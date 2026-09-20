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धनबाद पहुंचे राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, IIT-ISM के राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यशाला में होंगे शामिल

आईआईटी आईएसएम में राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यशाला में भाग लेने के लिए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार धनबाद पहुंच गए हैं. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.

Santosh Kumar Gangwar
बरवाअड्डा हवाई अड्डे पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का स्वागत करते एसएसपी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 20, 2026 at 1:28 PM IST

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धनबाद: झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार रविवार को धनबाद पहुंचे. बरवाअड्डा हवाई अड्डे पर जिला प्रशासन की ओर से उनका स्वागत किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. इसके बाद राज्यपाल सड़क मार्ग से आईआईटी आईएसएम धनबाद के लिए रवाना हुए, जहां वे राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यशाला समेत अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे.

राज्यपाल को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर

बरवाअड्डा हवाई अड्डा पहुंचने पर वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार समेत जिला प्रशासन और आईआईटी आईएसएम के अधिकारियों ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया. इसके बाद जिला प्रशासन की ओर से राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया.

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बरवाअड्डा हवाई अड्डे पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार. (फोटो-ईटीवी भारत)

इसके बाद राज्यपाल सड़क मार्ग से आईआईटी आईएसएम धनबाद के गोल्डन जुबली लेक्चर थिएटर और पेनमैन ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए रवाना हुए.

सुरक्षा के थे पुख्ता इंतजाम

राज्यपाल के आगमन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. बरवाअड्डा एयरपोर्ट से आईआईटी आईएसएम तक कारकेड रूट पर दंडाधिकारियों और पुलिस बलों की तैनाती की गई थी. यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस की टीमें लगातार गश्त करती रहीं, वहीं सुरक्षा के मद्देनजर एंटी-सबोटाज जांच भी की गई. आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए चिकित्सक दल और जीवनरक्षक उपकरणों से लैस एंबुलेंस को भी तैनात रखा गया था. साथ ही एसएनएमएमसीएच को अलर्ट मोड पर रखा गया था.

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राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर देते प्रशासनिक पदाधिकारी व जवान. (फोटो-ईटीवी भारत)

आईआईटी आईएसएम में आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यशाला का आयोजन आरोग्य भारती और आईआईटी आईएसएम के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है. राज्यपाल इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे.

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