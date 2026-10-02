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महात्मा गांधी के प्रिय भजन से गुंजायमान हुआ रांची का बापू वाटिका, राज्यपाल संतोष गंगवार और सीएम हेमंत ने श्रद्धा-सुमन अर्पित की

रांची के बापू वाटिका स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः आज देश दो महान विभूतियों को याद कर रहा है. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की आज जयंती है. इस मौके पर राजधानी रांची स्थित बापू वाटिका राष्ट्रपिता के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम से गुंजायमान रहा. इस अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, सांसद महुआ माजी, विधायक कल्पना सोरेन सहित राजनीतिक-सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कई लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की. इस अवसर पर मृणालिनी अखौरी ने बापू के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम को पारंपरिक रूप से गाकर उन्हें याद किया.