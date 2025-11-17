ETV Bharat / state

देवघर को मिला आधुनिक शिक्षा का नया द्वार! राज्यपाल बोले- अब सीमांत जिलों के बच्चों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई की गारंटी

देवघर में निजी स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा झारखंड शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत हो रहा है.

inauguration private school program
निजी स्कूल उद्घाटन प्रोग्राम में राज्यपाल (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 17, 2025 at 5:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देवघर: जिले के कोठिया स्थित एक निजी स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष गंगवार ने शिरकत की. यहां उन्होंने छात्रों और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड शिक्षा के क्षेत्र में लगातार मजबूत हो रहा है. सरकारी स्कूल के साथ-साथ निजी स्कूल भी साक्षरता दर बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं.

उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में निजी स्कूलों का योगदान

उन्होंने बताया कि देवघर एक ऐसा क्षेत्र है, जो झारखंड ही नहीं बल्कि बिहार के आसपास के भी कई जिलों से जुड़ा है. यदि बड़े और उच्च सुविधा वाले निजी स्कूल देवघर जैसे जिलों में खुलते हैं तो निश्चित रूप से आसपास के राज्य जैसे बिहार और उसके कई जिलों के बच्चों को भी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा हासिल करने का मौका मिलेगा.

निजी स्कूल उद्घाटन प्रोग्राम में राज्यपाल (Etv bharat)

गुणवत्तापूर्ण स्कूलों की कमी रही है चुनौती

विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि यह संस्थान सिर्फ किताबें नहीं बल्कि चरित्र, तकनीकी समझ और 21वीं सदी के कौशलों से लैस एक संपूर्ण शिक्षा देने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है. उन्होंने यह भी बताया कि स्कूल अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए विशेष पहल करेगा. झारखंड जैसे युवा-प्रधान राज्य में यहां गुणवत्तापूर्ण स्कूलों की कमी एक बड़ी चुनौती रही है, वहीं इस नए संस्थान का शुभारंभ उम्मीद, अवसर और उन्नति तीनों का संभावित केंद्र बनकर उभर रहा है.

वहीं स्कूल की प्रबंधन समिति से जुड़े लोगों का कहना है कि यह स्कूल अपने सामाजिक दायित्वों को निभाते हुए शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को बेहतर भविष्य देने का काम करेगा.

ये भी पढ़ें- सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार हुए शामिल

जमशेदपुर एफसी ने जेपीएस के साथ की ग्रासरूट फुटबॉल स्कूल की शुरूआत, तीन सालों से थमा था सिलसिला

इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस का 20वां वार्षिक दिवस समारोह, शामिल होंगे PM Modi

TAGGED:

JHARKHAND GOVERNOR REACHED DEOGHAR
स्कूल उद्घाटन कार्यक्रम देवघर
PRIVATE SCHOOL IN DEOGHAR
निजी स्कूल उद्घाटन में राज्यपाल
SCHOOL INAUGURATION PROGRAM DEOGHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.