे.

तकनीक को समाज की जरूरतों से जोड़ने का संदेश

दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने विद्यार्थियों को बधाई दी और कहा कि तकनीकी शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री हासिल करना या रोजगार पाना नहीं होना चाहिए. विद्यार्थियों को अपने ज्ञान और कौशल के जरिये नए अवसर और रोजगार सृजित करने की दिशा में भी सोचना चाहिए.

उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष विज्ञान जैसे क्षेत्रों में तेजी से बदलाव हो रहे हैं. इसके साथ डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा और डीपफेक जैसी चुनौतियां भी सामने हैं. ऐसे में तकनीकी दक्षता के साथ विवेक, नैतिकता और मानवीय मूल्यों का इस्तेमाल जरूरी है.

Governor Santosh Kumar Gangwar attended convocation ceremony of Jharkhand University of Technology in Ranchi
झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह (ETV Bharat)

राज्यपाल ने जेयूटी के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं से झारखंड की स्थानीय जरूरतों के अनुरूप तकनीकी समाधान विकसित करने का आह्वान किया. जल, ऊर्जा, खनन, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में तकनीक आधारित समाधान तैयार करने पर जोर दिया. उन्होंने विद्यार्थियों से बड़े उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने का आह्वान करते हुए कहा, “बड़ी डिग्री से बड़ा जीवन नहीं बनता, बड़ा उद्देश्य जीवन को बड़ा बनाता है”.

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