ETV Bharat / state

रूपी सोरेन को श्रद्धांजलि देने उमड़ा जनसैलाब, रो पड़ा पूरा सोरेन परिवार, पैतृक गांव नेमरा के लिए रवाना हुआ पार्थिव शरीर

नेमरा के लिए पार्थिव शरीर रवाना ( Etv Bharat )

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माता और झारखंड मुक्ति मोर्चा की वरिष्ठ नेता परिवार से जुड़ीं स्वर्गीय रूपी सोरेन के निधन के बाद रांची के मोरहाबादी स्थित आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा.

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार समेत राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उपमुख्यमंत्री, विधायक, पूर्व मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में लोगों ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी.