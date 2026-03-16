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एग्रोटेक किसान मेला का समापन, टिकाऊ उत्पादन एवं बेहतर आय के लिए कृषि का विविधीकरण जरूरी- राज्यपाल

किसान मेला में शामिल हुए राज्यपाल ( Etv Bharat )