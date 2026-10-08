रूपी सोरेन को श्रद्धांजलि देने उमड़ा जनसैलाब, रो पड़ा पूरा सोरेन परिवार, पैतृक गांव नेमरा के लिए रवाना हुआ पार्थिव शरीर
राज्यपाल संतोष गंगवार, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और अर्जुन मुंडा समेत कई नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन को श्रद्धांजलि दी..रिपोर्ट-उपेंद्र कुमार
Published : October 8, 2026 at 12:07 PM IST|
Updated : October 8, 2026 at 12:17 PM IST
रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माता और झारखंड मुक्ति मोर्चा की वरिष्ठ नेता परिवार से जुड़ीं स्वर्गीय रूपी सोरेन के निधन के बाद रांची के मोरहाबादी स्थित आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा.
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार समेत राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उपमुख्यमंत्री, विधायक, पूर्व मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में लोगों ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी.
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मोरहाबादी स्थित आवास पहुंचकर स्वर्गीय रूपी सोरेन के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किए. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की. राज्यपाल ने दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को इस कठिन समय में धैर्य एवं संबल प्रदान करने की प्रार्थना की.
इस दौरान मंत्री चमरा लिंडा, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, सांसद विजय हांसदा, सांसद ढुल्लू महतो, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश महतो समेत कई विधायक, पूर्व मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. सभी ने स्वर्गीय रूपी सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की.
श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद स्वर्गीय रूपी सोरेन का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक गांव रामगढ़ जिले के नेमरा ले जाया गया. पार्थिव शरीर को लेकर रवाना हुए शव वाहन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद भी बैठे. इस दौरान परिवार के सदस्य और बड़ी संख्या में समर्थक एवं शुभचिंतक भी मौजूद रहे.
सुदेश महतो ने कहा कि अलग झारखंड राज्य के लिए दिशोम गुरु के आंदोलन और उनके संघर्ष की छाया के रूप में रूपी सोरेन की भूमिका को इतिहास में दर्ज किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के ऊपर से बाबा का आशीर्वाद और मां की छाया नहीं रही. वह ईश्वर से उनके इस विकट स्थिति को सहने की शक्ति देने का प्रार्थना करते हैं.
कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने भी रूपी सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने कहा कि गुरुजी के जाने के बाद रूपी सोरेन जी का छाया था, वह गुरुजी के आंदोलन में उनके साथ थीं. लेकिन अब ये छाया चला गया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के लिए जरूर ये बहुत ही दुख की घड़ी है. मां के जाने की पीड़ा सबसे कष्टदायक है. उन्होंने मुख्यमंत्री को इस दुख को सहन करने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की.
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