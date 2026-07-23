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रांची में जलवायु अखड़ा का समापन: भारत पंचामृत मिशन को आगे बढ़ाने पर राज्यपाल का जोर

रांची में जलवायु अखड़ा कार्यक्रम के समापन समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए.

Governor Santosh Kumar Gangwar attended closing ceremony of Jalvayu Akhda in Ranchi
स्टॉल का निरीक्षण करते राज्यपाल (रांची) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 23, 2026 at 6:17 PM IST

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रांचीः राजधानी रांची स्थित ऐतिहासिक ऑड्रे हाउस में सारथी झारखंड जस्ट ट्रांजिशन नेटवर्क के तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय 'जलवायु अखड़ा' का गुरुवार को भव्य समापन हुआ.

इस कार्यक्रम में राज्यभर के 400 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण तथा न्यायसंगत बदलाव (जस्ट ट्रांजिशन) जैसे विषयों पर नीतिगत चर्चा की. समापन समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक सरयू राय मौजूद रहे.

Governor Santosh Kumar Gangwar attended closing ceremony of Jalvayu Akhda in Ranchi
रांची में जलवायु अखड़ा कार्यक्रम के समापन समारोह (ETV Bharat)

अपने संबोधन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया के सामने एक गंभीर चुनौती बन चुका है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के भारत पंचामृत मिशन और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कायम रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि दो दिवसीय जलवायु अखड़ा में हुए मंथन से निकले सुझावों को जमीनी स्तर पर लागू करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है.

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया के सामने एक गंभीर चुनौती है. विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना होगा. 'भारत पंचामृत मिशन' और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर ही हम आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं.

विधायक सरयू राय ने कहा कि झारखंड की पहचान जल, जंगल और जमीन से है. इन प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण राज्य के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि सरकार, सामाजिक संगठनों और स्थानीय समुदायों को मिलकर ऐसी नीतियां बनानी होंगी, जो पर्यावरण संरक्षण के साथ लोगों के जीवन और आजीविका को भी सुरक्षित रखें.

विधायक सरयू राय ने कहा कि झारखंड की पहचान जल, जंगल और जमीन से है. यदि इन प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण नहीं हुआ तो विकास का संतुलन बिगड़ जाएगा. सरकार, समाज और स्थानीय समुदायों को मिलकर ऐसे नीतिगत प्रयास करने होंगे, जो पर्यावरण और लोगों के हित दोनों की रक्षा करें.

Governor Santosh Kumar Gangwar attended closing ceremony of Jalvayu Akhda in Ranchi
'जलवायु अखड़ा' कार्यक्रम में राज्यपाल (ETV Bharat)

सारथी नेटवर्क के प्रतिनिधि मुन्ना झा ने बताया कि नेटवर्क झारखंड के 43 सामाजिक संगठनों का समूह है, जो जलवायु परिवर्तन और जस्ट ट्रांजिशन के मुद्दों पर लगातार कार्य कर रहा है. विशेष रूप से कोयला प्रभावित क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण, आजीविका और सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए नीतिगत एवं जमीनी स्तर पर पहल की जा रही है.

मुन्ना झा ने कहा कि जस्ट ट्रांजिशन का उद्देश्य केवल ऊर्जा परिवर्तन नहीं, बल्कि ऐसा बदलाव सुनिश्चित करना है. जिसमें स्थानीय समुदायों, खासकर कोयला प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की आजीविका और अधिकार सुरक्षित रहें.

Governor Santosh Kumar Gangwar attended closing ceremony of Jalvayu Akhda in Ranchi
सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित करते राज्यपाल (ETV Bharat)

इस कार्यक्रम के समापन सत्र से पहले असर (ASAR) संस्था की सीईओ विनुता गोपाल ने राज्यपाल का स्वागत किया. इस अवसर पर राज्यपाल ने सारथी नेटवर्क से जुड़े 43 सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों के प्रतिनिधियों को पर्यावरण एवं सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित भी किया.

इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में मुन्ना झा, कृष्णकांत, घनश्याम, सुरेश कुमार शक्ति, गौतम सागर, जॉन्सन टोप्पो, शंकर रवानी, हेमंत कुमार, शेखर, गुलाबचंद, शालिनी संवेदना, पारोमिता, प्रांजल, मीनाक्षी, अंकिता, रिचा चौधरी, मिथिलेश कुमार, संजीव भगत, सुभाष चंद्र बोस, ओमकार, लखी दास, मौसमी बाखला, नर्गिस और अजय कुमार सहित कई सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही.

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