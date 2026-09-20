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धनबाद पहुंचे राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, IIT-ISM के राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यशाला में होंगे शामिल

बरवाअड्डा हवाई अड्डे पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का स्वागत करते एसएसपी. ( फोटो-ईटीवी भारत )